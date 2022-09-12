Донеччани негативно ставляться до маріупольців через російську пропаганду, - Донецька ОВА

Донеччани дуже негативно ставляться до маріупольців через брехню російської пропаганди, яка розповідає про відновлення Маріуполя.

Про це повідомила речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Є новоокуповані території і староокуповані території. Те, що ми зараз бачимо у пабліках та по інформації від людей, з якими ми тримаємо зв’язок, є певна конкуренція між окупованими вісім років тому і новими територіями. Наприклад, донеччани дуже негативно ставляться до маріупольців, оскільки вважають, що Росія занадто багато приділяє уваги цьому місту, а для Донецька не зробили абсолютно нічого за вісім років", - розповіла вона.

За її словами, ця негативна тенденція виникає через російську пропаганду, яка по телевізору вихваляється відновленням і відбудовою Маріуполя. Хоча насправді робиться тільки десята частина від показаного.

"Це прикра і негативна тенденція. Ми розуміємо, в якому відчаї перебувають люди на окупованій території, і та пропагандистська картинка, яку роблять на окупованих територіях росіяни, наприклад, в тому ж Маріуполі, нічого спільного з реальністю не має. Те, що показують по телевізору росіяни, - лише невеличкі частини відбудовуються, а насправді сотні тисяч людей перебувають просто на межі гуманітарної катастрофи", - додала Ігнатченко.

Водночас речниця ОВА зазначила, що можливість виїхати з окупованих територій є: через Росію у Європу та у бік Запоріжжя. З 1 серпня з Маріуполя і околиць виїхало близько семи тисяч людей, зазначила вона.

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