Російські військові з мінометів обстріляли дві громади на Сумщині, - Живицький
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Вночі та вранці окупанти обстріляли Юнаківську та Хотінську громади на Сумщині.
Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Юнаківська громада: до опівночі - 5 мінометних вибухів.
Хотінська громада: після восьмої ранку 4 мінометні вибухи.
Без жертв та руйнувань", - йдеться в повідомленні.
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