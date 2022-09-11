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Рашисти вилучали українську літературу зі шкіл під час окупації Харківщини. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

школа

На окупованих територіях Харківської області російські загарбники вилучали українську літературу зі шкіл.

Про це у Facebook повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Акти про вилучення зі шкіл української літератури, виявлені на звільнених територіях Харківської області. Докази політики геноциду, яку проводили російські окупанти в Україні. Під приводом "боротьби з фашизмом" насамперед почали боротися з українською мовою та культурою, як і сотні років тому. Тоді був Валуєвський циркуляр, тепер - ці акти", - йдеться в повідомленні.

За словами Казанського, все це відбувалося в серпні.

"Колаборанти були впевнені, що Росія прийшла назавжди, але щось пішло не так. Цікаво, де тепер усі ці члени цих комісій? Мабуть, втекли бомжувати до Білгородської області. У разі затримання цих діячів покарання для них має бути максимально серйозним. Вони не просто співпрацювали з окупантами, а стали співучасниками дій, що мають ознаки етноциду та геноциду. Це дуже тяжкий злочин", - додав журналіст.

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Рашисти вилучали українську літературу зі шкіл під час окупації Харківщини 01
Рашисти вилучали українську літературу зі шкіл під час окупації Харківщини 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Колаборанти тікають . Ось і проблема як поводитись з колаборантами вирішується сама
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11.09.2022 11:55
+7
Ну хоч здали в архів, а не спалили. Думаю суд це візьме до уваги.
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11.09.2022 11:53
+7
Що цікаво, коли рашисти в лютому наступали, то українці масово виходили робити барикади, рили окопи, робили запальні суміші, йшли до тероборони. А зараз коли наступають ЗСУ, то прибічники "руського міра" надають перевагу втечі, і ніхто з них навіть не намагається чинити будь-який опір.
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11.09.2022 12:03
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Ну хоч здали в архів, а не спалили. Думаю суд це візьме до уваги.
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11.09.2022 11:53 Відповісти
мабуть зовсі не дурні педагоги, але ...........
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11.09.2022 12:41 Відповісти
Несли нам просветлєніє в мозгу.
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11.09.2022 11:55 Відповісти
Колаборанти тікають . Ось і проблема як поводитись з колаборантами вирішується сама
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11.09.2022 11:55 Відповісти
Тікали і в 2004, і в 2014 - а потім спокійно поерталися, без наслідків для себе!

Закон "Про колаборантів" досі не прийнятий зєльоной шоблой! Бо по ньому половину з них треба буде пересаджати
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11.09.2022 12:00 Відповісти
Побояться вертатися - суди Лінча будуть щодо найбільш замараних у співробітництві з окупантами.
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11.09.2022 12:27 Відповісти
Якось більш до вподоби як цих паскуд судять партизани. Також із розглядом заяв про перенесення засідань та наданням справи на ознайомлення, відвід учасників, заміну воблаката, про вихід під заставу, оскарження, інше..тіко швидче.
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11.09.2022 13:05 Відповісти
Що цікаво, коли рашисти в лютому наступали, то українці масово виходили робити барикади, рили окопи, робили запальні суміші, йшли до тероборони. А зараз коли наступають ЗСУ, то прибічники "руського міра" надають перевагу втечі, і ніхто з них навіть не намагається чинити будь-який опір.
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11.09.2022 12:03 Відповісти
А шо ім Остаєця -- 20 р.
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11.09.2022 12:04 Відповісти
Эти Коробки подписанты скоро в ящик сыграют. Зуб даю.
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11.09.2022 12:03 Відповісти
Це етноцид за це мають понести відповідальність колоборанти так звані вчителі які співпрацювали з ворогом ,ось чому треба позбавлятись всього російського.
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11.09.2022 12:06 Відповісти
Кацапи полюють на наших дітей і їх свідомість.
На відміну від світу, мордор давно знає, хто такі українці.
"Середина XVII стала початком російської колонізації України. Політична, економічна, соціальна, культурна експансії... Заборона українських книг і підробка міжнародних політичних угод... Історик Іван Фацинець наводить кілька найяскравіших доказів того, як росіяни перетворювали Україну на колонію" https://www.5.ua/polityka/taiemnyi-ukaz-pro-shliuby-malorosiv-iak-ukraintsiv-zmushuvaly-svoiachytysia-z-rosiianamy-266479.html

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11.09.2022 12:09 Відповісти
провели свою "*****-воспитательную работу" і звалили.
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11.09.2022 12:16 Відповісти
В первом акте : Коробка С.В. - заместитель директора по какой работе ????
Вот уж точно оговорка по Фрейду
Всего одну букву выпустили ("ч"), а насколько точную характеристику дали !!! Не в бровь, а в глаз.
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11.09.2022 12:25 Відповісти
Борислав Береза з окопу вчергове нагадує, що вже сьогодні (насправді - ще вчора) Україні конче потрібен закон про колабораціонізм! "Ми маємо вимагати у Верховної Ради негайно ухвалити закон про колабораціонізм! Інакше цю хворобу ми ніколи не вилікуємо. Хочу вірити в те, що монобільшість ВР здатне усвідомити необхідність і нагальність такого закону. Бо завтра може бути пізно".
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11.09.2022 12:33 Відповісти
У "монобільшості" половина зрадників-колаборантів, в ОПі сидять кремлівські кроти. Вони такий закон нізащо не приймуть!
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11.09.2022 12:46 Відповісти
За прізвищами всі продажні хохли. Час за цих колаборантів узятися СБУ, прокуратурі і суду. І ясно, що їм має бути довічна заборона на професію вчителя
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11.09.2022 12:47 Відповісти
Навіть тупа кацапня розуміє вирішальне значення мови для самоідентифікації. Отже ті громадяни України, що у публічному просторі послуговуються мовою окупанта, незалежно від свого бажання допомагають ворогу - і ніякі виправдання вже не проходять. Перемога на мовному фронті не менш важлива, ніж на воєнному.
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11.09.2022 13:12 Відповісти
КОЛИ ЗСУ ЗАЙДУТЬ ДО ВЕЛИКИХ МІСТ РАЩІ, ТО ТРЕБА БУДЕ ПОВИЙМАТИ ВСЮ
ДОКУМЕНТАЦІЮ І ІСТОРИЧНІ ДОКУМЕНТИ ПОВЯЗАНІ З УКРАЇНОЮ, ВСЕ ІНШЕ
ЗНИЩИТИ, ВСЮ ПЕРЕПИСАНУ ІСТОРІЮ РУСИ, ВСІ ПОСІБНИКИ ПО ІСТОРІЇ РАЩІ,
ВСІ ПРОПАГАНДИСТСЬКІ ТРУДИ РАШИСТІВ. ЦЕ ВСЕ ПОВИНО ГОРІТИ НА БАГАТТЯХ.
ПО ДОРОЗІ ТРЕБА ЗНИЩИТИ ОСТАНСКІНСЬКУ ТЕЛЕВЕЖУ ЯК ПАМЯТНИК КАЦАПСЬКІЙ ПРОПАГАНДІ.
Гарна в мене мрія, дай Бог щоб вона стала реальністю.
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11.09.2022 14:34 Відповісти
 
 