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експорт (720) металобрухт (153)

Україна розпочала відвантаження великих партій металобрухту до ЄС, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

брухт,металобрухт

Українські експортери брухту чорних металів у серпні 2022 року зробили велику поставку сировини до Польщі, хоча до цього відвантажували лише невеликі партії. Про це Бізнес-порталу UAprom повідомили джерела на ринку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє UAprom.info.

"У серпні з України до Польщі виїхало 1 тис. т металобрухту. Це дуже велика партія саме брухту чорних металів, оскільки до того до Європи вивозилася сировина легованих марок", - сказав один з учасників ринку.

За словами другого джерела, знайомого із ситуацією, металобрухт був оформлений на експорт до Польщі через дві митниці у містах Рівне та Луцьк. "Досі незрозуміло, як вони довели митникам факт походження металобрухту. Саме це, а не мито, яке становить 3 євро/т, є головною проблемою для експортерів брухту до ЄС", - сказав він.

Керівник Центру політичного аналізу Володимир Головко вважає, що початок постачання великих партій брухту до країн ЄС свідчить про те, що експорт цієї сировини до Євросоюзу відкритий. "Ті, хто хоче експортувати, знаходять таку нагоду. Тому вся недавня метушня навколо скасування мита у 180 євро/т, петиції до керівництва країни – це ігри тіньових лобістів для того, щоб розблокувати експорт у Придністров'я", - вважає він.

Експерт також звернув увагу, що нещодавно всеєвропейська сталева асоціація Eurofer закликала Єврокомісію вкотре обмежити експорт металобрухту за межі блоку. "Попит на брухт у ЄС лише зростатиме з урахуванням норм Green Deal. Брухт – ключова сировина для декарбонізації, тож інтерес європейських металургів до української сировини зростатиме. І, як ми бачимо, жодних перешкод для його експорту до ЄС із України немає. А це означає, що передумови для скасування мита 180 євро/т відсутні", - констатував Головко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
російські танчики таки дістались до Європи?? Правда, з одним нюансом..
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15.09.2022 12:38
+7
А той металобрухт мабуть має великий вміст кісток та попелу лишньохромосомних
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15.09.2022 12:38
+4
Рашисти приїжджають на танках,ЗСУ робить з них металобрухт, металобрухт іде нашим друзям,наші друзі поставляють Україні зброю.
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15.09.2022 12:40
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А той металобрухт мабуть має великий вміст кісток та попелу лишньохромосомних
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15.09.2022 12:38 Відповісти
Кальцій
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15.09.2022 13:01 Відповісти
Ні,Кацапій )))
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15.09.2022 13:30 Відповісти
російські танчики таки дістались до Європи?? Правда, з одним нюансом..
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15.09.2022 12:38 Відповісти
Якщо би!...
То наші попиляні заводи та трубопроводи.
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15.09.2022 12:40 Відповісти
"якщо би"?? палишся, кцпе
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15.09.2022 12:47 Відповісти
Тобто на твою думку, всi хто добровiльно намагаеться украiнiзуватись i перейти на украiнську мову, хоча спочатку i не iдеально - кцпи ?

ЯКЩО БИ ти слухав хоч один виступ "патрiотнутих", то мабуть плакав би гiркими сльозками - вони там всi через одного "рахують" замiсть "вважають", але очевидь це тебе не дуже бентежить, тобi аби шукати ворога скрiзь, а якщо ворогiв нема - зробити ворогом когось зi своiх.
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15.09.2022 13:14 Відповісти
хто такі "патріотнуті"?
і якщо навіть не звертати увагу на кальку з російського єслі би, то сам допис про те, що це наші "попиляні заводи і трубопроводи" - явний ворожий наратив. Які там заводи і трубопроводи зараз раптом стали масово пилятися?
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15.09.2022 13:45 Відповісти
Рашисти приїжджають на танках,ЗСУ робить з них металобрухт, металобрухт іде нашим друзям,наші друзі поставляють Україні зброю.
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15.09.2022 12:40 Відповісти
Колообіг кацапського металобрухту у природі.
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15.09.2022 12:41 Відповісти
Кругооборот аналоГовнетов в Европе
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15.09.2022 12:42 Відповісти
Щас Ахметка со своими *експертами* опять взвоет. Это же его монополия вывозить металл с Украины. Еще больше улыбает что металл вывозить нельзя а вот зерно наоборот можно и даже нужно. В чем логика?
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15.09.2022 12:41 Відповісти
Одна 1гта сруских не менее 100 тыс. т весила
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15.09.2022 12:41 Відповісти
Польша нам дала 500 танков и сотни гаубиц на тысячи тонн весом, теперь мы Польше поставляем металолом. Чтобы они еще наклепали нам оружия. Все логично.
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15.09.2022 12:43 Відповісти
*продала. Продала гаубиці, а не подарувала.
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15.09.2022 12:46 Відповісти
Ну металобрухт кацапський також за гроші, чи ні?
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15.09.2022 13:18 Відповісти
ну, а ми ж ім цей металобрухт даруємо, а не продаємо. так?
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15.09.2022 13:19 Відповісти
Ахахаха, кацапські танки пішли на утилізацію у ЄС
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15.09.2022 12:44 Відповісти
спонсором этого бизнеса является *****...
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15.09.2022 12:50 Відповісти
как там они любят чавкать - "ненужны нам визы, мы сами приедем на танках"
Приехали и танки и они где-то размазаны тонком слоем пепла по поверхности
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15.09.2022 12:51 Відповісти
Путен оновлюе і зміцьнюе Украінську виробничу базу. Старе зносить ,нове побудують по Европейських стандартах.Житло і будівнитство оновлюеться...Замість старих хрущівок люди будуть жити по Европейські ! Армія , ЗСУ потерпае змін на краще тіко завдяки путену ! Завдяки путену ми будем в Евросоюзі і НАТО ! І на кінець... завдяки путену світ відкрив для себе славетну і Европейську Україну! Ми в центрі поваги за нашу скромність, духовну величь і незламну віру в свободу! Слава Украіні !
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15.09.2022 12:56 Відповісти
Да кстати, тоже об этом часто думаю. Ни одному украинскому политику, не удавалось так воедино сплотить население Украины, как это удалось пыне )))
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15.09.2022 13:16 Відповісти
Приходит Песков к Путину:

- В В! Новость хотите?

- Какую? Хахлы сдаваться решили?

- Нет! Они Вам памятник предложили поставить в Киеве! И на нём написать: «Величайшему украинизатору русскоязычных в Украине»!
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15.09.2022 14:15 Відповісти
Який ще може бути "експорт у Придністров'я?" ? Ви там взагалі подуріли ?
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15.09.2022 12:57 Відповісти
прочитать і понять нє?
Тому вся недавня метушня навколо скасування мита у 180 євро/т, петиції до керівництва країни - це ігри тіньових лобістів для того, щоб розблокувати експорт у Придністров'я" (с)
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15.09.2022 13:48 Відповісти
Если это позволит заработать денег, чтобы купить оружия для уничтожения русских - то хоть Лукашенку пусть продают.
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15.09.2022 16:25 Відповісти
Конечно, переплавлять лом на своих заводах, а потом металл экспортировать, было бы выгоднее, но для очистки территории от военного хлама и это хорошо.
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15.09.2022 13:51 Відповісти
а у Придністров є також відправляють??
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15.09.2022 14:11 Відповісти
 
 