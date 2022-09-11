Електропостачання Дніпропетровщини відновлено повністю, - ДТЕК

Енергетики компанії ДТЕК повністю відновили електропостачання в Дніпропетровській області, яка була частково знеструмлена через ворожий обстріл.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ахметова, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомляємо, що наразі всі споживачі зі світлом, ситуація стабілізована", — повідомили в компанії.

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В компанії повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів ввечері 11 вересня в Дніпропетровській області без світла залишилося близько 40 тисяч родин у декількох районах області.