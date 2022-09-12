УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12759 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
462 1
війна (56620) обстріл (21162) Донецька область (5712) Кириленко Павло (866)

За добу на Донеччині загинуло 3 цивільних, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За 11 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу на Донеччині загинуло 3 цивільних, - Кириленко 01

"За 11 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Великій Новосілці, Романівці та Бахмуті. Ще 8 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні вдень окупанти вдарили одразу по трьох містах Донеччини, - ОВА. ФОТОрепортаж

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
12.09.2022 10:06 Відповісти
 
 