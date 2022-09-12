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Харківщина (4293) гуманітарна допомога (729) Тимошенко_Кирило (494)

На звільнену Харківщину відправлені перші гуманітарні вантажі, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

балаклія,сирський

До звільнених населених пунктів Харківської області було відправлено перші вантажі з гуманітарною допомогою.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"До звільнених громад Харківщини вирушили перші гуманітарні вантажі. Дефіциту продовольства для населення немає. Наші люди вже отримують продукти та гігієнічні засоби. Це і консерви, і згущене молоко, вода, макаронні вироби. Насамперед такі продуктові набори необхідні, бо у багатьох громадах немає газу та електрики. Поки що", - написав Тимошенко.

Заступник голови ОП зазначив, що до Балаклійської громади було відправлено понад 42 тонни продуктів та понад 5 тисяч літрів напоїв. Також майже 2,5 тонни продуктів отримала Чкаловська громада.

"Паралельно гуманітарну допомогу одержують заклади області, які централізовано готують їжу для переміщених осіб. За минулий тиждень громади отримали майже 55 тонн продуктів та інші необхідні речі", - повідомляє Тимошенко.

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Автор: Роман Свиридович
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Як тільки чимось похвалитися (причому не своїми заслугами), то ОП тут як тут... Гниди ***
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12.09.2022 22:24 Відповісти
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12.09.2022 22:33 Відповісти
Интенданты в армии всегда жируют . Интендант отвечал за продовольственное снабжение, финансовое, медицинское, ветеринарное и вещевое обеспечение армии.

Вот Ермак и присосался к теме . В мокром окопе на сидеть не хочет
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12.09.2022 22:36 Відповісти
Ого. Опа рапортує за гумдопомогу тоя спокійний!А що ще не все реалізували через АТБ в Дніпрі і Запоріжжі? Ну молодці. І себе підняли і знедолену Харківщину виручають! Ще б тільки гундосик прогундосив який він "спасітєль неньки". І можна баю!
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12.09.2022 22:55 Відповісти
десь вкрали..
бо в запоріжжі розпродана, в чернігові просрочили та згноїли в сховищах
мабудь свіжу з европи видають як свою заслугу
а крали та гноїлигуманітарку люди призначені саме єрмаком.
бо саме він є головним по (кадрам) у янелоха оманського
і взагалі він головний по всьому
моня лиш підписи ставе і оголошує...
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12.09.2022 22:56 Відповісти
а продуктові набори по пакета ВІД ПРЕЗИДЕНТА чи ВІД ОПИ розклали??????
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12.09.2022 22:59 Відповісти
в деяких громадах немає газу та електрики, тому передали макарони
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12.09.2022 23:36 Відповісти
 
 