Добудова "зелених" електростанцій дасть змогу зміцнити енергобезпеку України, - експерт

Завершення будівництва "зелених" електростанцій дасть можливість Україні зміцнити свою енергетичну безпеку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив експерт Центру Економічного Відновлення Володимир Бужан.

За його словами, для зміцнення енергобезпеки України необхідно розширити пропускну спроможність перетоків електроенергії із країнами ЄС із 0,3 ГВт до 2 ГВт, а також забезпечити добудову вітрових станцій, що були заплановані до запуску у 2022 році, але цьому завадила війна.

Бужан додав, що за оцінкою Центру Економічного Відновлення, з запланованих 600 МВт сьогодні можна добудовати щонайменше 200 МВт, але для цього слід продовжити умови pre-PPA для таких проєктів.

"Вітрова генерація відіграє значну роль та в схожих з українськими погодних умовах видає потужність на рівні літніх періодів, а також може підтримувати покриття попиту в найбільш пікові періоди взимку", - підкреслив він.

Нагадаємо, інвестори у відновлювану енергетику України підтримали розроблений Міністерством енергетики законопроект, який дозволяє за 2 роки добудувати розпочаті проекти зеленої енергетики.

Також 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. Він підкреслив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.