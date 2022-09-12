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Цифрова "бавовна" від ІТ-армії: понад 2400 паралізованих онлайн-ресурсів за 2 тижні

Новини Цензор.НЕТ Технології

хакер

Серед онлайн-ресурсів, які паралізували IT-воїни - банки, онлайн-сервіси з продажу автомобілів, ЗМІ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-cторінку Міністерства цифрової трансформації України

Зазначається, що за два тижні українським ІТ-фахівцям вдалося паралізувати сервіси найбільших та найважливіших банків РФ: Газпрому, московського КредитБанку, Совкомбанку. Через це їхні клієнти не могли скористатися онлайн-банкінгом та провести фінансові операції зі смартфону. 

"Ба більше, "друга армія" не могла отримати зарплати, а їхні рідні – компенсації. До злиднів їм не звикати", – йдеться в повідомленні.

Крім того, кіберспеціалісти призупинили роботу найбільшого онлайн-майданчика з продажу автомобілів та запчастин – Дром. Через це росіяни не могли купити автомобіль або запчастини для солдатів-вбивць, які продовжують вести війну в Україні. Також протягом двох тижнів була призупинена робота системи електронного документообігу у підприємств з молочної продукції та деяких великих пропагандистські російські медіа – Rambler, Газета.Ru, МК.

"Також айтівці попіклувалися, щоб на центральних телеканалах Криму школярі та студенти отримали привітання з 1 вересня від Президента України. Продовжуємо нагадувати російським тимчасовим жителям, що їм там не місце, бо Крим – Україна", – повідомили у міністерстві.

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Автор: Марина Макєєва
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настоящие хакеры сломали бы телекомуникационную сеть, а не всё это говнище
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12.09.2022 14:30 Відповісти
ще ігрові платформи..ігромани всія раїся здійснять колективний одночасний суїцид

хочаб нехай починають..маїл.сру і еспріт геймс
геймери без дози - то страшні люди..
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12.09.2022 14:38 Відповісти
Вы забыли, что рашка целенаправленно работала над автономией своей сети? Сломать её может быть очень сложно. Так что надо радоваться каждым успехам.
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12.09.2022 14:57 Відповісти
ой..теж мені біном Ньютона..їх автономність такаж успішна, як популярність карток платіжної системи МИР

в них скоро одні картки залищаться - як при СРСР - харчові
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12.09.2022 15:54 Відповісти
Да я только за, ломайте
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12.09.2022 16:54 Відповісти
Найкращими санкціями було б відключення Росії від інтернету.
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12.09.2022 15:10 Відповісти
 
 