Українські воїни визволили Великий Бурлук та Козачу Лопань на Харківщині. ВIДЕО

Українські воїни визволили Великий Бурлук та Козачу Лопань на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи з центру визволених селищ бійці опублікували у соцмережах.

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