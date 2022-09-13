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Підрозділи Нацгвардії і ЗСУ зайшли у Святогірськ на Донеччині. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Національній гвардії України підтвердили звільнення міста Святогірськ Донецької області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Нацгвардії у Фейсбуці.
"Підрозділи Національної гвардії, Збройних сил України та Територіальної оборони зайшли у місто Святогірськ. Крок за кроком, метр за метром ми звільняємо нашу землю від окупанта. Перемога буде обов’язково нашою. Слава Україні, Слава Національній гвардії України", - йдеться у відео.
Топ коментарі
+44 Кіт Семен
показати весь коментар12.09.2022 22:28
+42 Артм Воронцов
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+42 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар12.09.2022 22:29
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Героям Слава!!!
В ходе контрнаступления в плен попали тысячи россиян.
welt.de/politik/ausland/plus240992309/
Сейчас стянут туда все силы и укрепят все по полной...Только двойное кольцо окружения и блокада пока с голоду не сдохнут 1-2 года.А простые люди пусть выходят с поднятыми руками из города.А боевикам блокада и смерть ...
Друзі Литовці які воюють за Україн!!!
Ніяких асоціацій ?
- А зачем вы ездили на танке, который не стреляет?
- ...
- У вас одни танки стреляют, но не ездят, а другие ездят, но не стреляют?
- Получается, так.
https://glavred.net/ukraine/odni-tanki-ezdyat-a-drugie-strelyayut-plennyy-okkupant-udivil-set-rasskazom-o-boe-s-vsu-10408304.html
Одні танки їздять, а інші стріляють: полонений окупант здивував мережу розповіддю про бій з ЗСУ 👀