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Українські сили досягли значного прогресу на фронті, але шлях ще довгий, - Байден

зсу,воїн,захисник,піхота

ЗСУ досягли значного прогресу під час контрнаступу на сході України. Однак попереду ще довгий шлях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це йдеться в заяві президента США Джо Байдена.

"Очевидно, що українці досягли значного прогресу, але я думаю, що попереду ще довгий шлях", - сказав американський лідер.

На запитання, чи вважає він поточний хід бойових дій "поворотним" моментом, Байден зазначив: "На це немає відповіді. Важко сказати".

Також читайте: ЗСУ успішно відбили наступи росіян поблизу 9 населених пунктів, - Генштаб

Автор: 

Байден Джо (2883) ЗСУ (7499)


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40 років буде водити зеля з єрмаком Україну?
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14.09.2022 07:07 Відповісти
ленд-лиз давай уже!
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14.09.2022 07:19 Відповісти
Шлях довгий! Якщо Зеля не здаст Беню неякого ленд-лизу не буде!
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14.09.2022 07:21 Відповісти
Конечно довгий. Вы же такие друзья!
-Какие-то, слишком растянутые во времени.
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14.09.2022 07:35 Відповісти
Байден не винний, що ви обрали дібіла президентом. Не подобається, як допомагають - самі розбирайтесь. Вам ніхто нічого не винен. Окрім клоуна, але він каже що також "нічего не должен".
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14.09.2022 08:08 Відповісти
Штати були винні тільки сталіну та моджахедам
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14.09.2022 08:44 Відповісти
 
 