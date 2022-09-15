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За добу на Донеччині загинули 2 мирні жителі. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За 14 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу на Донеччині загинули 2 мирні жителі 01

"За 14 вересня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини — у Долині. Ще 13 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Лучше бы раша убиралась восвояси и забрала остатки своей армии, потому что если по х-ру х-ла она будет воевать до последнего своего солдата, по окончанию войны ее разберут на кусочки, Сибирь заберет Китай для поднятия своего рейтинга. На Тайвань сцикливо вроде нападать
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15.09.2022 08:21 Відповісти
Для того,щоб пуйло зрозуміло про недоцільність продовження ведення бойових дій,треба мати аналітичне мислення,масштабно оцінювати ситуацію в економіці.Нажаль,наслідки для ерефії будуть фатальними...
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15.09.2022 09:58 Відповісти
 
 