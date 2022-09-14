УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10432 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
480 7

ЄС виділить Україні 100 млн євро на відновлення зруйнованих шкіл

школа,дитячий,лозова,садок

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення 100 мільйонів євро на відновлення розбомблених шкіл в Україні.

Про це вона заявила у своєму щорічному зверненні "Про становище союзу" в Європарламенті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Я оголошую, що ми працюватимемо з вами, щоб підтримати відновлення українських шкіл, тому що майбутнє України починається у школах та дітях. Це понад фінансову допомогу у розмірі 19 мільярдів євро, наданих ЄС Україні", - сказала фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії пообіцяла підтримати відновлення України.

"На нас чекає довгий шлях. Для відновлення України будуть потрібні величезні ресурси", - додала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Лозовій ракетними ударами зруйновано школу й дитсадок. ФОТОрепортаж

Автор: 

школа (2204) Євросоюз (13315) фон дер Ляєн Урсула (761) відбудова (353)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіщо?
Зеленський віддає, списує кацапам та ригам сотні міліардів доларів. Нахріна ті європейські копійки?
показати весь коментар
14.09.2022 10:54 Відповісти
Бєня також доїть непогано через "незалежні, печерні" суди.
показати весь коментар
14.09.2022 12:37 Відповісти
Ну так для цього все і робилось.
"Судова реформа Зеленського"
"Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня 2019 року у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави. Такого висновку дійшла Венеціанська комісія після експертної оцінки цих змін."
показати весь коментар
14.09.2022 12:45 Відповісти
Хтось знає яким чином відбуватиметься фінансування відновлення шкіл? В нас одна цегла залишилась замість школи. І місцева влада просто мовчить.
показати весь коментар
14.09.2022 11:10 Відповісти
Свині вже біжать до корита
показати весь коментар
14.09.2022 11:12 Відповісти
Чего им бежать , они от корыта и не отходили
показати весь коментар
14.09.2022 11:21 Відповісти
Школы не восстанавливать надо, а строить наново
показати весь коментар
14.09.2022 11:20 Відповісти
 
 