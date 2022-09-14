Енероспівтовариство ЄС хоче допомогти інвесторам відновити будівництво зелених електростанцій в Україні

Секретаріат Енергетичного Співтовариства хоче допомогти інвесторам у відновленні будівництва зелених електростанцій в Україні, яке було призупинено через повномасштабну війну, і що дозволить підвищити енергобезпеку держави та дати сигнал іншим інвесторам, щоб вони залучали нові кошти в розвиток галузі зеленої енергетики України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська вітроенергетична асоціація за результатами зустрічі з представниками Енергоспівтовариства.

"Не викликає сумнівів те, що питання буде вирішене (з допомогою Енергоспівтовариства – ред.). Адже Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Міністр енергетики Герман Галущенко неодноразово підкреслювали пріоритетність галузі відновлюваної енергетики в планах з післявоєнного відновлення України та закликали іноземні компанії та інвесторів до розвитку галузі", - заявили в УВЕА.

В ході дискусії обговорювалась необхідність продовження на 2 роки дії pre-PPA та технічних умов на приєднання до енергомережі для вітростанцій, які інвестори хочуть добудувати попри військовий стан в Україні.

Представники Енергоспівтовариства висловили розуміння щодо складності ситуації для компаній, проєкти яких вимушено були зупинені через російську агресію, проте висловили сподівання, що інвестори зможуть відновити будівництво зелених електростанцій в коротко- і середньостроковій перспективі. За підсумками зустрічі Секретаріат Енергетичного Співтовариства надасть свої пропозиції щодо підтримки галузі ВДЕ Міністерству енергетики, а також парламентарям.

"З точки зору енергетичної безпеки України, кожна встановлена найближчими місяцями вітротурбіна - це додаткова електрогенеруюча потужність, котра тільки посилить енергосистему взимку та зменшить потреби держави у використанні дефіцитного газу, вугілля чи нафтопродуктів", - говорять в УВЕА.

Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. Він підкреслив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.

За інформацією УВЕА, інвестори з проєктами вітроелектростанцій на загальну потужність 800 МВт закупили обладнання і планували побудувати зелені електростанції до кінця 2022 року. Однак через вторгнення росії будівництво призупинилось, а інвестори несуть збитки за зберігання обладнання, яке не використовується.