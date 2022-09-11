Мешканець Слов’янська, який "здавав" окупантам дані про ЗСУ, отримав 8 років в’язниці, - Офіс Генпрокурора
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Житель Слов’янська Донецької області передавав російським окупантам дані про українських захисників. Чоловіка засудили до 8 років ув’язнення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генпрокурора України.
За даними слідства, у травні 2022 року чоловік почав співпрацювати з ворогом. Через свій акаунт у заблокованій в Україні соцмережі він передавав окупантам інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ.
Російський інформатор відправляв ворогу дані про розташування техніки, особового складу, блокпости та маршрути руху військових на території Краматорського району.
За цим фактом відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 114-2 ККУ. Суд виніс вирок жителю Слов'янська. Його визнали винним та призначили покарання у вигляді 8 років в'язниці.
Будь ласка, зачекайте...
В законодавстві як раз ВІД 15 років.
А от у самих "доброчесних" судій виходить 8 років...
Всім давно відомо з кого треба починати боротьбу з корупцією.
- або повна конфіскація і довічне / більше 20 років термін у'язнення;
- або повна конфіскація, відмова від українського громадянства і еміграція в РФ без права в'їзду в Україну пожиттєво.
США свого часу такими правилами вичистили країну від злочинців.
Пожиттеве МІНІМУМ!!!
Як і агент ФСБ портнов, якій спокійно з сином виїхав в травні в Європу, і ніяка "заборона на виїзд" йому не заважала - тобто було особисте розпорядження зеленського.
А
Голова запорізького відділення ОПи по розкраданню гумдопомоги та її друзі.
Зараз спокійно виїхала у Відень?
Кажуть , що він покинув Украіну !
Да в США если к человеку подойдут 2 друга и попросят подвести куда-то в темное местечко до магазина, а там в магазине будет стрельба и убьют охранника, то этого водителя лет на 20 упекут в тюрягу, так как должен был понимать, что его друзья из криминального мира. А в некоторых штатах его посадят за убийство даже в том случае, если охранник убьет его 2 друзей и все больше жертв нет. Именно так, за убийство, так как он виноват в их смерти.
Это прямое соучастие в убийстве. Тоже самое, как напасть вдвоем на человека, один держит за руки, а другой убивает ножом. Что, оба человека не убийцы?
8 лет только за угрозу безопасности страны, а еще ПЛС за убийство или покушение на убийство.