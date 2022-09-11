Сили ППО збили ворожі ракети над Полтавщиною, - ОВА
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У Кременчуцькому районі Полтавщини сили Протиповітряної оборони збили російські ракети.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив у телеграмі.
"Кременчуцький район. Сили ППО збили ворожі ракети. Залишаємося в укриттях! Віримо в ЗСУ", - зазначив він.
Топ коментарі
+13 Ірландія
показати весь коментар11.09.2022 20:35
+9 Skifik z pivdnya
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+5 Сергей Бромук
показати весь коментар11.09.2022 20:42
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https://charter97.org/ru/news/2022/9/11/515228/
одні з їхніх братів по свинособачості вже марафон аж до кордону осилили, другі збираються восени плавати в річці у повній збруї
а ці все шмаляють
скоти.