Додаткова військова допомога від Латвії вже в дорозі, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков після розмови з міністром оборони Латвії Артісом Пабріксом повідомив, що в дорозі є додаткова військова допомога для України.

"У мене відбулася розмова з моїм колегою та великим другом України, латвійським віце-прем'єром-міністром оборони Артісом Пабріксом. Латвія є одним із найбільших військових донорів для України на душу населення. Дякую вам, друзі, що ви з нами в цей непростий час. Додаткова військова підтримка перебуває в дорозі з Латвії", - написав Резніков у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

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