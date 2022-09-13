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Окупанти готують провокації в Бердянську на День міста
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У тимчасово окупованому росіянами Бердянську Запорізької області можливі провокації з використанням символіки України та ЗСУ.
Про це повідомила міськрада Бердянська, інформує Цензор.НЕТ.
"17 вересня Бердянськ відзначатиме 195-річчя, вірогідно, окупанти активно готуються до свята та планують провокації. За наявною у нас інформацією, до будівлі виконкому днями були завезені прапори України та військова форма збройних сил. Вочевидь, все це використовуватиметься для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ або маніпуляції населенням міста", - ідеться в повідомленні.
Міська влада нагадує, що вірити російській окупаційній владі небезпечно.
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Перехватчик
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