Сили ППО збили ворожі ракети над Полтавщиною, - ОВА

У Кременчуцькому районі Полтавщини сили Протиповітряної оборони збили російські ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив у телеграмі.

"Кременчуцький район. Сили ППО збили ворожі ракети. Залишаємося в укриттях! Віримо в ЗСУ", - зазначив він.

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