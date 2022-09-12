Цифрова "бавовна" від ІТ-армії: понад 2400 паралізованих онлайн-ресурсів за 2 тижні

Серед онлайн-ресурсів, які паралізували IT-воїни - банки, онлайн-сервіси з продажу автомобілів, ЗМІ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-cторінку Міністерства цифрової трансформації України.

Зазначається, що за два тижні українським ІТ-фахівцям вдалося паралізувати сервіси найбільших та найважливіших банків РФ: Газпрому, московського КредитБанку, Совкомбанку. Через це їхні клієнти не могли скористатися онлайн-банкінгом та провести фінансові операції зі смартфону.

"Ба більше, "друга армія" не могла отримати зарплати, а їхні рідні – компенсації. До злиднів їм не звикати", – йдеться в повідомленні.

Крім того, кіберспеціалісти призупинили роботу найбільшого онлайн-майданчика з продажу автомобілів та запчастин – Дром. Через це росіяни не могли купити автомобіль або запчастини для солдатів-вбивць, які продовжують вести війну в Україні. Також протягом двох тижнів була призупинена робота системи електронного документообігу у підприємств з молочної продукції та деяких великих пропагандистські російські медіа – Rambler, Газета.Ru, МК.

"Також айтівці попіклувалися, щоб на центральних телеканалах Криму школярі та студенти отримали привітання з 1 вересня від Президента України. Продовжуємо нагадувати російським тимчасовим жителям, що їм там не місце, бо Крим – Україна", – повідомили у міністерстві.

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