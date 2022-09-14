ЄС виділить Україні 100 млн євро на відновлення зруйнованих шкіл
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення 100 мільйонів євро на відновлення розбомблених шкіл в Україні.
Про це вона заявила у своєму щорічному зверненні "Про становище союзу" в Європарламенті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Я оголошую, що ми працюватимемо з вами, щоб підтримати відновлення українських шкіл, тому що майбутнє України починається у школах та дітях. Це понад фінансову допомогу у розмірі 19 мільярдів євро, наданих ЄС Україні", - сказала фон дер Ляєн.
Президентка Єврокомісії пообіцяла підтримати відновлення України.
"На нас чекає довгий шлях. Для відновлення України будуть потрібні величезні ресурси", - додала вона.
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