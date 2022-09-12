На звільнену Харківщину відправлені перші гуманітарні вантажі, - ОП
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До звільнених населених пунктів Харківської області було відправлено перші вантажі з гуманітарною допомогою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
"До звільнених громад Харківщини вирушили перші гуманітарні вантажі. Дефіциту продовольства для населення немає. Наші люди вже отримують продукти та гігієнічні засоби. Це і консерви, і згущене молоко, вода, макаронні вироби. Насамперед такі продуктові набори необхідні, бо у багатьох громадах немає газу та електрики. Поки що", - написав Тимошенко.
Заступник голови ОП зазначив, що до Балаклійської громади було відправлено понад 42 тонни продуктів та понад 5 тисяч літрів напоїв. Також майже 2,5 тонни продуктів отримала Чкаловська громада.
"Паралельно гуманітарну допомогу одержують заклади області, які централізовано готують їжу для переміщених осіб. За минулий тиждень громади отримали майже 55 тонн продуктів та інші необхідні речі", - повідомляє Тимошенко.
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Вот Ермак и присосался к теме . В мокром окопе на сидеть не хочет
бо в запоріжжі розпродана, в чернігові просрочили та згноїли в сховищах
мабудь свіжу з европи видають як свою заслугу
а крали та гноїлигуманітарку люди призначені саме єрмаком.
бо саме він є головним по (кадрам) у янелоха оманського
і взагалі він головний по всьому
моня лиш підписи ставе і оголошує...