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Російські окупанти в Балаклії влаштували в’язницю, де катували людей, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

балаклія,сирський

У нещодавно окупованій Балаклії, у відділку поліції рашисти організували штаб. Але це не найгірше - там же, в підвальних приміщеннях відділу та у будівлі навпроти - БалДруку рашисти зробили тюрму та катівню для місцевих жителів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці харківський поліцейськи Сергій Болвінов.

У повідомленні зазначається: "Під час окупації рашисти завжди тримали у полоні мінімум 40 людей, годуючи їх двічі на день кашами без нічого. Вони шукали через місцевих колаборантів тих, хто служив або мав родичів в АТО. Також шукали людей, які допомагали українській армії знищувати рашистів. А у випадку, коли вони звільняли багато людей, а нових не було - хапали людей прям на вулиці біля відділу поліції. Один чоловік просидів у "тюрмі" 46 днів - рашисти знайшли фото його брата у військовій українській формі.

За словами свідків, їх катували по-різному. Усі тортури описувати не буду, скажу лише, що "найлегше" - коли били струмом.

Також, в слідчих є інформація про вбитих жителів міста. Про загиблих відомо, що їх розстріляли на блокпосту росіяни в останній день окупації - усі деталі події ще з’ясовуються.

Сьогодні ми з журналістами з усього світу та співробітниками Національної поліції висвітлюємо трагедію Балаклії, тому що весь світ повинен знати, які нелюди ці рашисти".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти влаштували у Балаклії катівню. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
Горіть в пеклі москалі
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13.09.2022 22:47
+8
Кацапи , на вас чекає прокляття на віки вічні і пекло 😡
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13.09.2022 22:50
+5
Нажаль такі катівні ще багато знайдуть після деокупації.
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13.09.2022 22:47
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Нажаль такі катівні ще багато знайдуть після деокупації.
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13.09.2022 22:47 Відповісти
Горіть в пеклі москалі
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13.09.2022 22:47 Відповісти
Кацапи , на вас чекає прокляття на віки вічні і пекло 😡
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13.09.2022 22:50 Відповісти
Все де був кацап це суцільна зона катівні , не уявляю , що в Херсоні , Токмаку, Мелітополі, Олешках і т д
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13.09.2022 22:51 Відповісти
вандализм от ВСУ! ))
https://twitter.com/i/status/1569773444870316047
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13.09.2022 22:51 Відповісти
КыроакоВинищувач

@KyroakoKiller

Омбудсмен,ска,не мовчи!Саме зараз час заявляти,кричати про це на весь світ!!!
У Балаклії триває ексгумація тіл людей, розстріляних військовими РФ
что язык прили к небу немой
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13.09.2022 23:08 Відповісти
Його туди й призначили, щоб мовчав. Говорить (читає) у нас тільки одн особа.
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13.09.2022 23:24 Відповісти
Та той ніби омбудсмен такий же нікчема, як і вся ******* кварртальних зечмонь.
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13.09.2022 23:27 Відповісти
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13.09.2022 23:38 Відповісти
Колишні члени Партії регіонів на Луганщині стали колаборантами російських окупантів.

Колишні "регіонали" сформували "ядро" окупаційної адміністрації у Старобільському районі. Про це повідомила Служба безпеки України.
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14.09.2022 00:31 Відповісти
Після перемоги, сформуємо агенцію, на кшталт Моссаду. Кожного знайдемо, кожна російська родина отримає труну.
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14.09.2022 03:26 Відповісти
А хтось з верху дав команду відпустити московських "вчителів"....
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14.09.2022 08:20 Відповісти
і як потім до цих під@рів можна нормально відноситись
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14.09.2022 11:58 Відповісти
 
 