Українські сили досягли значного прогресу на фронті, але шлях ще довгий, - Байден

ЗСУ досягли значного прогресу під час контрнаступу на сході України. Однак попереду ще довгий шлях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це йдеться в заяві президента США Джо Байдена.

"Очевидно, що українці досягли значного прогресу, але я думаю, що попереду ще довгий шлях", - сказав американський лідер.

На запитання, чи вважає він поточний хід бойових дій "поворотним" моментом, Байден зазначив: "На це немає відповіді. Важко сказати".

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