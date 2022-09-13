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Франція скликає Радбез ООН через загострення між Вірменією та Азербайджаном
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Франція скликає засідання Ради Безпеки ООН через нові зіткнення між Вірменією та Азербайджаном.
Про це заявили в Єлисейському палаці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Як зазначається, президент Франції Емманюель Макрон продовжує закликати обидві сторони дотримуватися режиму припинення вогню.
Поряд з США і Росією, Франція є співголовою Мінської групи, яка виступає посередником між Вірменією і Азербайджаном.
Топ коментарі
+10 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар13.09.2022 13:31
+6 CrossFirenko
показати весь коментар13.09.2022 13:28
+6 1sarmat
показати весь коментар13.09.2022 13:29
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Будь ласка, зачекайте...
Тогда наступит мир.
Це виборці Макрона. Тому нікому ні про що Макрона просити не треба.
Доречі, саме завдяки цій діаспорі, Франція була і завжди буде проти Туреччини у ЄС.
От просто так сталося бо сталося. Пан-Бог так схотів.
Бо ти з Харкова, а не з Парижа.
Тому або цікався причинами, або не лізь у обговорення того, що виходить за межі твоєї свідомості.
НА ПРОХАННЯ РАШКИ ФРАНЦУЗИ СКЛИКАЮТЬ РАДБЕЗ!
Не виключаю шо платять ООН 50% , а 50% по кішеням розпихують як відкат ⁉️⁉️