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Донеччани негативно ставляться до маріупольців через російську пропаганду, - Донецька ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Донеччани дуже негативно ставляться до маріупольців через брехню російської пропаганди, яка розповідає про відновлення Маріуполя.

Про це повідомила речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Є новоокуповані території і староокуповані території. Те, що ми зараз бачимо у пабліках та по інформації від людей, з якими ми тримаємо зв’язок, є певна конкуренція між окупованими вісім років тому і новими територіями. Наприклад, донеччани дуже негативно ставляться до маріупольців, оскільки вважають, що Росія занадто багато приділяє уваги цьому місту, а для Донецька не зробили абсолютно нічого за вісім років", - розповіла вона.

За її словами, ця негативна тенденція виникає через російську пропаганду, яка по телевізору вихваляється відновленням і відбудовою Маріуполя. Хоча насправді робиться тільки десята частина від показаного.

"Це прикра і негативна тенденція. Ми розуміємо, в якому відчаї перебувають люди на окупованій території, і та пропагандистська картинка, яку роблять на окупованих територіях росіяни, наприклад, в тому ж Маріуполі, нічого спільного з реальністю не має. Те, що показують по телевізору росіяни, - лише невеличкі частини відбудовуються, а насправді сотні тисяч людей перебувають просто на межі гуманітарної катастрофи", - додала Ігнатченко.

Водночас речниця ОВА зазначила, що можливість виїхати з окупованих територій є: через Росію у Європу та у бік Запоріжжя. З 1 серпня з Маріуполя і околиць виїхало близько семи тисяч людей, зазначила вона.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
Все кто взял гражданство Московии в Украине депортировать на Московию .
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12.09.2022 10:16
+25
Скільки горя принесли ці ждуни дамбасу, то чекали путлера і ненавиділи Україну і все українське, тепер що чекають? Досить з ними панькатись, потрібно визволяти території, вже минув час, коли вони лягали під наші танки в 2014 році і не давали відвойовувати захоплені території, щось не подобається та й з курячими паспртами нафіг з України, досить волати, що це "наши люди".
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12.09.2022 10:27
+24
Халявщики !!! Накормили уже всю Европу?
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12.09.2022 10:20
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донеччан нах на раССею..
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12.09.2022 10:15 Відповісти
сагласєн!!!! іх у ЄС наіхало тепер - нємєрєнно, ****!!!! по укр. паспортах, через кацапію, і ім ше тут допомогу організовують, ****......
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12.09.2022 10:34 Відповісти
Все кто взял гражданство Московии в Украине депортировать на Московию .
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12.09.2022 10:16 Відповісти
... а там их "тепло" встретят, т.к. московиты одинаково ненавидят и донетчан и мариупольцев, ведь для них родина вообще нихрена не делает, только Лугандонии "помогает"
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12.09.2022 11:01 Відповісти
Распад ДыРы

В каждом селе своя "республика"
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12.09.2022 10:19 Відповісти
Халявщики !!! Накормили уже всю Европу?
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12.09.2022 10:20 Відповісти
донецкие и мариупольские все предатели приспособленцы
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12.09.2022 10:20 Відповісти
Услишать дамбас! ))))
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12.09.2022 10:20 Відповісти
І умєрєть!😀
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12.09.2022 13:07 Відповісти
дві маладиє развівающееся республікі самі собі чуби рвуть?
нема злагоди в стройних кацапських рядах.
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12.09.2022 10:24 Відповісти
Жители донбасу це бидло хто би що не казав

Чого ви виродки зараз мовчите що хватіт карміть запад вот етімі рукамі гарбом ? Бо самі х*й без солі доїдаєте ?
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12.09.2022 10:24 Відповісти
от зря ви так, там є ще і полупідараси...
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12.09.2022 10:30 Відповісти
вот когда рашисты побомбят вас, как Мариуполь, что ни одного целого дома не останется, тогда и завидуйте
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12.09.2022 10:24 Відповісти
Бамбаз дамбили восимь лет, а Мариуполь только пару месяцьыф, прецельна па ваенэм абъектам! Шах и мат!
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12.09.2022 10:53 Відповісти
цій всій донецькій маргинальній біомасі прийдеться йти на колінах в маріуполь і просити вибачення
питання чи жителі маріуполя пробачать
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12.09.2022 10:26 Відповісти
Скільки горя принесли ці ждуни дамбасу, то чекали путлера і ненавиділи Україну і все українське, тепер що чекають? Досить з ними панькатись, потрібно визволяти території, вже минув час, коли вони лягали під наші танки в 2014 році і не давали відвойовувати захоплені території, щось не подобається та й з курячими паспртами нафіг з України, досить волати, що це "наши люди".
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12.09.2022 10:27 Відповісти
100%!
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12.09.2022 13:08 Відповісти
Запроданцi заздрят запроданцям.
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12.09.2022 10:27 Відповісти
Асимільоване біосміття , яка різниця що вони думають
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12.09.2022 10:28 Відповісти
**** ото сваритись, один хер будуть у мордовії свій вік доживати...
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12.09.2022 10:30 Відповісти
А Україна їм пенсії, електроенергію на шару, діточок "воінав ДНР" без конкурсу і бкзкоштовно у ВНЗ.
"Там же ж наши люди", млять!
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12.09.2022 10:34 Відповісти
Донецьке сміття(данечанє) Україні не потрібні. Херачити їх треба всих. Пам'яитаємо парад в даунецку
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12.09.2022 10:39 Відповісти
с 2014 г донецкие и луганские твари призвали предатели, им нужно запретить выезд в ЕС, они есть кацапы и никогда не станут украинцами.
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12.09.2022 10:40 Відповісти
назва для роману безплатно - "Булава як індульгенція"
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12.09.2022 10:41 Відповісти
прийдуть ЗСУ.. урівняють у правах і донетчан і маріупольців. І тих і тих . Стикнувся з біженцями з Маріуполя у Києві! Вата ватна. Якби не стріляли...а так як з Донецьком в 2014... цілувалися б з кацапами. Не знають вони хто бомбив, чиї літаки там літали... А саме прикре... Все зразу закінчилося, коли здались азовці... Не було б там азовців, русня б не стріляла. І всі збираються навесні повертатися додому... бо там вже вікна вставляють у будинках, почали відбудовувати...тощо. Так що всіх треба примірювати однаково.
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12.09.2022 10:41 Відповісти
Хлебало завали. Из Мариуполя полмиллиона выехало. Кого ты там в Киеве встречал- хер знает.
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12.09.2022 12:38 Відповісти
..да таких же ж довбойобів,як ти..брехливе! Ти ..дурновате ..навіть не знаєш, що всього населення там було приблизно 450 тисяч! То виїхали так, як ви за януковича голосували..120 відсотків..))) Так що дійсно..закрий своє смердяче хавало і сиди тихо. Розберуться..хто..коли і що робив! Кого не покарає держава... покарають прості люди!
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12.09.2022 20:58 Відповісти
Нормальные патриотично настроенные дончане, украинцы сейчас выехали в Украину. А в Донецке осталось 80% ватного быдла с разжиженным сознанием. Всех любителей русского мира из Донецка депортировать на московию, а после деоккупации в Донецк вернутся переселенцы и будет нормальный украинский город, как до 2014 года.
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12.09.2022 11:04 Відповісти
Донеччанам спочатку Україна була винна-повинна все, тепер рашка, але кацапам вони це чомусь вголос не говорять. Відрвзу видно, що донбасята за 8 років здулися остаточно і вже тільки "порожняк гонять".
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12.09.2022 11:08 Відповісти
Пам"ятаєте ,2010-2013 роки ,ВСЬО БУДЄТ ДАНБАС , ДАНБАС ВСЕХ КОРМІТ , бидло донецьке ,тепер жеріть не вдавіться ,нехай вас годують ті кого ви кликали в 2014,
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12.09.2022 17:53 Відповісти
А як же, 8 років бамбили Бамбас, і нічого, а тепер усе Маріуполю? Тепер треба вирівнювати - разхерачити Донецьк, щоб було як у Маріуполі, тоді донеччани будуть задовільнені.
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12.09.2022 11:24 Відповісти
є ще одна -"Скрипучій штепсель 19го"....
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12.09.2022 11:27 Відповісти
марення від цирку бабломойського
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12.09.2022 11:57 Відповісти
Що правда то правда.

Маріуполь завдяки пропаганді і намаганню росіян приховати та замести всі сліди своїх злочинів викликає люту зависть в Донецька. Прозомбовані жителі Донецька не розуміють чому їм нічого не давали весь цей час, а Маріуполь ударними темпами розчищають та перебудовують. Їм не дано поняти що все це роблять не з доброти, а щоб приховати всі ті десятки тисяч вбитих росіянами що поховані під руїнами будинків.
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12.09.2022 12:39 Відповісти
Це не проблема даунбаських та маріупольських, це основний інстинкт усіх первісних суспільств, існування яких засновано на ненависті до іних
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12.09.2022 13:29 Відповісти
 
 