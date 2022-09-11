Російські військові з мінометів обстріляли дві громади на Сумщині, - Живицький

Вночі та вранці окупанти обстріляли Юнаківську та Хотінську громади на Сумщині.

Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Юнаківська громада: до опівночі - 5 мінометних вибухів.

Хотінська громада: після восьмої ранку 4 мінометні вибухи.



Без жертв та руйнувань", - йдеться в повідомленні.

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