В Ставропольському краї впала російська ракета "Кинджал". ФОТО
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Ймовірніше, гіперзвукова ракета летіла з Каспійського моря до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СтратКом ЗСУ.
"Спочатку російські військові мовчали. Потім сказали, що це український безпілотник Ту-143. Потім взагалі заявили, що це НЛО", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, окупанти використовували гіперзвукові ракети "Кинджал" для ударів по військових об’єктах у Вінницькій області 7 серпня. Основним носієм ракет цього типу є винищувач МіГ-31, також можуть застосовуватись бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160. тактико-технічні характеристики цієї ракети не дозволяють існуючим в Збройних Силах України засобам протиповітряної оборони ефективно виявляти та знищувати її.
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