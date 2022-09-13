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Зеленський (17470) фон дер Ляєн Урсула (523)

Олена Зеленська буде присутня на зверненні фон дер Ляєн у Європарламенті

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ляєн,зеленська

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вітає першу леді України Олену Зеленську у Страсбурзі на своїй доповіді "Стан Союзу" у Європейському парламенті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Рада вітати першу леді України Олену Зеленську, мою почесну гостю на завтрашньому зверненні "Стан союзу". – написала фон дер Ляєн.

Вона також додала, що "мужність українського народу зворушила і надихнула світ". "Європа буде з вами щокроку. Ми будемо непорушно стояти разом", - наголосила президент Єврокомісії.

Як відомо, виступ фон дер Ляєн з доповіддю про стан Європейського союзу заплановано на середу в Європейському парламенті, пленарне засідання якого цього тижня відбувається у Страсбурзі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми допоможемо відбудувати Україну як вільну, сучасну країну на її шляху до ЄС, - Ляєн

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
Даремно це Урсула робить. Потім буде соромно!
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13.09.2022 21:29
+13
Скумбрію по 8 не привезла?
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13.09.2022 21:29
+12
Клоуну заборонено виїзд з країни, тому позорити Україну на світовій арені буде клоунесса Ze.
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13.09.2022 21:41
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какая же ти страшная и накрашеная и ненакрашеная лена-уйди
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13.09.2022 21:27 Відповісти
Сумбрією тхне ...
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14.09.2022 07:44 Відповісти
Даремно це Урсула робить. Потім буде соромно!
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13.09.2022 21:29 Відповісти
Я розлюбив скумбрію...Навіть на мангалі...
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13.09.2022 21:29 Відповісти
Скумбрію по 8 не привезла?
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13.09.2022 21:29 Відповісти
Там по 8 євро, їй задорого, бо для них в Києві задарма)
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13.09.2022 21:45 Відповісти
Я думав Елена Зеленська тепер буде Фон Дер Ляин, )))
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13.09.2022 21:31 Відповісти
😂🤣😂
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13.09.2022 21:34 Відповісти
Расскажет о ценах в маркетах?
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13.09.2022 21:33 Відповісти
Цікаво яку тепер х#рню утне?
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13.09.2022 21:34 Відповісти
Прочитав заголовок і відразу запахло копченою скумбрією, а пиво, як на зло, закінчилось.
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13.09.2022 21:36 Відповісти
ЗЕленка будеть сидеть на корточках и лузгать семки?
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13.09.2022 21:38 Відповісти
скумбрію по вісім
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13.09.2022 21:42 Відповісти
де скумбрія, а де народ України..
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13.09.2022 21:40 Відповісти
Клоуну заборонено виїзд з країни, тому позорити Україну на світовій арені буде клоунесса Ze.
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13.09.2022 21:41 Відповісти
Скумбрія на шопінг злітала)
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13.09.2022 21:44 Відповісти
Тільки нехай не пхнеться туди з пакетом АТБ, як опозорились з Вавою в Лондоні.
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13.09.2022 21:46 Відповісти
Лена уже официальное лицо в Украине?
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13.09.2022 21:48 Відповісти
Додаток до клоуна. Вона при ньом.
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13.09.2022 21:50 Відповісти
"Лена уже официальное лицо в Украине?"
ні, вона - частина дупи, що 73 дурня назвели владою України.
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13.09.2022 21:53 Відповісти
Раїса Максимовна
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13.09.2022 22:29 Відповісти
Невже Лєнка таки назбирала на квиток до Європи, коли постила у себе на фейсбуку в 2014 р.: "Присылайте видео перемещения украинских войск. Гонорар 15 000 рублей".
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13.09.2022 21:51 Відповісти
скумбрию под шубой везет, наша переговорняша
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13.09.2022 21:57 Відповісти
...Урсула, пакєт нада?
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13.09.2022 22:04 Відповісти
Вибачте,але мужність України без першої леді....неледі.
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13.09.2022 22:40 Відповісти
КРУТО ПОПЁРЛО ДЫРКЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
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13.09.2022 23:07 Відповісти
шо й то мало свету... причем жена и Еврокомиссия... какой-то кагал получается... вова, ты ващще... лучше форму зимнюю воинам дай...
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14.09.2022 06:16 Відповісти
Її туди для красоти впіхнули?
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14.09.2022 07:30 Відповісти
 
 