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Азербайджан (607) Вірменія (658) Франція (1974) Радбез ООН (765) Макрон Емманюель (1053)

Франція скликає Радбез ООН через загострення між Вірменією та Азербайджаном

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

армения,вірменія

Франція скликає засідання Ради Безпеки ООН через нові зіткнення між Вірменією та Азербайджаном.

Про це заявили в Єлисейському палаці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, президент Франції Емманюель Макрон продовжує закликати обидві сторони дотримуватися режиму припинення вогню.

Поряд з США і Росією, Франція є співголовою Мінської групи, яка виступає посередником між Вірменією і Азербайджаном.

Читайте також: Пашинян заявляє, що мінімум 49 вірменських військових загинули внаслідок обстрілів з боку Азербайджану

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Який режим тиші, коли сусідіми окуповано частину територій? Хочете режим тиші - на вихід з Крабаху. З речами.
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13.09.2022 13:31
+6
Пуйло попросив Макрона.
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13.09.2022 13:28
+6
Ну все, хана Єрдогану, тепер його Макрон двохгодинними дзвінками заї*е
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13.09.2022 13:29
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13.09.2022 13:20 Відповісти
та пох,для нас главное внимание бриты,штаты,а они к арам и азерам никакого влияния не делают,там пердоган-хуйло,алиев и армян)
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13.09.2022 13:24 Відповісти
та я згоден, франція - декор
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13.09.2022 13:31 Відповісти
Надо сделать все, что бы армяне считали рузьких-крысами.
Тогда наступит мир.
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13.09.2022 13:21 Відповісти
азохенвей...
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13.09.2022 13:22 Відповісти
гаркавість - риса
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13.09.2022 13:25 Відповісти
А толку! Задовбали вже гроші платників податків прожирати паразити з ООН!!!
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13.09.2022 13:24 Відповісти
Пуйло попросив Макрона.
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13.09.2022 13:28 Відповісти
У Франції найбільша діаспора вірмен у Світі.
Це виборці Макрона. Тому нікому ні про що Макрона просити не треба.
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13.09.2022 13:30 Відповісти
Макронян?
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13.09.2022 13:58 Відповісти
Ну типу того.
Доречі, саме завдяки цій діаспорі, Франція була і завжди буде проти Туреччини у ЄС.
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13.09.2022 14:07 Відповісти
мені взагалі пох на будь-які діаспори, я в Харкові
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13.09.2022 14:22 Відповісти
Тоді можеш вважати все, що за межами Харкова, чудовою скринькою, з якої випадають не зрозумілі тобі рішення і не коментуй.

От просто так сталося бо сталося. Пан-Бог так схотів.
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14.09.2022 11:11 Відповісти
пан-бог собі хоче шо має, але вирішують діячі на цьому світі
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15.09.2022 02:25 Відповісти
Так. Але ж причини таких рішень тобі до сраки. 😁
Бо ти з Харкова, а не з Парижа.
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15.09.2022 09:03 Відповісти
бо ******** не париж, а харків
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15.09.2022 21:06 Відповісти
А рішення Макрона теж у Харкові приймаються?

Тому або цікався причинами, або не лізь у обговорення того, що виходить за межі твоєї свідомості.
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15.09.2022 21:47 Відповісти
I жiнка в нього вилита сiмоньян...
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13.09.2022 15:01 Відповісти
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13.09.2022 15:07 Відповісти
занепокоєння?
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13.09.2022 13:29 Відповісти
Ну все, хана Єрдогану, тепер його Макрон двохгодинними дзвінками заї*е
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13.09.2022 13:29 Відповісти
Цікаво, Макрон, чим тебе )(уйло за кокі тримає ?
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13.09.2022 13:29 Відповісти
Його величезна вірменська діаспора за коки тримає.
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13.09.2022 13:31 Відповісти
Я бачу ООН тяжко працює,переробляє навіть,втомлюється сильно.
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13.09.2022 13:30 Відповісти
Побалакати.
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13.09.2022 13:30 Відповісти
Який режим тиші, коли сусідіми окуповано частину територій? Хочете режим тиші - на вихід з Крабаху. З речами.
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13.09.2022 13:31 Відповісти
Треба правильно подавати новину:
НА ПРОХАННЯ РАШКИ ФРАНЦУЗИ СКЛИКАЮТЬ РАДБЕЗ!
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13.09.2022 13:38 Відповісти
Угу..Да и вообще-созвать совет безопасности импотентного ООН,где право вето имеет мировой террорист -это сильный ход.
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13.09.2022 13:54 Відповісти
Еще одна причина для Микрона позвонить *****.Соскучился,жабоед.
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13.09.2022 13:47 Відповісти
Нужно простоперестатьстрелять и пайтина кампрамисы
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13.09.2022 13:49 Відповісти
Минской группы уже не существует,Франция там никто.
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13.09.2022 13:50 Відповісти
парфюм
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13.09.2022 13:55 Відповісти
хто б сумнівався , що це буде Макрон .))) Без нього ж ну ніяк.
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13.09.2022 13:58 Відповісти
Хутин дуже просить
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13.09.2022 14:00 Відповісти
А чого Франція лізе ? Там е Ердоган
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13.09.2022 13:59 Відповісти
Найбільша армянська діаспора саме у Франції. Вочевидь, саме її представники підіймають гвалт і смикають за жаб'ячі ніжки французиків
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13.09.2022 15:39 Відповісти
А ще потрібно казахів попередити , бо раша хоче забрати увесь півничний Казахстан .
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13.09.2022 14:01 Відповісти
ООН - це театр для лохів . Ну щоб громадяни держав не питали - де наші податки
Не виключаю шо платять ООН 50% , а 50% по кішеням розпихують як відкат ⁉️⁉️
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13.09.2022 14:04 Відповісти
бабло - зло
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13.09.2022 14:33 Відповісти
В Макроняна підгорає.
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13.09.2022 14:20 Відповісти
який толк з того радбезу нікому не відомо
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13.09.2022 16:03 Відповісти
А шо это лягушатники так засуетились
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13.09.2022 16:13 Відповісти
Спочатку стара бабця, якій вже давно прийшов час, та її недолугий наступник майже прибрали тему війни в Україні з екранів західних ЗМІ, а тепер якась чергова пастрєлушка в карабасі...
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13.09.2022 18:45 Відповісти
Азербайджан робіть хлопці перемогу !Гасіть ворогів і кацапів !
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13.09.2022 19:29 Відповісти
 
 