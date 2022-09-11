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Електропостачання Дніпропетровщини відновлено повністю, - ДТЕК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

енергія

Енергетики компанії ДТЕК повністю відновили електропостачання в Дніпропетровській області, яка була частково знеструмлена через ворожий обстріл.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ахметова, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомляємо, що наразі всі споживачі зі світлом, ситуація стабілізована", — повідомили в компанії.

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В компанії повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів ввечері 11 вересня в Дніпропетровській області без світла залишилося близько 40 тисяч родин у декількох районах області.
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Макс Щербина

@max_shcherbyna

Світло в більшості областей вже відновили, а 52 650 російських солдатів - ні.
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11.09.2022 23:15 Відповісти
Кацапи будуть здихати на нашій землі доти , поки останнього не заб'ємо
на нашій землі 😠
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11.09.2022 23:38 Відповісти
Кацапня аж обсирається від того, що на кілька годин в українців зникло світло. Вони не розуміють одного - якщо вони нам вимкнули світло, ми їм перекриїм кисень. Рівноцінний обмін, я вважаю.
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12.09.2022 00:00 Відповісти
Якщо навіть під час війни не хочуть перейменувати Дніпропетровщину на Січеславщину, то це однозначно вказує на промосковське орієнтування керівництва вУкраїні.
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12.11.2022 00:42 Відповісти
 
 