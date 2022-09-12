Над Терновою, що на Харківщині межує із РФ, піднято український прапор. ВIДЕО

Збройні сили України вийшли на кордон із Росією у Харківській області в районі села Тернова.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікувано в телеграмі глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

Єрмак опублікував відео бійця з 14-ї окремої механізованої бригади, який встановлює прапор у селі.