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За добу на Донеччині загинуло 5 мирних мешканців, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

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За 15 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу на Донеччині загинуло 5 мирних мешканців, - Кириленко 01

"За 15 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: у Селидовому, Красногорівці, Мар'їнці, Соледарі та Бахмуті. Ще 6 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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