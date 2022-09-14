Група компаній Favbet запустила благодійний проєкт "Прокачка авто для ЗСУ"

Група компаній Favbet спільно з Favbet Foundation запускають благодійну промокампанію закупівлі і оснащення 10 автівок для потреб Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"За пів року війни заклики про збір коштів стали буденністю. Їх перестають помічати, однак потреби наших захисників від того нікуди не зникають. Саме тому ми вирішили зробити наше промо максимально гучним та помітним, щоб знов повернути інтерес до благодійності. У нас ти не просто переказав кошти та забув, а буквально бачиш, як твій донат перетворюється на заряджене авто для ЗСУ", - розповів директор ТОВ "БК Фавбет" Ігор Сірук.

Протягом наступних чотирьох місяців група компаній Favbet передаватиме фонду частину прибутку на закупівлю автівок та їх подальший військовий тюнінг: переобладнання, фарбування та встановлення додаткових обвісів.

Слідкувати за прогресом збору та оцінити результат роботи можна буде на сайті промо pimp-my-ride.favbet.foundation. А щоб автівки якомога швидше переміщались із гаражних боксів до підрозділів, які їх потребують, на сайті є можливість зробити донат на довільну суму.

Новим промо в компанії прагнуть пожвавити інтерес українців до зборів на користь ЗСУ та вкотре нагадати, що перемога - спільна справа, і внесок кожного має значення.

Група компаній Favbet та Favbet Foundation з перших днів війни активно допомагають армії та постраждалим внаслідок воєнних дій.

Зокрема, за останні місяці ЗСУ отримали від фонду вже 15 автомобілів для виконання бойових завдань на передовій, тоді як загальна сума коштів, яку фонд та компанія спрямували на допомогу армії, співробітникам та мирним жителям, сягає понад 35 млн грн.