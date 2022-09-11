Рашисти вилучали українську літературу зі шкіл під час окупації Харківщини. ДОКУМЕНТ
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На окупованих територіях Харківської області російські загарбники вилучали українську літературу зі шкіл.
Про це у Facebook повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
"Акти про вилучення зі шкіл української літератури, виявлені на звільнених територіях Харківської області. Докази політики геноциду, яку проводили російські окупанти в Україні. Під приводом "боротьби з фашизмом" насамперед почали боротися з українською мовою та культурою, як і сотні років тому. Тоді був Валуєвський циркуляр, тепер - ці акти", - йдеться в повідомленні.
За словами Казанського, все це відбувалося в серпні.
"Колаборанти були впевнені, що Росія прийшла назавжди, але щось пішло не так. Цікаво, де тепер усі ці члени цих комісій? Мабуть, втекли бомжувати до Білгородської області. У разі затримання цих діячів покарання для них має бути максимально серйозним. Вони не просто співпрацювали з окупантами, а стали співучасниками дій, що мають ознаки етноциду та геноциду. Це дуже тяжкий злочин", - додав журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
Закон "Про колаборантів" досі не прийнятий зєльоной шоблой! Бо по ньому половину з них треба буде пересаджати
На відміну від світу, мордор давно знає, хто такі українці.
"Середина XVII стала початком російської колонізації України. Політична, економічна, соціальна, культурна експансії... Заборона українських книг і підробка міжнародних політичних угод... Історик Іван Фацинець наводить кілька найяскравіших доказів того, як росіяни перетворювали Україну на колонію" https://www.5.ua/polityka/taiemnyi-ukaz-pro-shliuby-malorosiv-iak-ukraintsiv-zmushuvaly-svoiachytysia-z-rosiianamy-266479.html
Вот уж точно оговорка по Фрейду
Всего одну букву выпустили ("ч"), а насколько точную характеристику дали !!! Не в бровь, а в глаз.
ДОКУМЕНТАЦІЮ І ІСТОРИЧНІ ДОКУМЕНТИ ПОВЯЗАНІ З УКРАЇНОЮ, ВСЕ ІНШЕ
ЗНИЩИТИ, ВСЮ ПЕРЕПИСАНУ ІСТОРІЮ РУСИ, ВСІ ПОСІБНИКИ ПО ІСТОРІЇ РАЩІ,
ВСІ ПРОПАГАНДИСТСЬКІ ТРУДИ РАШИСТІВ. ЦЕ ВСЕ ПОВИНО ГОРІТИ НА БАГАТТЯХ.
ПО ДОРОЗІ ТРЕБА ЗНИЩИТИ ОСТАНСКІНСЬКУ ТЕЛЕВЕЖУ ЯК ПАМЯТНИК КАЦАПСЬКІЙ ПРОПАГАНДІ.
Гарна в мене мрія, дай Бог щоб вона стала реальністю.