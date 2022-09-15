Україна розпочала відвантаження великих партій металобрухту до ЄС, - ЗМІ

Українські експортери брухту чорних металів у серпні 2022 року зробили велику поставку сировини до Польщі, хоча до цього відвантажували лише невеликі партії. Про це Бізнес-порталу UAprom повідомили джерела на ринку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє UAprom.info.

"У серпні з України до Польщі виїхало 1 тис. т металобрухту. Це дуже велика партія саме брухту чорних металів, оскільки до того до Європи вивозилася сировина легованих марок", - сказав один з учасників ринку.

За словами другого джерела, знайомого із ситуацією, металобрухт був оформлений на експорт до Польщі через дві митниці у містах Рівне та Луцьк. "Досі незрозуміло, як вони довели митникам факт походження металобрухту. Саме це, а не мито, яке становить 3 євро/т, є головною проблемою для експортерів брухту до ЄС", - сказав він.

Керівник Центру політичного аналізу Володимир Головко вважає, що початок постачання великих партій брухту до країн ЄС свідчить про те, що експорт цієї сировини до Євросоюзу відкритий. "Ті, хто хоче експортувати, знаходять таку нагоду. Тому вся недавня метушня навколо скасування мита у 180 євро/т, петиції до керівництва країни – це ігри тіньових лобістів для того, щоб розблокувати експорт у Придністров'я", - вважає він.

Експерт також звернув увагу, що нещодавно всеєвропейська сталева асоціація Eurofer закликала Єврокомісію вкотре обмежити експорт металобрухту за межі блоку. "Попит на брухт у ЄС лише зростатиме з урахуванням норм Green Deal. Брухт – ключова сировина для декарбонізації, тож інтерес європейських металургів до української сировини зростатиме. І, як ми бачимо, жодних перешкод для його експорту до ЄС із України немає. А це означає, що передумови для скасування мита 180 євро/т відсутні", - констатував Головко.