Російські окупанти знищили понад 70% будівель в Ізюмі, - Лубінець

У звільненому від російських окупантів Ізюмі знищено понад 70% будівель.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"В Ізюмі російськими військовими знищено, візуально, понад 70% будівель, проте життя туди повертається з поверненням українського прапора. ... Катівня, влаштована в підвалі, поруч з приватними будинками, де з жінок і чоловіків вибивали покази проти української армії. Навіщо це робити людям, які повністю контролювали місто - невідомо. Відомо лише те, що під нелюдські знущання міг потрапити кожен", - йдеться в повідомленні.

За словами Лубінця, до Ізюму приїхали також українські та закордонні журналісти, щоб увесь світі побачив злочини, які продовжує скоювати Російська Федерація.

"Якщо хтось думав, що вони зупинилися на Бучі, бо жахнулися своїй жорстокості - це не так. Російське політичне і військове керівництво нагороджує воєнних злочинців, ставить їх у приклад тим самим поширює практику масових злочинів проти цивільного населення. Свідчень зібрано дуже багато і ця робота продовжується і сьогодні. Кожен, хто катував і вбивав буде покараний", - підсумував омбудсмен.

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