3 271 12
Додаткова військова допомога від Латвії вже в дорозі, - Резніков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр оборони України Олексій Резніков після розмови з міністром оборони Латвії Артісом Пабріксом повідомив, що в дорозі є додаткова військова допомога для України.
"У мене відбулася розмова з моїм колегою та великим другом України, латвійським віце-прем'єром-міністром оборони Артісом Пабріксом. Латвія є одним із найбільших військових донорів для України на душу населення. Дякую вам, друзі, що ви з нами в цей непростий час. Додаткова військова підтримка перебуває в дорозі з Латвії", - написав Резніков у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+15 Small Jerboa
показати весь коментар16.09.2022 01:41
+13 Jimmy Hill
показати весь коментар16.09.2022 01:44
+10 Алекс Мышкевич
показати весь коментар16.09.2022 01:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
"Витратити" 4% ВВП на армію, а воювати виключно закордонною допомогою!
Навіть зимову форму не купили.
Жодного танка не побудували, жодної ракети.
із своїми нежирними бюджетами вони чи не останнє із того що не є вкрай необхідним віддають
Всего единиц техники захвачено - 442
из них в исправном сосьоянии - 237
в их числе:
Танки - 45
БМП - 79
БТР - 8
САУ - 11
Самоходных ПТРК - 2
Арт. систем - 5
Зенитки - 4
РСЗО - 5
ЗРК - 1
БПЛА -5
Броемашины - 15
Автотранспорт - 41
Командные пункты и узлы связи - 6
Инженерных машин - 7