УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12692 відвідувача онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні
2 301 15
державна зрада (1076) Слов'янськ (509) колабораціонізм (942) Офіс Генпрокурора (2351)

Мешканець Слов’янська, який "здавав" окупантам дані про ЗСУ, отримав 8 років в’язниці, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

зрадник

Житель Слов’янська Донецької області передавав російським окупантам дані про українських захисників. Чоловіка засудили до 8 років ув’язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генпрокурора України.

За даними слідства, у травні 2022 року чоловік почав співпрацювати з ворогом. Через свій акаунт у заблокованій в Україні соцмережі він передавав окупантам інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ.

Російський інформатор відправляв ворогу дані про розташування техніки, особового складу, блокпости та маршрути руху військових на території Краматорського району.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР затримало начальника окупаційної "поліції" Балаклії, який встиг втекти до Куп’янська. ФОТОрепортаж

За цим фактом відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 114-2 ККУ. Суд виніс вирок жителю Слов'янська. Його визнали винним та призначили покарання у вигляді 8 років в'язниці.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
А через 8 років він вийде і стане повноправним громадянином України та виборцем?
показати весь коментар
11.09.2022 17:56
+7
Їх засуджувати треба і відправляти в зону на довічне.
показати весь коментар
11.09.2022 18:13
+6
Недоработка в законодательстве... 15 лет за измену Украине как ее гражданину и не годом меньше!
показати весь коментар
11.09.2022 18:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А через 8 років він вийде і стане повноправним громадянином України та виборцем?
показати весь коментар
11.09.2022 17:56 Відповісти
Якщо вийде.....
показати весь коментар
11.09.2022 18:12 Відповісти
Їх засуджувати треба і відправляти в зону на довічне.
показати весь коментар
11.09.2022 18:13 Відповісти
За хорошее поведение вийдет через 4 года. Да здравствует самый гуманный в мире суд, поэтому и дерьма этого в Украине полно.
показати весь коментар
11.09.2022 18:28 Відповісти
Еще пойдет на гос службу или станет мэром или депутатом.
показати весь коментар
11.09.2022 20:32 Відповісти
Недоработка в законодательстве... 15 лет за измену Украине как ее гражданину и не годом меньше!
показати весь коментар
11.09.2022 18:21 Відповісти
Сергей Гусаченко fe44ea74

В законодавстві як раз ВІД 15 років.
А от у самих "доброчесних" судій виходить 8 років...

Всім давно відомо з кого треба починати боротьбу з корупцією.
показати весь коментар
11.09.2022 20:27 Відповісти
Так в том и дело что в судах сидят сепары и коррупционеры. Зеленая реформа, фуле...
показати весь коментар
11.09.2022 20:47 Відповісти
Що це бл..ь за вироки? Судді в нас теж агенти рашки?
показати весь коментар
11.09.2022 18:52 Відповісти
Через 3 вийде і буде в президенти балотуватись від кормілцєв
показати весь коментар
11.09.2022 18:56 Відповісти
Там має бути вибір:
- або повна конфіскація і довічне / більше 20 років термін у'язнення;
- або повна конфіскація, відмова від українського громадянства і еміграція в РФ без права в'їзду в Україну пожиттєво.
США свого часу такими правилами вичистили країну від злочинців.
показати весь коментар
11.09.2022 19:00 Відповісти
Які 8 років!!! Реально дістали ці судді!!!
Пожиттеве МІНІМУМ!!!
показати весь коментар
11.09.2022 19:04 Відповісти
А що отримала коригувальниця вогню російської артилерії по Києву, директорка 75 гімназії, яку зелений суд відпустив під залог і "забув" забрати закордонний паспорт?
Як і агент ФСБ портнов, якій спокійно з сином виїхав в травні в Європу, і ніяка "заборона на виїзд" йому не заважала - тобто було особисте розпорядження зеленського.
А

Голова запорізького відділення ОПи по розкраданню гумдопомоги та її друзі.

Зараз спокійно виїхала у Відень?
показати весь коментар
11.09.2022 20:01 Відповісти
Де Агрохімія , наразі , знаходиться ?

Кажуть , що він покинув Украіну !
показати весь коментар
11.09.2022 20:59 Відповісти
8 лет за массовое убийство в том числе и прямое? Вы что, шутите что ли?

Да в США если к человеку подойдут 2 друга и попросят подвести куда-то в темное местечко до магазина, а там в магазине будет стрельба и убьют охранника, то этого водителя лет на 20 упекут в тюрягу, так как должен был понимать, что его друзья из криминального мира. А в некоторых штатах его посадят за убийство даже в том случае, если охранник убьет его 2 друзей и все больше жертв нет. Именно так, за убийство, так как он виноват в их смерти.

Это прямое соучастие в убийстве. Тоже самое, как напасть вдвоем на человека, один держит за руки, а другой убивает ножом. Что, оба человека не убийцы?

8 лет только за угрозу безопасности страны, а еще ПЛС за убийство или покушение на убийство.
показати весь коментар
11.09.2022 21:00 Відповісти
 
 