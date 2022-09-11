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крилаті ракети (893) ППО (1836) Полтавщина (733) Лунін (73)

Сили ППО збили ворожі ракети над Полтавщиною, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

У Кременчуцькому районі Полтавщини сили Протиповітряної оборони збили російські ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив у телеграмі.

"Кременчуцький район. Сили ППО збили ворожі ракети. Залишаємося в укриттях! Віримо в ЗСУ", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звуки вибухів, які чули в Кременчуцькому районі – робота ППО, - Полтавська ОВА

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
⚡️Рашисти взбісилися на тлі контрнаступу ЗСУ та б'ють по критичній інфраструктурі України.🤬
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11.09.2022 20:35
+9
Угу. В некоторых областях нет света и воды. Ушлепки жалкие.
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11.09.2022 20:36
+5
да.влупили по Слободжанской ТЭЦ.
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11.09.2022 20:42
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⚡️Рашисти взбісилися на тлі контрнаступу ЗСУ та б'ють по критичній інфраструктурі України.🤬
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11.09.2022 20:35 Відповісти
Угу. В некоторых областях нет света и воды. Ушлепки жалкие.
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11.09.2022 20:36 Відповісти
да.влупили по Слободжанской ТЭЦ.
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11.09.2022 20:42 Відповісти
Все этого могло не случится если бы США передали нам ракеты которыми можно было бы наносить ответные удары по аналогичным обьктам в рф.
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11.09.2022 20:45 Відповісти
Всьо ето могло би нє случіться єслі би в 2019 ви не обрали ******** президентом , а зелебидло депутатами ! Чого із Польщі галасуєш ? Давай в Україну !
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11.09.2022 21:42 Відповісти
Еще этого могло не случится,если бы народ не проголосовал за януковича который полностью уничтожил армию и отдал оружейный плутоний.А еще если бы народ не выбрал бы Кучму и Кравчука которые отказались от ядерного оружия и распродали "горы"вооружения.
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11.09.2022 21:53 Відповісти
Слава ЗСУ!
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11.09.2022 20:44 Відповісти
у меня моргал свет, и низкое напряжение было
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11.09.2022 20:45 Відповісти
ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма

https://charter97.org/ru/news/2022/9/11/515228/
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11.09.2022 20:45 Відповісти
і не каються ж, паскуди!
одні з їхніх братів по свинособачості вже марафон аж до кордону осилили, другі збираються восени плавати в річці у повній збруї

а ці все шмаляють

скоти.
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11.09.2022 20:47 Відповісти
Этими действиями фашисты ********** увеличивают ненависть и приближают свой конец.
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11.09.2022 22:49 Відповісти
 
 