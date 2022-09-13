Російські окупанти в Балаклії влаштували в’язницю, де катували людей, - Нацполіція
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У нещодавно окупованій Балаклії, у відділку поліції рашисти організували штаб. Але це не найгірше - там же, в підвальних приміщеннях відділу та у будівлі навпроти - БалДруку рашисти зробили тюрму та катівню для місцевих жителів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці харківський поліцейськи Сергій Болвінов.
У повідомленні зазначається: "Під час окупації рашисти завжди тримали у полоні мінімум 40 людей, годуючи їх двічі на день кашами без нічого. Вони шукали через місцевих колаборантів тих, хто служив або мав родичів в АТО. Також шукали людей, які допомагали українській армії знищувати рашистів. А у випадку, коли вони звільняли багато людей, а нових не було - хапали людей прям на вулиці біля відділу поліції. Один чоловік просидів у "тюрмі" 46 днів - рашисти знайшли фото його брата у військовій українській формі.
За словами свідків, їх катували по-різному. Усі тортури описувати не буду, скажу лише, що "найлегше" - коли били струмом.
Також, в слідчих є інформація про вбитих жителів міста. Про загиблих відомо, що їх розстріляли на блокпосту росіяни в останній день окупації - усі деталі події ще з’ясовуються.
Сьогодні ми з журналістами з усього світу та співробітниками Національної поліції висвітлюємо трагедію Балаклії, тому що весь світ повинен знати, які нелюди ці рашисти".
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/i/status/1569773444870316047
@KyroakoKiller
Омбудсмен,ска,не мовчи!Саме зараз час заявляти,кричати про це на весь світ!!!
У Балаклії триває ексгумація тіл людей, розстріляних військовими РФ
что язык прили к небу немой
Колишні "регіонали" сформували "ядро" окупаційної адміністрації у Старобільському районі. Про це повідомила Служба безпеки України.