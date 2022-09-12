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За добу на Донеччині загинуло 3 цивільних, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА
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За 11 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 11 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Великій Новосілці, Романівці та Бахмуті. Ще 8 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Чайка Київ
показати весь коментар12.09.2022 10:06 Відповісти Мені подобається 0
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