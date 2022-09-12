Над Терновою, що на Харківщині межує із РФ, піднято український прапор. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Збройні сили України вийшли на кордон із Росією у Харківській області в районі села Тернова.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікувано в телеграмі глави Офісу президента України Андрія Єрмака.
Єрмак опублікував відео бійця з 14-ї окремої механізованої бригади, який встановлює прапор у селі.
Топ коментарі
+42 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар12.09.2022 19:55
+40 Алекс Мышкевич
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+32 Невідомий 00bea6ce
показати весь коментар12.09.2022 19:48
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Ну и каким боком к освобождению Украины это руснявое чмо Дерьмак?
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Реєстрація: 09.06.2022 - єлдако-кацапський козачок засланий
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Ну майже як Д'артаньян.
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@Kirill_dobriyy
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6 ч
Пам'ятайте про ціну звільненних територій.
Це поранені і нажаль загиблі.
За кожен метр в буквальному сенсі була пролита наша кров.
Не забувайте їх ніколи.
Хай береже вас Бог, хлопці!
Вічна слава загиблим!
краще вже дочекаюсь інформації від справжніх Українців, від Генштабу, Залужного.., а не від прибиральниці-копіювальниці секретних документів, улюбленого фаворита Найвеличнівшивого
КиївМіськБудда:
Хтось пам'ятає, що є такий собі Сергій Никифоров - офіційний прессекретар Президента?
Бо чомусь 99% інформації з Офісу Президента озвучують різні радники типу Арестовича чи Подоляка з Лещенком - які можуть нести дічайшу діч і не нести жодної відповідальності.
Дуже зручно.
bookbinder:
Це - секретний прессекретар.
У нас ще є омбудсмен, теж дуже секретний.
червона шапочка:
Президент зеленський скаже, хоч через прес-секретаря, хоч через Подоляка щось про Азовців і про вкрадену його бандою гуманітарку?
Андрій Єрмак. Він заслужено несе радісні новини для народу.