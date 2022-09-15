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За добу на Донеччині загинули 2 мирні жителі. ІНФОГРАФІКА
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За 14 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 14 вересня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини — у Долині. Ще 13 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Nov
показати весь коментар15.09.2022 08:21 Відповісти Мені подобається 0
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Нина Карпенко 3b4fc659
показати весь коментар15.09.2022 09:58 Відповісти Мені подобається 0
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