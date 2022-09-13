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Деокуповану Козачу Лопань на Харківщині від’єднають від російського енергопостачання

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

задоренко

Під час окупації селища Козача Лопань Дергачівської громади, яке розташоване недалеко від з РФ, жителі отримували електропостачання з Росії. Українське енергопостачання у селищі почали відновлювати.

Про це повідомив голова громади Вячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Зараз на звільнених територіях, зокрема, в Козачій Лопані, є світло, частково воно було пошкоджене при звільненні. Зараз його відновлюють. Світло поки що надходить з території Росії, безплатно. Сьогодні світло з Росії вже відключиться. Але швидко світло не відновити - дуже зруйновані підстанції, опори, газогони. Але всі зараз включилися, щоб якомога швидше все відновити", - сказав він.

За словами Задоренка, на деокупованих територіях йде також робота з розмінування.

"Працюють сапери, розміновують шляхи, готують проїзди через підірвані переправи для того, щоб можна було доставити будматеріали для відновлення критичної інфраструктури, а також евакуйовувати людей та доставляти гуманітарну допомогу", - додав голова Дергачівської громади.

"Для того, щоб дістатися, треба прибрати автошляхи. Вони всі засипані уламками снарядів. Кожен виїзд — це мінус 1-2 колеса і у військових, і у цивільних. Тому йдуть комунальні підприємства, які розчистять дороги, сапери розмінують траси, щоб були під’їзди, і потім поїдуть відновлювати інфраструктуру. Не раджу людям зараз повертатися додому", - підсумував Задорено.

Читайте: ЗСУ визволили понад 300 населених пунктів на Харківщині. Деокуповано 3 800 кв. м, - Міноборони

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Хай і надалі отримують. в чому проблема?
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13.09.2022 15:15
+9
Дурь якась... навіщо від,єднуватись?? то копійки кацапської контрибуції.... кацапи зорієнтуються і самі вимкнуть постачання.
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13.09.2022 15:15
+7
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13.09.2022 15:14
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13.09.2022 15:14 Відповісти
Хай і надалі отримують. в чому проблема?
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13.09.2022 15:15 Відповісти
Сьогодні світло з Росії вже відключиться. Джерело: https://censor.net/ua/n3366835

тут написано хто відключить?
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13.09.2022 15:18 Відповісти
Дурь якась... навіщо від,єднуватись?? то копійки кацапської контрибуції.... кацапи зорієнтуються і самі вимкнуть постачання.
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13.09.2022 15:15 Відповісти
А там що , з мордору була ЛЕП?
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13.09.2022 15:24 Відповісти
Краще б Гоптівці дорогу *відключили*.
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13.09.2022 15:37 Відповісти
Правильно, щоб кацапи потім не волали на уесь світ що допомагають злиденій України електрикою.
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13.09.2022 16:20 Відповісти
Iм все одно вже нiхто не вiрить що вони волають.
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13.09.2022 17:10 Відповісти
Та нехай гребуть поки воно йде... То перший кацапський внесок репарацій... Ну ще вони нам зараз по "лендлізу" зброю та б/к постачають
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13.09.2022 16:59 Відповісти
 
 