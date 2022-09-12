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звільнення (1511) Харківщина (4293) 14 окрема механізована бригада (86)

Над Терновою, що на Харківщині межує із РФ, піднято український прапор. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Збройні сили України вийшли на кордон із Росією у Харківській області в районі села Тернова.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікувано в телеграмі глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

 Єрмак опублікував відео бійця з 14-ї окремої механізованої бригади, який встановлює прапор  у селі.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+42
русский, ваше зверье уходит только когда получит сапогом по рылу. А освобождение любого населенного пункта Украины от русского генетического мусора - перемога.
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12.09.2022 19:55
+40
вот цю людину, яка є творцем "Балаклейсько-Ізюмськогго погрому кацапів" мало хто знає, про нього не говорять, але всі перемоги у нас озвучуюють ЗЄ та Єлдак !
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12.09.2022 20:01
+32
Тут у декого знову фронт посипався.
ЗСУ зайняли Святогірськ
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12.09.2022 19:48
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Єрмак підняв??? акуєть...
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12.09.2022 19:44 Відповісти
Чукча писатель?
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12.09.2022 19:46 Відповісти
номерний, Єлдак тут з якого куя намалювався?
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12.09.2022 19:48 Відповісти
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував утелеграмі глави Офісу президента України Андрія Єрмака Джерело: https://censor.net/ua/v3366676

Ну и каким боком к освобождению Украины это руснявое чмо Дерьмак?
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12.09.2022 19:53 Відповісти
вот цю людину, яка є творцем "Балаклейсько-Ізюмськогго погрому кацапів" мало хто знає, про нього не говорять, але всі перемоги у нас озвучуюють ЗЄ та Єлдак !
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12.09.2022 20:01 Відповісти
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12.09.2022 20:06 Відповісти
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12.09.2022 20:09 Відповісти
Олександр Станіславович Сирський
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12.09.2022 20:09 Відповісти
Українська вата за гроші кремля 7 років розповідала що дебальцевська операція то є та був провал ЗСУ- не сприймались жодні аргументи. Жодні!! Вимагали карати генералів та порошенко аж до розстрілу. Але тепер вони вступили в сметану.
Сектором С під час дебали керував Залужний
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12.09.2022 20:17 Відповісти
Слава Честь Хвала НАЙКРАЩИМ ЗСУ 🙏🙏‼️❤️❤️❤️💙💛🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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12.09.2022 20:55 Відповісти
По моєму він має стосунок до окупації, а не до деокупації України.
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12.09.2022 21:21 Відповісти
та таким боком же як і Верка Сердючка, теж"орденоносец"....
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13.09.2022 01:29 Відповісти
Vlad Koval f84e50b9

Реєстрація: 09.06.2022 - єлдако-кацапський козачок засланий
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12.09.2022 20:04 Відповісти
Президент Украины скорбит о королеве Елизавете
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12.09.2022 19:50 Відповісти
То він вже мемуари пише?
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12.09.2022 20:05 Відповісти
Сором. Дніще. Донне. Зездець.
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12.09.2022 21:05 Відповісти
Кротяра д'ерьмак и здесь примазался 🤮, это писец ! Этой мрази слишком много
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12.09.2022 20:59 Відповісти
Поки ЗЄля пиляє свій вечірній мудозвон, то Єлдак вже швиденько виклав відос, типу: дивіться, я ж переживаю за Харківську обл., не подумайте що то дав наказ арештуватиДудіна.
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12.09.2022 19:48 Відповісти
Тут у декого знову фронт посипався.
ЗСУ зайняли Святогірськ
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12.09.2022 19:48 Відповісти
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12.09.2022 19:52 Відповісти
Ах ти ж... Зараз підуть історії про "міня заставілі"
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12.09.2022 19:48 Відповісти
"всьо, как 200 лєт назад"
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12.09.2022 19:53 Відповісти
А почему ушли не думал? Ану подумай хорошо.
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12.09.2022 19:55 Відповісти
русский, ты не думай, тебе думать фюрер запретил
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12.09.2022 20:01 Відповісти
русский, я не знаю шо такое "рф". Страна-помойка между Украиной и США называется мААсковия.
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12.09.2022 20:05 Відповісти
А зачем? Украина не собиралась на вас нападать. Вы напали--вы и обьявляйте? Нет? Спецоперация? Значит сцыкуны. Ничтожества. Подонки. Будете уничтожены.
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12.09.2022 20:14 Відповісти
русский, а для чего Украине эти помойные территории, населенные дикими племенами вонючей русни?
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12.09.2022 20:16 Відповісти
Спочатку хоча б російську вивчи, а потім тут писати будеш.
"Пєрєсєкьоте". пИсатель, блін
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12.09.2022 20:11 Відповісти
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12.09.2022 20:11 Відповісти
русский, ваше зверье уходит только когда получит сапогом по рылу. А освобождение любого населенного пункта Украины от русского генетического мусора - перемога.
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12.09.2022 19:55 Відповісти
Это тебе **** беева рассказала, русский?
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12.09.2022 20:02 Відповісти
Отрицательное наступление?
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12.09.2022 19:57 Відповісти
да свинорыл, ты прав - вашу армию фуй догонишь...)))
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12.09.2022 20:36 Відповісти
Кажуть, тачанка саме тому є скрєпною зброєю для мокшів, бо на ній можна швидко втікати
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12.09.2022 20:54 Відповісти
Сёма Сумкин,це вам в кацапii так говорят? Тодi вигляни у вiконце, може мимо твого пiдвiконня, когось из тих шо "ушли за границу ",вже ногами вперёд несуть...
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12.09.2022 20:02 Відповісти
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12.09.2022 19:52 Відповісти
Да уж, у небензи голова уже приблизилась к жопе не только по форме, но и по содержанию🤔🧐😁 Единство формы и содержания - это сила 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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12.09.2022 19:56 Відповісти
Це жарт чи насправді?просто десь вже чув..
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12.09.2022 20:00 Відповісти
Я думаю, що жарт. Але перечитую новини. На всяк випадок. Від тієї Нєбєнзі всього можна очікувати.
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12.09.2022 20:13 Відповісти
Вот тут и есть самый цимес. У нас еще с 2014 имеет место быть такая "игра"....придумай какой-то маразм и проверь или это уже происходит на стране-помойке. Пока шо никто не придумал шо-то, чего не внедрили с свое существование болотные дикари. А у нас тут таки богатые фантазии....
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12.09.2022 23:16 Відповісти
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12.09.2022 20:13 Відповісти
Наші герої впевнено звільняють нашу рідну землю.
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12.09.2022 19:52 Відповісти
Наша бригада не світиться часто в новинах та човпуть хлопці як і всі.
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12.09.2022 19:53 Відповісти
а что делают в цивилизованных странах с террористами, захватившими атомную?
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12.09.2022 19:55 Відповісти
Дивиться як радіє)
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12.09.2022 19:58 Відповісти
Для нього це: "пєчалька, однако".
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12.09.2022 21:28 Відповісти
То йому не в Бучі либитись.
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12.09.2022 21:55 Відповісти
Краще би дєрьмака там біля Тернової закопали і зняли потім відео.
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12.09.2022 20:03 Відповісти
Правильно писати д'єрмак.
Ну майже як Д'артаньян.
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12.09.2022 20:14 Відповісти
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12.09.2022 20:04 Відповісти
- Валєра, якщо вже є ізюм, то візьми й лимон!
- Лиман? Добре, візьму!
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12.09.2022 20:04 Відповісти
Прикинув по карті що звільнено і контролюється від Тернової до Ізюма десь 8000 до 10000 кв. км. Наші мабуть самі в приємному шоці.
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12.09.2022 20:05 Відповісти
Kirill

@Kirill_dobriyy

·

6 ч

Пам'ятайте про ціну звільненних територій.
Це поранені і нажаль загиблі.
За кожен метр в буквальному сенсі була пролита наша кров.

Не забувайте їх ніколи.

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12.09.2022 20:11 Відповісти
Рука не підіймається натиснути "подобається"... (

Хай береже вас Бог, хлопці!
Вічна слава загиблим!
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12.09.2022 20:18 Відповісти
Цей сам буде ще довго спілкуватися з побратимами. Рана сильна,але не смертельна
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12.09.2022 20:59 Відповісти
Да, та самая "битва под сталинградом" сегодня была бы одним из немногих малозаметных эпизодов войны. Теперь стало абсолюнто ясно, что без Украины СССР проиграл бы во Второй мировой. Слава украинским героям!
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12.09.2022 21:08 Відповісти
Украинских военных, входящих в город, встречали вывешенные местными жителями флаги Украины и глава poccийской oккупационной aдминистрации!(с)
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12.09.2022 20:14 Відповісти
Тонко, по-англійськи
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12.09.2022 20:19 Відповісти
Ну то треба далі йти-добивати кацапню, щоб не оговталася. Бо залижуть рани і знову прилізуть.
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12.09.2022 20:14 Відповісти
д'єрмак не вояк-нехай "мендзлює за сруССкім карабльом"!!!
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12.09.2022 20:17 Відповісти
дермак?.. це те, що брехало 73%ному лохторату про "історію вигадану від початку і до кінця"?..
краще вже дочекаюсь інформації від справжніх Українців, від Генштабу, Залужного.., а не від прибиральниці-копіювальниці секретних документів, улюбленого фаворита Найвеличнівшивого
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12.09.2022 20:53 Відповісти
Дмитро Чекалкин

КиївМіськБудда:
Хтось пам'ятає, що є такий собі Сергій Никифоров - офіційний прессекретар Президента?
Бо чомусь 99% інформації з Офісу Президента озвучують різні радники типу Арестовича чи Подоляка з Лещенком - які можуть нести дічайшу діч і не нести жодної відповідальності.
Дуже зручно.
bookbinder:
Це - секретний прессекретар.
У нас ще є омбудсмен, теж дуже секретний.
червона шапочка:
Президент зеленський скаже, хоч через прес-секретаря, хоч через Подоляка щось про Азовців і про вкрадену його бандою гуманітарку?
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12.09.2022 21:12 Відповісти
Героям слава !!! Бережи вас Господь, рідненькі
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12.09.2022 21:13 Відповісти
Бог руками ЗСУ звільняє Україну, а Дєрмакам і іншим агентам кремля буде шибениця.
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12.09.2022 23:40 Відповісти

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12.09.2022 23:42 Відповісти

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12.09.2022 23:43 Відповісти
Опублікував відео, щоб народ знав, що є такий піклуватель про Україну як
Андрій Єрмак. Він заслужено несе радісні новини для народу.
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13.09.2022 00:08 Відповісти
 
 