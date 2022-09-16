Минулої доби росіяни обстріляли 5 громад Сумщини, - Живицький
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Минулої доби окупанти обстріляли 5 громад Сумської області з різного озброєння.
Про це повідомив у телеграмі голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
По Великописарівській громаді після 11 ранку росіяни били з мінометів 120 мм − 5 мін та зі ствольної артилерії – 10 снарядів.
По Білопільській громаді після 14 години відбувся обстріл з міномету та САУ − 8 прильотів.
По Краснопільській громаді після обіду було два обстріли, усього 29 мін.
Шалигинська громада: близько 16 був мінометний обстріл громади − 12 прильотів.
По Середино-Будській громаді о 16.30 був мінометний обстріл − 11 прильотів (ймовірно, з міномета 120 мм).
Близько 21 години – ще 16 прильотів.
За попередньою інформацією, пошкоджено електричну підстанцію, світло в місті Середина-Буда відсутнє.
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