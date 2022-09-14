Українські сили досягли значного прогресу на фронті, але шлях ще довгий, - Байден
ЗСУ досягли значного прогресу під час контрнаступу на сході України. Однак попереду ще довгий шлях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це йдеться в заяві президента США Джо Байдена.
"Очевидно, що українці досягли значного прогресу, але я думаю, що попереду ще довгий шлях", - сказав американський лідер.
На запитання, чи вважає він поточний хід бойових дій "поворотним" моментом, Байден зазначив: "На це немає відповіді. Важко сказати".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-Какие-то, слишком растянутые во времени.