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Енероспівтовариство ЄС хоче допомогти інвесторам відновити будівництво зелених електростанцій в Україні

електроенергія

Секретаріат Енергетичного Співтовариства хоче допомогти інвесторам у відновленні будівництва зелених електростанцій в Україні, яке було призупинено через повномасштабну війну, і що дозволить підвищити енергобезпеку держави та дати сигнал іншим інвесторам, щоб вони залучали нові кошти в розвиток галузі зеленої енергетики України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська вітроенергетична асоціація за результатами зустрічі з представниками Енергоспівтовариства.

"Не викликає сумнівів те, що питання буде вирішене (з допомогою Енергоспівтовариства – ред.). Адже Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Міністр енергетики Герман Галущенко неодноразово підкреслювали пріоритетність галузі відновлюваної енергетики в планах з післявоєнного відновлення України та закликали іноземні компанії та інвесторів до розвитку галузі", - заявили в УВЕА.

В ході дискусії обговорювалась необхідність продовження на 2 роки дії pre-PPA та технічних умов на приєднання до енергомережі для вітростанцій, які інвестори хочуть добудувати попри військовий стан в Україні.

Представники Енергоспівтовариства висловили розуміння щодо складності ситуації для компаній, проєкти яких вимушено були зупинені через російську агресію, проте висловили сподівання, що інвестори зможуть відновити будівництво зелених електростанцій в коротко- і середньостроковій перспективі. За підсумками зустрічі Секретаріат Енергетичного Співтовариства надасть свої пропозиції щодо підтримки галузі ВДЕ Міністерству енергетики, а також парламентарям.

"З точки зору енергетичної безпеки України, кожна встановлена найближчими місяцями вітротурбіна - це додаткова електрогенеруюча потужність, котра тільки посилить енергосистему взимку та зменшить потреби держави у використанні дефіцитного газу, вугілля чи нафтопродуктів", - говорять в УВЕА.

Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. Він підкреслив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.

За інформацією УВЕА, інвестори з проєктами вітроелектростанцій на загальну потужність 800 МВт закупили обладнання і планували побудувати зелені електростанції до кінця 2022 року. Однак через вторгнення росії будівництво призупинилось, а інвестори несуть збитки за зберігання обладнання, яке не використовується.

Автор: 

електроенергія (6176) Зелений тариф (420)


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Топ коментарі
+6
А воно зараз на часі? Ми з тими що зараз є неможемо розрахуватися-такі тарифи завернули
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14.09.2022 16:56
+5
Нах...?
Если они провалили себя экономически.....
Вон в Европе полно зел электростанций, но как только рашка отрезала газ - все и рухнуло......
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14.09.2022 16:51
+4
Ставить надо правильно - Вы правы . Есть Карпаты с ветрами в горах .
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14.09.2022 17:23
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Нах...?
Если они провалили себя экономически.....
Вон в Европе полно зел электростанций, но как только рашка отрезала газ - все и рухнуло......
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14.09.2022 16:51 Відповісти
Ну не пишите ерунду . Австрия себя обеспечивает зелёной энергетикой более чем на 50% . И другие страны не отстают . Зелёная энергетика - это электричество . Это определённые виды оборудования. А под газ идёт иное оборудование .
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14.09.2022 16:56 Відповісти
При чем здесь оборудование?
С каких пор маленькая Австрия это ВСЯ Европа?
Тогда я могу привести пример деревни Задрюпинск где ВСЯ энергодобыча возобновляемая из козьих какашек.
https://www.eeseaec.org/energetika-regionov-mira/energetika-evropy
Учите мат часть и а не хвастайтесь своим низким интеллектом.
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14.09.2022 17:07 Відповісти
Да перестаньте переходить на личности , примітивний троль из Задрюпинска ( видимо ваша родина - раз такое название знаете и про какашки так интресно всем рассказали 🤣)

вам , вижу, шеф задачу поставил обгадить зелёную энергетику И вы , сидя в своём задрюпинске , ее выполняете
А сейчас вам на помощь кинутся.ваши коллеги , чтобы показать себя во всей красе общения
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14.09.2022 17:18 Відповісти
Это ВСЕ Моськя что ты можешь тявкнуть на приведенные факты ?
Фууууу..... Я думал что общаюсь с разумным человеком.... А у вас интеллект на уровне рашка ваты.....
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14.09.2022 17:21 Відповісти
Закрили ботоферму і мінус 60% публіки. Нещодавно ще одну накрили і тут ще 20% експертів пропало. При чому зникають тільки свідки величного минулого.
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14.09.2022 17:23 Відповісти
🤣🤣🤣
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14.09.2022 17:39 Відповісти
Ви не прихильник найвеличнішого отамана-перебувальника?

В Австрії не 50% сонячної, а 50% - відновлювальної, з якої майже все - гідроенергія!
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14.09.2022 17:21 Відповісти
Австрия Ветроэнергетика 2021Число ветряных электростанций 1 307

Общая производительность 3 300 МВт
Выработка ветровой энергии в год 8,5 млрд.КВтч
Экономия CO2 3,7 млн. тонн
Рабочие места ок. 5 000
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14.09.2022 17:49 Відповісти
І Ви самі відповіли, що коли рашка відрізала газ, то в Європі все рухнуло. Але це не до кінця так. Європа галопом переходить на альтернативні види енергетики і галопом втікає від російського газу і вугілля, а Ви нас затягуєте туди?
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14.09.2022 20:39 Відповісти
Не говорите БРЕД!!!!
Какой КПД солнечной и ветренной электроситанции? Какая себестоимость киловатта? Они не могут пока в принципе заменить тепло, ядер и гидро генерацию тк зависят от погоды....
Вы в вопросе энергетики на уровне плинтуса, иначе бы не несли чушь.....
Не позоритесь.... И не хвастайтесь низкой образованностью и ленью искать информацию.
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15.09.2022 12:42 Відповісти
Тупорила кацапська вата завжди 100% палиться на темі екології та зеленої енергетики.
Совкова нєнавість до життя переважає усі інші фобії свиномордих.
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15.09.2022 09:39 Відповісти
Ахметов с компашкой прихватили этот бизнес и законы под себя сделали
журналистам пора вникнуть в создание монополий на этом новом рынке в Украине

‼️‼️‼️а как делают в ЕС ? Продают ветряки всем желающим иметь такую недвижимость , приносящую деньги из воздуха .

мой знакомый купил дочери один ветряк , шоб у неё были свои доходы .

И таким путём Европа строит ветряки и не зависит от фокусов всяких владельцев 200 млн вилл в Италии ( Ахметов) . Так борются с олигархами
В Украине же очередная монополия олигархов
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14.09.2022 16:53 Відповісти
возвращайся на Родину и умничай в Австрии тоже тарифы на зеленку в 3 раза выше чем на атомную?
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14.09.2022 17:03 Відповісти
А кто вам напишет про европейський опыт . ? А то власть и олигархи обдирают украинцев как хотят , а они не в курсе как должно быть
Вам явно не выгодны информированные украинцы 😃😃
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14.09.2022 17:21 Відповісти
тут мова йде за те, щоб відійти від російських енергоносіїв - газу і вугілля. Чи Ви для наших теплових електростанцій будете купувати російське вугілля, чи краще взяти навіть ирішечки дорожчу, але нашу електроенергію?
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14.09.2022 22:06 Відповісти
Що за лайно?

Цілу неділю не було і найменшого вітерця...Кому ті вітряки потрібні без вітру?

Одна справа, коли їх ставлять в Нідерландах на березі моря і вони розбивають повітряні потоки, як основна їх функція, а електроенергія, то вже приємний бонус і не більше.
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14.09.2022 17:15 Відповісти
Ставить надо правильно - Вы правы . Есть Карпаты с ветрами в горах .
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14.09.2022 17:23 Відповісти
А знає пан як і де ставлять "вітряки"? Чули щось про розу вітрів? Роза вітрів - це особливий тип векторних діаграм, за допомогою яких дається характеристика режиму вітру в конкретній місцевості і за певний період часу (місяць, рік або кілька років). Роза вітрів допомагає систематизувати і представити в стислому вигляді результати тривалих спостережень за напрямками і силою вітрів, що дмуть в конкретній місцевості. Після вивчення "рози вітрів" і монтують "вітряки" і доволі успішно.
Нове дослідження вчених з Оксфордського університету показує, що світ даремно побоюється переходу на чисту енергію. Прогнози показують, що чим швидше ми зробимо цей крок, тим меншими будуть фінансові втрати. За попередніми прогнозами, якщо людству вдасться завершити перехід на "зелені" джерела живлення протягом найближчих 30 років, ми зможемо заощадити до 15 трильйонів американських доларів. Якраз ця тема на часі в той час, коли росія використовує газ і вугілля, як зброю..https://focus.ua/uk/technologies/529279-podschitana-pribyl-ot-perehoda-zemli-na-zelenuyu-energetiku-rech-idet-o-trillionah-dollarov
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14.09.2022 20:21 Відповісти
пан знає, що вітрів в Україні не достатньо для встановлення вітряків
і за чий рахунок вирішувати питання регулювання в енергосистемі?

є вітер - будемо зі світлом, а не має - то як вийде?
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14.09.2022 21:14 Відповісти
Так, я розумію, звичайно ідеальний варіант АЕС і теплові електростанції, але ми сьогодні перебуваємо в такій ситуації, що маємо зменшити кількість ТЕЦ.ТЕС, щоб не купувати російські енергоносії. А пан не чули про ГЕС і про накопичувачі(акумулятори) на "сонячких" і "вітрових" станціях, які можна використовувати вночі. Ось наш шлях. Звичайно він важкий, але потрібно виживати і забутися про росію.
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14.09.2022 22:09 Відповісти
А воно зараз на часі? Ми з тими що зараз є неможемо розрахуватися-такі тарифи завернули
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14.09.2022 16:56 Відповісти
"Сонячні мародери" отримали гарантії від попередника...ну не можуть вони не грабувати, не можуть!
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14.09.2022 17:13 Відповісти
Рада ухвалила закон про "зелену" енергетику

21 липня 2020
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F49537-rada-uhvalila-zakon-pro-zelenu-energetiku%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps
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14.09.2022 17:47 Відповісти
А троль подоляка нє чітатєль, він пісатєль і пише те, що йому дають не думаючи.
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14.09.2022 20:44 Відповісти
якраз зараз на часі, чи бажаєте купувати вугілля і газ на росії? Впевнений, що за цей газ і вугялля ми вже заплатили величезну ціну, а тому потрібно максимально переходити на "зелену енергетику", чим стьогодні займається Захід. Чи си за них розумніші?
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14.09.2022 20:24 Відповісти
Даєш країні зелену енергетику без ЗЕлених!
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14.09.2022 16:57 Відповісти
Вітряки можна поставити в далеку чергу після: відновлення роботи АЕС, ТЕЦ, металургії, важкого машинобудування, газовидобутку, відновлення зруйнованого житла, мостів , розмінування полів, відновлення агросектору .... і т.д. десь на 159 - 779 місці може черга і до зеленої енергетики дійде.
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14.09.2022 17:03 Відповісти
якщо ця сонячна енергія така прекрасна, то може нехай пошукають собі підприємства, які на 100% викуплять їх обєми генерації та не є уть мізки під час війни?
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14.09.2022 17:33 Відповісти
так, в нас "сонячну" купує Європа в три-п'ять раз дорожче за наш "зелений тариф". Запитайте і урядовців, чому не можемо продавати більше? А тому, що "заточені" на ТЕЦ, ТЕС - на російське вугілля, яке спалюється в цих ТЕЦ,ТЕС, яке можливо купується не на пряму, а через треті країни, але воно російське і вони його виробляють, знають, що ми його купимо.
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14.09.2022 20:27 Відповісти
Ти гівно в двері, а воно в вікно лізе...

Та заведіть уже декілька кримінальних справ за розкрадання бюджету "сонячними мародерами" і зникнуть охочі як роса на сонці.
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14.09.2022 17:12 Відповісти
підкажіть, будь ласка, як "сонячні мародери" можуть розкрадати бюджет? Цікаво подивитися на схему, чи Ви так просто по вухах йолупів, бо їм подобається слово "мародер" і ""розкрадання бюджету". В 2019 році їх цією брехнею переконали. А розкражають бюджет, ті, що мають справу з вугіллям (ТЕЦ,ТЕС бо там дотації). Чи Ви мали на увазі арахамію, який там закупляв електроенергію в білорусі, а наші шахти в Україні закривалися під такий же шум, що ахметов "барига" і не купляли вугілля з його шахт, а Беня купував російське і арахамія з білоруської АЕС?
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14.09.2022 20:33 Відповісти
Тепер грабіжники бюджету, що втекли під час війни з України величають себе Енергоспівтовариство ЄС
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14.09.2022 17:30 Відповісти
то не інвестори а грабіжники бюджету України особливо ахметов
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14.09.2022 17:47 Відповісти
Енергетична авантюра Зелі наполовину вдалася. Україна енергетично не лягла повністю під Білорусь та Московію. Але зелену енергетику країни погробили років на 3. А без зеленої енергетики Україну в ЄС не ухвалять.
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14.09.2022 19:48 Відповісти
І це гірка правда. А ще саме головне, що інвесторам "зеленої енергетики" все-таки прийдеться заплатити, бо сам Зеля був гарантом їх безпеки і наймав їм інвестнянь і киданув. Договора підписані і вони підуть в суди. Зеля розраховує, що він покерує, наробить тут боргів і піде, а розраховуватися будуть наступний уряд. Аде, де чоловік бере совість, коли сьогодні знову закликає "зелених інвесторів" в Україну?
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14.09.2022 20:36 Відповісти
 
 