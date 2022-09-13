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Окупанти готують провокації в Бердянську на День міста

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бердянськ

У тимчасово окупованому росіянами Бердянську Запорізької області можливі провокації з використанням символіки України та ЗСУ.

Про це повідомила міськрада Бердянська, інформує Цензор.НЕТ.

"17 вересня Бердянськ відзначатиме 195-річчя, вірогідно, окупанти активно готуються до свята та планують провокації. За наявною у нас інформацією, до будівлі виконкому днями були завезені прапори України та військова форма збройних сил. Вочевидь, все це використовуватиметься для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ або маніпуляції населенням міста", - ідеться в повідомленні.

Міська влада нагадує, що вірити російській окупаційній владі небезпечно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Бердянськ - це Україна!", - активісти розповсюдили в окупованому місті листівки проти паспортизації та референдуму. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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13.09.2022 22:28 Відповісти
именно так сейчас выглядит кубло Безлера в Горловке.....
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13.09.2022 22:35 Відповісти
Красиво. Но нужно чтобы до основания.
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13.09.2022 23:57 Відповісти
На ранок Гайдай скаже, що там було знищено 300 чи 400 окупантів
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14.09.2022 00:22 Відповісти
 
 