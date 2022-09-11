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Українські воїни визволили Великий Бурлук та Козачу Лопань на Харківщині. ВIДЕО
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Українські воїни визволили Великий Бурлук та Козачу Лопань на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи з центру визволених селищ бійці опублікували у соцмережах.
Топ коментарі
+79 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар11.09.2022 17:00
+55 Ігор Круглій
показати весь коментар11.09.2022 17:13
+48 Ihor Demkiv 98d868d7
показати весь коментар11.09.2022 16:59
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https://www.youtube.com/watch?v=0**********
Чи ви собі уявили, що наступати то іграшки? Українські військові не повинні гинути на чужій землі
Вони наші Герої!
Ми повинні теж допомагати арміїї, бо вони наша надія на перемогу!
Нам достатньо витіснить їх з своєї території і бить по військових складах на їх території щоб "відбить" бажання стрілять
"Видихай, бАбЬОр, видихай!" Хоча б інколи ...
В Україні потрібне повне оновлення інженерно-технічної освіти. Як і освіти загалом. Практично перезавантаження "з нуля" і кілька років (10 мінімум) напруженої роботи.
Без образ.