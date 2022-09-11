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Українські воїни визволили Великий Бурлук та Козачу Лопань на Харківщині. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни визволили Великий Бурлук та Козачу Лопань на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи з центру визволених селищ бійці опублікували у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищена колона російських окупантів на Харківщині: "О, п#дар молиться. Він шо - руки підняв?". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+79
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11.09.2022 17:00
+55
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11.09.2022 17:13
+48
жест дохлой молі
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11.09.2022 16:59
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жест дохлой молі
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11.09.2022 16:59 Відповісти
американцы, кстати, заигрывают с Китаем, чтобы он участвовал в сдерживании рассеи, а вот вам новый игрок, который может сдержать не только рассею - УКРАИНА!
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11.09.2022 17:08 Відповісти
Слава Честь Низький Уклин Вам, Герои ‼️🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️💙💛👍👍👍🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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11.09.2022 17:20 Відповісти
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11.09.2022 17:00 Відповісти
все ж "Наші без раші" троха пророки

https://www.youtube.com/watch?v=0**********
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11.09.2022 17:12 Відповісти
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11.09.2022 17:14 Відповісти
Нет слов, один дофамин.
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11.09.2022 17:01 Відповісти
гарний темп набрали.... якщо так піде можем допомогти і Абхазію і Ічкерію звільнити....
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11.09.2022 17:03 Відповісти
На*уя? Хай самі ***уться, якщо хочуть.
Чи ви собі уявили, що наступати то іграшки? Українські військові не повинні гинути на чужій землі
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11.09.2022 17:30 Відповісти
А хто тут що казав про допомогу саме живою силою? Будемо допомагати розвідкою, тренуванням військових, зброєю, технікою, спільним плануванням диверсій на території рашки... На прийдешні півстоліття як мінімум, руйнування російської імперії та її злоякісної ідеології стане всеукраїнським хоббі та національною забавкою))) Придурки самі напросились!
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11.09.2022 18:07 Відповісти
***** їбаште їх пацани
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11.09.2022 17:03 Відповісти
друзі якщо хочете повністю кайфанути сьогодні подивіться останній ролік пітуШарія і почитайте коменти...я чуть не коньчив
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11.09.2022 17:05 Відповісти
Ура!!! Слава Нації! Смерть нашим споконвічним ворогам кацапам!
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11.09.2022 17:09 Відповісти
Ну що тут можна сказати- Героям слава!
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11.09.2022 17:10 Відповісти
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11.09.2022 17:13 Відповісти
😂🤣😂
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11.09.2022 19:17 Відповісти
Плачу від радощів.
Вони наші Герої!
Ми повинні теж допомагати арміїї, бо вони наша надія на перемогу!
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11.09.2022 17:14 Відповісти
Допомагаємо. Зараз збираємо на пікап, котрий поїде на передову. Сподіваємося, що на наступному тижні купимо.
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11.09.2022 17:26 Відповісти
Это все прекрасно, но пидоросня и дальше будет лупашить наши города ракетами...
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11.09.2022 17:14 Відповісти
зайти бы в какое приграничное росийское село и вырезать там все от мала до велика. просто. что б знали!!!
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11.09.2022 17:15 Відповісти
Не мели дурниць! Кацапи і самі на це здатні А ти хочеш їм подібне підказать? Щоб від нас нормальні люди відвернулися?
Нам достатньо витіснить їх з своєї території і бить по військових складах на їх території щоб "відбить" бажання стрілять
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11.09.2022 17:27 Відповісти
Після повернення з війни кацапи що вижили будуть це робити самі.
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11.09.2022 18:50 Відповісти
Тобто для тебе рашка і її орки - взірець для наслідування? Навіть бажаєш перевершити їхні "діяння"? І хто ти після цього? Чи ти такий саме маніяк-вбивця, як деякі орки?
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12.09.2022 00:51 Відповісти
Ви не так давно на цензорі і Вас ще дивують його коменти. він завжди такий
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12.09.2022 04:00 Відповісти
На росціі нема сел, там - дЯрьовні. Можна було вже вивчити. Не певен, що метод "клін кліном вишибают" тут доречний. Щоб перемогти виродків не обов'язково і самому ними ставати.

"Видихай, бАбЬОр, видихай!" Хоча б інколи ...
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12.09.2022 13:16 Відповісти
Більше того, ота вся хрінь, що вийшла з Харківщини, десь ще вилізе. Рожеві окуляри- це красиво, проте здоровий глузд підказує що росія змінить тактику, і замість утримання широкого фронту зконцентрує свою "силу" ( на мою скромну думку диванного експерта) на півдні.
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11.09.2022 17:25 Відповісти
Все вірно. Зараз вся падаль попре захищати ****-рєспублікі та Крим. Бо розуміють,, що тоді взагалі їм торба.
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11.09.2022 22:20 Відповісти
Тому треба терміново робити свої ракети і припиняти коментарі типу "це не ми, це бавовна, не куріть де не треба...". Потрібно чітко заявити, що це МИ і, образно кажучи, якщо завтра з 12:00 по Україні прилітає хоч одна ракета, то тут же летить у відповідь! І дійсно бити у відповідь! Інакше руйнування наших міст не припиниться.
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11.09.2022 17:25 Відповісти
Саме так, 100%. Без ракет у відповідь на ракети з-за поребрика повної перемоги в України не буде: буде постійне "кошмарення".
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11.09.2022 17:32 Відповісти
Тільки ж хто їх робити буде? YMZ на таке вже не здатне, на жаль.
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11.09.2022 22:22 Відповісти
На жаль. 🤨

В Україні потрібне повне оновлення інженерно-технічної освіти. Як і освіти загалом. Практично перезавантаження "з нуля" і кілька років (10 мінімум) напруженої роботи.
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11.09.2022 22:31 Відповісти
На звільнених територіях в першу чергу місцевим Українцям потрібно негайно вичистити населені пункти від сєпарні і терміново створити підрозділи тероборони. При відповідній організації я думаю що це можна швидко зробити. Особливо там де "кацапський мір" був 6 місяців і люди його наїлись "по самоє не могу".Харків"яни! Віднині ваша безпека залежить і від вас самих.Бо вам тут влютому дехто обіцяв шашлики...
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11.09.2022 17:16 Відповісти
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11.09.2022 17:18 Відповісти
То це як розуміти - ми вже починали, чи ще ні?
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11.09.2022 17:20 Відповісти
Попали починати. Так влаштовує?
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12.09.2022 13:17 Відповісти
ЗСУ продовжують допомагати кацапським свиням перегруповуватись...
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11.09.2022 17:22 Відповісти
ну что, вся Харьковская область уже наша?!!
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11.09.2022 17:22 Відповісти
ЗСУ, ви круті !
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11.09.2022 17:34 Відповісти
Гордимся ЗСУ!Молодцы!
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11.09.2022 17:54 Відповісти
Казачья Лопань - это уже ГРАНИЦА!
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11.09.2022 18:29 Відповісти
До Белгорода 43 км.
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11.09.2022 19:15 Відповісти
До границы 4,5 км.
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11.09.2022 19:17 Відповісти
Сергій без образ , але до кордону)
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12.09.2022 13:58 Відповісти
На пост російською, відповідаю по-російськи, на українському - по-українськи.
Без образ.
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12.09.2022 16:07 Відповісти
Уж давно пора и Лисичанск вернуть.
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11.09.2022 18:31 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.

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11.09.2022 19:04 Відповісти
слава ЗСУ!
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11.09.2022 19:18 Відповісти
Наші вже в Ізюмі - https://t.me/a_shtirlitz/20931
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11.09.2022 20:29 Відповісти
Что это за такой порыв петушатника всех к братьям приписать. Были утверждения на уровне профессоров, что «триединого народа» не было, а восточнославянские племена формировались отдельно. А теперь вот с ножом полезли «браты» - ты меня уважаешь?
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11.09.2022 21:13 Відповісти
Підкажіть будь ласка: вже декілька тижнів для заходу на Цензор мені потрібно доводити, що я людина та клацати по конях чи львах! Це у всіх так, чи тільки я в підозрюваних?)))
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11.09.2022 21:29 Відповісти
Відключи VPN, або якщо ти дійсно в Нідерландах, то навпаки скористайся Українським VPN
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11.09.2022 22:39 Відповісти
Ану скажи: паляниця у мікрофон
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12.09.2022 13:20 Відповісти
Мусимо ще більше допомогати, хто чим! Коли на щомь серйозне знов збиратимемо? Ну і молитви! То також зброя, може найсильніша!
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12.09.2022 13:57 Відповісти
 
 