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Підрозділи Нацгвардії і ЗСУ зайшли у Святогірськ на Донеччині. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Національній гвардії України підтвердили звільнення міста Святогірськ Донецької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Нацгвардії у Фейсбуці.

"Підрозділи Національної гвардії, Збройних сил України та Територіальної оборони зайшли у місто Святогірськ. Крок за кроком, метр за метром ми звільняємо нашу землю від окупанта. Перемога буде обов’язково нашою. Слава Україні, Слава Національній гвардії України", - йдеться у відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардійці на Харківщині взяли у полон двох бойовиків "ЛНР". ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+44
Слава Україні
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12.09.2022 22:28
+42
все коротко і ясно!!!
Героям Слава!!!
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12.09.2022 22:28
+42
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12.09.2022 22:29
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Слава Україні
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12.09.2022 22:28 Відповісти
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12.09.2022 23:13 Відповісти
Я на Машку подумав що Верещучка.)
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13.09.2022 00:40 Відповісти
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13.09.2022 13:37 Відповісти
А мистер Бин в каске каким боком?
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13.09.2022 06:25 Відповісти
то медвепут, хоча здалеку ніби схожий
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13.09.2022 07:40 Відповісти
все коротко і ясно!!!
Героям Слава!!!
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12.09.2022 22:28 Відповісти
Welt: ВСУ при контрнаступлении взяли в плен высокопоставленных офицеров РФ.
В ходе контрнаступления в плен попали тысячи россиян.
welt.de/politik/ausland/plus240992309/
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12.09.2022 22:56 Відповісти
ну тут два варіанти або строітельний нож або ми не кацапи..... вагаюсь який вибрати....... хоча......
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12.09.2022 23:01 Відповісти
Святогірськ наш. Ось тепер то вже Лиман точно повинен впасти, а за ним і Ямпіль і тоді північна частина Донеччини вільна. Думаю скоро так і буде.
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12.09.2022 22:29 Відповісти
Так Ямпіль і Лиман тут на Цензорі уже вчора брали. Я навіть карту дивилась
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12.09.2022 22:32 Відповісти
Они в серой зоне пока, там кацев окружают. Как окружат, так перебьют. Имейте терпение.
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12.09.2022 22:37 Відповісти
теоретично вже наш https://www.youtube.com/watch?v=hOm1kXa2bhM
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12.09.2022 22:40 Відповісти
Nociu sbezit kacapi s Limana.Takaja u nix taktika.jesli nezbezit togda Himars pomozet ecio raz podumat
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12.09.2022 22:37 Відповісти
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12.09.2022 22:29 Відповісти
Все-таки удивительная сила у профессиональной пропаганды. Ведь это же не юмористический стеб, многие на Донбассе действительно так думают, с некоторыми сам общался. Люди с высшим образованием, некоторые даже кандидаты и доктора наук - откуда такая иррациональность, как у ученого может напрочь исчезать логика? Причем избирательно: если беседовать на тему, не касающуюся независимой Украины - классическая светская беседа, одно удовольствие. Но стоит упомянуть Революцию Достоинства, Донбасс или Крым - в глазах появляется нездоровый блеск, исчезает логика и способность слышать собеседника. Как зомби-биороботы, которым в мозги зашили такую реакцию. Но это не машины, не зомби, а гомо сапиенсы, обработанные искусной пропагандой.
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12.09.2022 22:43 Відповісти
А Ви згадайте як в ссср всі академіки підписали листа проти Сахарова. Не люмпени. Академіки. Для яких термін "академічна дискусія" мав би бути аксіомою. А така дискусія вимагає спочатку дати визначення термінам. Але навіть академіки виявили люмпенську покірність ...
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12.09.2022 22:48 Відповісти
Академіки в більшості своїй - це типові чиновники, які пролізли на самий верх. І поводяться вони відповідно. Жадібні, корумповані, ******* усілякі звання і нагороди. Це не ті люди, для яких наука понад усе.
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12.09.2022 22:55 Відповісти
Мій нині покійний науковий керівник - дійсний член НАН України - не був жадібним та корумпованим. Щоправда, і академіком він став лише у незалежній Україні, на голосуванні до АН СРСР (подавав, здається, двічі) він недобирав кілька голосів.
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12.09.2022 22:59 Відповісти
Це можна пояснити тиском - як не підпишеш, то втратиш роботу, і надовго, можливо назавжди. А ось як 99.9% (без фальсифікацій і підтасовок) голосували з "блок комуністів та безпартійних" - це тиском не поясниш, бо ніхто не заважав зайти у кабінку і викреслити кандидата.
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12.09.2022 22:56 Відповісти
Ну це не поодинокі випадки про які ви написали. У мене вже давно є думка що це є приклад зомбування. Це стосується прихильників секти гундяєва і частини прихильниів зечмонь. Тупо повторюють завчені мантри і без любої дискусіЇ.
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12.09.2022 23:07 Відповісти
НЛП ніхто не відміняв..на раїсі його точно застосовують, бо якщо не здоровий глузд, то шлунок в них вже повинен був перемогти, а ні..терплять ботоксного
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12.09.2022 23:21 Відповісти
Ну что вы, это не пропаганда виновата. Это у людей другой ДНК или BIOS, на который ложится уже все остальное, включая мировоззрение. А сложившиеся мировоззрение запускает целеполагание, которое, в свою очередь управляет дерганием рук и ног, то есть действием. Другими словами, они и без всякой пропаганды делали-бы тоже самое, потому что они этого хотят. Они хотят жить в великой империи и править всем остальным миром, а самостоятельная Украина этому мешает и без нее весь этот "project" накроется медным тазом. Вот и все. Поэтому, даже не стоит с ними разговаривать, они уже сделали свой выбор. Они хотят жить в "таежном союзе", вот пусть и валят туда. Пусть идут нахер!
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13.09.2022 11:06 Відповісти
Расея решила избавится от Донбасса? Разворовали и сливают.
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12.09.2022 22:44 Відповісти
Зрадофілів бачу і там вистачає...
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12.09.2022 22:45 Відповісти
Коли почнуть Донецьк та Луганськ визволяти, кремляді будуть найпершими волати без перерви про міжнародне право, правила ведення війни та збирати радбез ООН кожного дня, що незалежні горді республіки окуповуються хвашистами...
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12.09.2022 22:55 Відповісти
Та вже пишуть оркоресурси:" Найомнікі і укронацисти началі террор на захваченних тєріторіях".
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12.09.2022 23:29 Відповісти
Нарешті "кормільці" здохнуть по заслузі, а то дивись, всі 30 років жили, як вареник в маслі на дотаціях України, а кликали і любили рашку і все їм було не так, все їм заважала Україна. Побажали війни? Цапія її скоренько вам принесла і намастила лижі. Будете відповідати за свої злочини перед тими, на кого підняли свою брудну руку і проти кого говорили брудні, погані слова.
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12.09.2022 23:14 Відповісти
Дивіться , щоб не плямкали знов з трибун "там наші люди "
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12.09.2022 23:43 Відповісти
Лично бы я не брал Донецк штурмом принципиально.Они только этого и хотят

Сейчас стянут туда все силы и укрепят все по полной...Только двойное кольцо окружения и блокада пока с голоду не сдохнут 1-2 года.А простые люди пусть выходят с поднятыми руками из города.А боевикам блокада и смерть ...
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14.09.2022 07:45 Відповісти
А нахвалялись.
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12.09.2022 22:30 Відповісти
А вот найти бы сейчас этих, кто с плакатами..
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12.09.2022 22:57 Відповісти
Та вже марно їх шукати мабуть.Якщо не спились то десь за ці півроку зажмурені як мобіки з лугандону.
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12.09.2022 23:12 Відповісти
Мацковських попів - колобарантів в тюрьму
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12.09.2022 22:33 Відповісти
Сме час і можливість зачистити лавру від свинособачих попів.
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13.09.2022 00:45 Відповісти
Молодцi!Слава ЗСУ,Слава Героям! Повертайтеся живими!Бережить вас Господь!
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12.09.2022 22:36 Відповісти
ЧТО ТАМ В ТАГАНРОГЕ ???? ГОРИТ , ВЗРЫВАЕТСЯ , красиво очень, может есть инфа ?
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12.09.2022 22:47 Відповісти
Увидели нескольких литовцев и сразу НАТО, НАТО
Друзі Литовці які воюють за Україн!!!
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12.09.2022 22:47 Відповісти
А чого литовці ?
Ніяких асоціацій ?
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12.09.2022 23:33 Відповісти
Получается наши организовали переправу через Северский Донец.
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12.09.2022 22:49 Відповісти
- Потому что у нас танк не стреляет.
- А зачем вы ездили на танке, который не стреляет?
- ...
- У вас одни танки стреляют, но не ездят, а другие ездят, но не стреляют?
- Получается, так.
https://glavred.net/ukraine/odni-tanki-ezdyat-a-drugie-strelyayut-plennyy-okkupant-udivil-set-rasskazom-o-boe-s-vsu-10408304.html

Одні танки їздять, а інші стріляють: полонений окупант здивував мережу розповіддю про бій з ЗСУ 👀
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12.09.2022 22:53 Відповісти
мля живой анекдот))).а если серьезно война дорогое удовольствие..и сколько бы не было миллион тонн старья без толку .ну к сожалению да убивают уничтожают и тд..но чтоб как супердержава напасть захватить тем более не маленькую страну как Украина этого недостаточно.видел видео из баз НАТО или в США как часы работают..вся техника блестит..а логистика какая и солдаты все как на подбор.
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12.09.2022 23:10 Відповісти
Це наче як Віталій Марків на відео, хто пам'ятає....
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12.09.2022 22:57 Відповісти
Це він, ДемСокира ще зранку це фото виклало
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12.09.2022 23:09 Відповісти
Пам'ятаємо, одружився на співачці Карпа.
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12.09.2022 23:16 Відповісти
Бувший шахтар із міста Павлограда, кандидат на мери в Павлограді ув минулому, але нарід його не вибрав.
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12.09.2022 23:18 Відповісти
Призвіще Марків галицьке.
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12.09.2022 23:30 Відповісти
Павлоград - ватне місто 😠
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13.09.2022 00:29 Відповісти
Слава ЗСУ !!! Слава Україні !!! Смерть ворогам !!!!!
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13.09.2022 00:41 Відповісти
На відео той самий Віталій Марків, якого визволяли у Італії після фейкових звинуваченеь русні у вбистві італійського журналіста.
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13.09.2022 02:02 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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13.09.2022 13:39 Відповісти
 
 