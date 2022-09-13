Підрозділи Нацгвардії і ЗСУ зайшли у Святогірськ на Донеччині. ВIДЕО

У Національній гвардії України підтвердили звільнення міста Святогірськ Донецької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Нацгвардії у Фейсбуці.

"Підрозділи Національної гвардії, Збройних сил України та Територіальної оборони зайшли у місто Святогірськ. Крок за кроком, метр за метром ми звільняємо нашу землю від окупанта. Перемога буде обов’язково нашою. Слава Україні, Слава Національній гвардії України", - йдеться у відео.

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