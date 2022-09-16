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Російські окупанти знищили понад 70% будівель в Ізюмі, - Лубінець

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

У звільненому від російських окупантів Ізюмі знищено понад 70% будівель.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"В Ізюмі російськими військовими знищено, візуально, понад 70% будівель, проте життя туди повертається з поверненням українського прапора. ... Катівня, влаштована в підвалі, поруч з приватними будинками, де з жінок і чоловіків вибивали покази проти української армії. Навіщо це робити людям, які повністю контролювали місто - невідомо. Відомо лише те, що під нелюдські знущання міг потрапити кожен", - йдеться в повідомленні.

За словами Лубінця, до Ізюму приїхали також українські та закордонні журналісти, щоб увесь світі побачив злочини, які продовжує скоювати Російська Федерація.

"Якщо хтось думав, що вони зупинилися на Бучі, бо жахнулися своїй жорстокості - це не так. Російське політичне і військове керівництво нагороджує воєнних злочинців, ставить їх у приклад тим самим поширює практику масових злочинів проти цивільного населення. Свідчень зібрано дуже багато і ця робота продовжується і сьогодні. Кожен, хто катував і вбивав буде покараний", - підсумував омбудсмен.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Будинки ,школи ,лікарні відбудуться, як повернути життя тим ,хто загинув. Горіть в пеклі москалі
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16.09.2022 10:10 Відповісти
А як "гамнесті.. "? Чого мовчить? Язик в дупі *уйла тримає!
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16.09.2022 10:12 Відповісти
катівні треба зберігати як музеї, щоб майбутні покоління не забули і не спокусилися на те, який там тоді буде "русский мир".
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16.09.2022 11:37 Відповісти
 
 