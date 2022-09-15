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Мешканців деокупованих територій закликають повідомляти СБУ дані про воєнні злочини військ РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

СБУ закликає мешканців деокупованих населених пунктів зберігати докази воєнних злочинів РФ і передавати їх правоохоронцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, Співробітники Служби безпеки активно працюють на звільнених територіях України, документуючи та викриваючи усі злочини загарбників.

"Доказову базу злочинів формують слідчі СБУ. Тому спецслужба звертається до мешканців цих населених пунктів: надавайте правоохоронцям всі наявні докази звірств російської армії, найманців та колаборантів. Завдяки вашій допомозі Служба безпеки притягне до відповідальності кожного, хто скоїв воєнний злочин на нашій землі", - йдеться у повідомленні.

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За даними СБУ, у рамках стабілізаційних заходів на звільнених територіях важлива будь-яка деталь:

Мешканців деокупованих територій закликають повідомляти СБУ дані про воєнні злочини військ РФ 01 фото- та відеофіксація злочинів;

Мешканців деокупованих територій закликають повідомляти СБУ дані про воєнні злочини військ РФ 01 техніка та фрагменти озброєння окупантів;

Мешканців деокупованих територій закликають повідомляти СБУ дані про воєнні злочини військ РФ 01 свідчення про знущання та катування мирного населення;

Мешканців деокупованих територій закликають повідомляти СБУ дані про воєнні злочини військ РФ 01 інформація про співпрацю колаборантів із загарбниками.

Нагадується також, що працюють спеціальні телефони гарячої лінії:

Донецька область: +38 066 846 83 31

Луганська область: +38 066 846 81 54 (тільки месенджери Telegram, WhatsApp, Viber, Signal)

Херсонська область: +38 068 132 98 76

Харківська область: [email protected]

Також в СБУ діє загальнонаціональна гаряча лінія 0-800-501-482 і відповідна електронна пошта: [email protected].

Мешканців деокупованих територій закликають повідомляти СБУ дані про воєнні злочини військ РФ 05

Автор: Ірина Дашківська
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