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Російські військові з мінометів обстріляли дві громади на Сумщині, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Вночі та вранці окупанти обстріляли Юнаківську та Хотінську громади на Сумщині.

Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Юнаківська громада: до опівночі - 5 мінометних вибухів.
Хотінська громада: після восьмої ранку 4 мінометні вибухи.

Без жертв та руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни з мінометів і САУ обстріляли 5 громад на Сумщині. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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