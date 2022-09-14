Енероспівтовариство ЄС хоче допомогти інвесторам відновити будівництво зелених електростанцій в Україні
Секретаріат Енергетичного Співтовариства хоче допомогти інвесторам у відновленні будівництва зелених електростанцій в Україні, яке було призупинено через повномасштабну війну, і що дозволить підвищити енергобезпеку держави та дати сигнал іншим інвесторам, щоб вони залучали нові кошти в розвиток галузі зеленої енергетики України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська вітроенергетична асоціація за результатами зустрічі з представниками Енергоспівтовариства.
"Не викликає сумнівів те, що питання буде вирішене (з допомогою Енергоспівтовариства – ред.). Адже Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Міністр енергетики Герман Галущенко неодноразово підкреслювали пріоритетність галузі відновлюваної енергетики в планах з післявоєнного відновлення України та закликали іноземні компанії та інвесторів до розвитку галузі", - заявили в УВЕА.
В ході дискусії обговорювалась необхідність продовження на 2 роки дії pre-PPA та технічних умов на приєднання до енергомережі для вітростанцій, які інвестори хочуть добудувати попри військовий стан в Україні.
Представники Енергоспівтовариства висловили розуміння щодо складності ситуації для компаній, проєкти яких вимушено були зупинені через російську агресію, проте висловили сподівання, що інвестори зможуть відновити будівництво зелених електростанцій в коротко- і середньостроковій перспективі. За підсумками зустрічі Секретаріат Енергетичного Співтовариства надасть свої пропозиції щодо підтримки галузі ВДЕ Міністерству енергетики, а також парламентарям.
"З точки зору енергетичної безпеки України, кожна встановлена найближчими місяцями вітротурбіна - це додаткова електрогенеруюча потужність, котра тільки посилить енергосистему взимку та зменшить потреби держави у використанні дефіцитного газу, вугілля чи нафтопродуктів", - говорять в УВЕА.
Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. Він підкреслив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.
За інформацією УВЕА, інвестори з проєктами вітроелектростанцій на загальну потужність 800 МВт закупили обладнання і планували побудувати зелені електростанції до кінця 2022 року. Однак через вторгнення росії будівництво призупинилось, а інвестори несуть збитки за зберігання обладнання, яке не використовується.
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Если они провалили себя экономически.....
Вон в Европе полно зел электростанций, но как только рашка отрезала газ - все и рухнуло......
С каких пор маленькая Австрия это ВСЯ Европа?
Тогда я могу привести пример деревни Задрюпинск где ВСЯ энергодобыча возобновляемая из козьих какашек.
https://www.eeseaec.org/energetika-regionov-mira/energetika-evropy
Учите мат часть и а не хвастайтесь своим низким интеллектом.
вам , вижу, шеф задачу поставил обгадить зелёную энергетику И вы , сидя в своём задрюпинске , ее выполняете
А сейчас вам на помощь кинутся.ваши коллеги , чтобы показать себя во всей красе общения
Фууууу..... Я думал что общаюсь с разумным человеком.... А у вас интеллект на уровне рашка ваты.....
В Австрії не 50% сонячної, а 50% - відновлювальної, з якої майже все - гідроенергія!
Общая производительность 3 300 МВт
Выработка ветровой энергии в год 8,5 млрд.КВтч
Экономия CO2 3,7 млн. тонн
Рабочие места ок. 5 000
Какой КПД солнечной и ветренной электроситанции? Какая себестоимость киловатта? Они не могут пока в принципе заменить тепло, ядер и гидро генерацию тк зависят от погоды....
Вы в вопросе энергетики на уровне плинтуса, иначе бы не несли чушь.....
Не позоритесь.... И не хвастайтесь низкой образованностью и ленью искать информацию.
Совкова нєнавість до життя переважає усі інші фобії свиномордих.
журналистам пора вникнуть в создание монополий на этом новом рынке в Украине
‼️‼️‼️а как делают в ЕС ? Продают ветряки всем желающим иметь такую недвижимость , приносящую деньги из воздуха .
мой знакомый купил дочери один ветряк , шоб у неё были свои доходы .
И таким путём Европа строит ветряки и не зависит от фокусов всяких владельцев 200 млн вилл в Италии ( Ахметов) . Так борются с олигархами
В Украине же очередная монополия олигархов
Вам явно не выгодны информированные украинцы 😃😃
Цілу неділю не було і найменшого вітерця...Кому ті вітряки потрібні без вітру?
Одна справа, коли їх ставлять в Нідерландах на березі моря і вони розбивають повітряні потоки, як основна їх функція, а електроенергія, то вже приємний бонус і не більше.
Нове дослідження вчених з Оксфордського університету показує, що світ даремно побоюється переходу на чисту енергію. Прогнози показують, що чим швидше ми зробимо цей крок, тим меншими будуть фінансові втрати. За попередніми прогнозами, якщо людству вдасться завершити перехід на "зелені" джерела живлення протягом найближчих 30 років, ми зможемо заощадити до 15 трильйонів американських доларів. Якраз ця тема на часі в той час, коли росія використовує газ і вугілля, як зброю..https://focus.ua/uk/technologies/529279-podschitana-pribyl-ot-perehoda-zemli-na-zelenuyu-energetiku-rech-idet-o-trillionah-dollarov
і за чий рахунок вирішувати питання регулювання в енергосистемі?
є вітер - будемо зі світлом, а не має - то як вийде?
21 липня 2020
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Та заведіть уже декілька кримінальних справ за розкрадання бюджету "сонячними мародерами" і зникнуть охочі як роса на сонці.