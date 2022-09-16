УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9340 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
3 271 12
Латвія (847) Резніков (1385)

Додаткова військова допомога від Латвії вже в дорозі, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков після розмови з міністром оборони Латвії Артісом Пабріксом повідомив, що в дорозі є додаткова військова допомога для України.

"У мене відбулася розмова з моїм колегою та великим другом України, латвійським віце-прем'єром-міністром оборони Артісом Пабріксом. Латвія є одним із найбільших військових донорів для України на душу населення. Дякую вам, друзі, що ви з нами в цей непростий час. Додаткова військова підтримка перебуває в дорозі з Латвії", - написав Резніков у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія поставить Україні сучасний мобільний шпиталь, - Резніков

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+15
Як мародерити на крові?
"Витратити" 4% ВВП на армію, а воювати виключно закордонною допомогою!
Навіть зимову форму не купили.
Жодного танка не побудували, жодної ракети.
показати весь коментар
16.09.2022 01:41
+13
Велика подяка латвiйським бандерiвцям!!!
показати весь коментар
16.09.2022 01:44
+10
особливо дякуємо латишам, литовцям, естонцям та полякам!

із своїми нежирними бюджетами вони чи не останнє із того що не є вкрай необхідним віддають
показати весь коментар
16.09.2022 01:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як мародерити на крові?
"Витратити" 4% ВВП на армію, а воювати виключно закордонною допомогою!
Навіть зимову форму не купили.
Жодного танка не побудували, жодної ракети.
показати весь коментар
16.09.2022 01:41 Відповісти
зато в нас э 1нш1 досягнення...., ось наприклад.....
показати весь коментар
16.09.2022 02:46 Відповісти
Виходе з 38 від 25-30 відсотків буде вкрадена
показати весь коментар
16.09.2022 06:41 Відповісти
Координаты забыл сказать.
показати весь коментар
16.09.2022 01:44 Відповісти
И маршрут.
показати весь коментар
16.09.2022 01:45 Відповісти
Трекер хоть онлайн немаячит...ну **** редкосный поц...
показати весь коментар
16.09.2022 02:24 Відповісти
Велика подяка латвiйським бандерiвцям!!!
показати весь коментар
16.09.2022 01:44 Відповісти
особливо дякуємо латишам, литовцям, естонцям та полякам!

із своїми нежирними бюджетами вони чи не останнє із того що не є вкрай необхідним віддають
показати весь коментар
16.09.2022 01:46 Відповісти
Щиро дякуємо нашим північним друзям! Є інше питання до аудиторії, почали з кумом сперечатись з приводу мови чи є в Українській мові слово руський чи рус? Я кажу що нема, завжди був росіянин, москаль, московит а рус чи русіч, то є стара назва нашого народу за часів князівства... Мені здається що руський то суржиком десь можно почути а в літературі завжди було росія, росіянин і т.д.
показати весь коментар
16.09.2022 02:01 Відповісти
(от Жданова) Захваченный у москаля лут в ходе Харьковской операции .
Всего единиц техники захвачено - 442
из них в исправном сосьоянии - 237
в их числе:
Танки - 45
БМП - 79
БТР - 8
САУ - 11
Самоходных ПТРК - 2
Арт. систем - 5
Зенитки - 4
РСЗО - 5
ЗРК - 1
БПЛА -5
Броемашины - 15
Автотранспорт - 41
Командные пункты и узлы связи - 6
Инженерных машин - 7
показати весь коментар
16.09.2022 02:32 Відповісти
Який стосунок має Резніков до військовой допомоги Латвії ?
показати весь коментар
16.09.2022 10:16 Відповісти
 
 