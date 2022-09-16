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Новини Економіка
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Добудова "зелених" електростанцій дасть змогу зміцнити енергобезпеку України, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Економіка

енергетика

Завершення будівництва "зелених" електростанцій дасть можливість Україні зміцнити свою енергетичну безпеку.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив експерт Центру Економічного Відновлення Володимир Бужан.

За його словами, для зміцнення енергобезпеки України необхідно розширити пропускну спроможність перетоків електроенергії із країнами ЄС із 0,3 ГВт до 2 ГВт, а також забезпечити добудову вітрових станцій, що були заплановані до запуску у 2022 році, але цьому завадила війна.

Бужан додав, що за оцінкою Центру Економічного Відновлення, з запланованих 600 МВт сьогодні можна добудовати щонайменше 200 МВт, але для цього слід продовжити умови pre-PPA для таких проєктів.

"Вітрова генерація відіграє значну роль та в схожих з українськими погодних умовах видає потужність на рівні літніх періодів, а також може підтримувати покриття попиту в найбільш пікові періоди взимку", - підкреслив він.

Нагадаємо, інвестори у відновлювану енергетику України підтримали розроблений Міністерством енергетики законопроект, який дозволяє за 2 роки добудувати розпочаті проекти зеленої енергетики.

Також 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. Він підкреслив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
справа не зелені енергетиці, а в ТАРИФАХ на неі!!!! і тому, черговий ыксперд бужан, іде - нафуй, разом зтими хто його замовив!!!!
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16.09.2022 16:45
+9
Да, альтернатива, но по убийственным ценам.
В то время, когда есть атомные станции с дешевой электроэнергией. Даже сейчас Украина ее продает в ЕС.
Кстати, пусть ЕС покупает у нас энергию от "зеленых" электростанций. Всю и по существующим в Украине ценам. Вот и будем развивать "зеленую" энергетику.
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16.09.2022 16:47
+8
Не повірите але Порохові буржуйки подають як допомогу кварталу 95
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16.09.2022 16:49
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Хто тільки не облаяв зелену енергетику, а це була альтернатива парашним ресурсам.
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16.09.2022 16:41 Відповісти
справа не зелені енергетиці, а в ТАРИФАХ на неі!!!! і тому, черговий ыксперд бужан, іде - нафуй, разом зтими хто його замовив!!!!
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16.09.2022 16:45 Відповісти
Невже ? А зараз тарифи низькі ? Багато ви знаєте в своїй Італії
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16.09.2022 16:50 Відповісти
так, я знаю багато, і вам раджу поцікавитись тарифами на зелену енергію, в розвинених краінах, які В РАЗИ нижчі за укрінські, не підкажете ЧОМУ???? ви ж в Україні??

доречі, я - в своій Польщі!!!!
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16.09.2022 16:55 Відповісти
Все мусить окупитись спочатку. Досить уже отих мантр про дешеву енергетику.
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16.09.2022 16:57 Відповісти
ахахахаха, аргумент - просто вражаючий!!!! скажи своім роботодавцям, шо ти затупий для бота!!!! нехай найдуть якогось іншого бужана!! 🤣🤣🤣🤣
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16.09.2022 17:06 Відповісти
А ви попросіть у свого психіатора додаткові транквілізатори. Вам точно треба.
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16.09.2022 17:07 Відповісти
Атомна енергетика сама дешева, теплові електростанції забезпечують балансування, зелена енергетика має сезонний характер.

Так, для порівняння «зелений тариф» для малих дахових сонячних електростанцій (СЕС), які почнуть працювати з липня 2021 року, становить у Німеччині до 7,47 євроцента за кВт.год. Це значно нижче за українську ціну. Вартість для СЕС середнього розміру від 750 кВт до 20 МВт визначається за результатами проведених аукціонів. «Зелений тариф» для СЕС для непромислових виробників у Словаччині - 8,5 євроцентів за кВт.год, а в Угорщині - 10,31 євроцента за кВт.год. Ці ставки також нижчі за український «зелений тариф».
Такі високі ставки в Україні дозволяють щорічно повертати близько 25% інвестицій: в середньому «зелені» електростанції окуповуються за 4-5 років. Через це, з одного боку, пришвидшився розвиток відновлюваної енергетики, а з іншого - з'явилася заборгованість держави перед виробниками електроенергії з ВДЕ. Сонячний тариф у нас найбільший у світі, а 2009 року, коли запровадили «зелені тарифи», він був ще дорожчий.

https://commons.com.ua/ru/zelena-energetika-mizh-energetichnoyu-bidnistyu-ta-klimatichnoyu-krizoyu/
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16.09.2022 17:13 Відповісти
Чорнобиль так дешево обійшовся...А ще захоплений Енергодар...
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16.09.2022 17:15 Відповісти
Та ну? Наскільки нижчі? А зарплату виведеш в євро в нас і там? А витрати на бувництво у нас і там?
Ці тарифи завищені та надвигідні саме в нас. ринад махмедов (даунецкий бандюк) дуже розбагатів на цьому непотрібу
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16.09.2022 17:27 Відповісти
Схоже ти не зрозумів приведений мною текст. Я не сприймаю зелену енергетику як альтернативу атомній, гідро чи тепловій, які прибуткові. Бо у нас зелена енергетика доїть бюджет, а не заміняє звичайну. Тому при Янику зробили і зафіксували ці кабальні і надприбуткові тарифи, які розорюють державу., тоді це були Клюєві, а тепер Ахметов і хитрі ділки. У нас профіцит електроенергії, а зеленим енергетикам віддаємо мільярди.

Ключові речення:
Такі високі ставки в Україні дозволяють щорічно повертати близько 25% інвестицій: в середньому «зелені» електростанції окуповуються за 4-5 років.
Сонячний тариф у нас найбільший у світі, ...
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16.09.2022 18:22 Відповісти
це було до застосування кацапами енергоносіїв, як зброї. Сьогодні пішло велике здорожчання електроенергії в Європі і вони із задоволенням купують нашу "зелену енергетику" у три рази дорожче чим в нас.Ми розуміємо, що теплова енергетика краще балансується з атомною, але сьогодні Європа відмовляється від російських носіїв, а Ви нас тягните в обійми росії? Чим Ви пропонуєте замінити ту електроенергію, яку видобуває "сонячна" і "вітрова"? Тепловою? Атомної сьогодні в окремих районах не вистачає, чи Ви не володієте інформацію, що якісь терористи з росії захопили Запорізьку АЕС? А паливо на АЕС де брати? І чому ми маємо відмовитися від альтернативної, коли на її виробництво не потребує ні мазуту, ні вугілля, ні газу? І чому розповсюджують брехню про дорогу "зелену електроенергію"? Невже не відомо, що держава забирає всю вироблену "зелену енергетику" і виплачує за неї всього 20% і по ціні 1 гривня 68 копійок? Якщо вам всім така електроенергія дорога, то чому не продаєте в Європу, яка готова купляти і більше? Хтось, хто агутіє проти альтернативної енергетики подивився скільки Україна спалює антрацитного вугялля, яке в основному купує за кордоном і звичайно російське через треті країни, бо його видобувають деякі країни, а наші ТЕС робилися якраз під длнецько-луганське. І саме головне, що деякі європейські країни доводять частку "зеленої енергетики" до 40-50%, то виходить, що вони дурніша за нас? А чому тоді живуть краще?
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16.09.2022 21:53 Відповісти
Я викладаю факти, а фантазії на тему про суцільну зелену енергію в Україні без атомної, теплової і гідро з тарифами для населення 1.44-1.68 грн. не коментую.
ЄС заміщає газ і нафту рашки на інших постачальників, а не відмовляється взагалі. ЄС купляє просто електроенергію, а не якусь окрему зелену на фоні профіциту в Україні через зруйновану інфраструктуру. До цього зелені покидьки зупиняли АЕС, зменшували виробітку на теплових, щоб купляти в рашці і бульбашів. В зимовий період не факт чи буде далі надлишок електроенергії і можливість продавати в ЄС на фоні їх шалених цін.
Ось ці "жалюгідні" тарифи в розмірі 1.68 грн., за якими держава "обдирає" зелених енергетиків.

В Україні встановили «зелені» тарифи на 2022 рік

30.12.2021 12:50

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановила "зелені" тарифи на електроенергію, вироблену з альтернативних джерел.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення НКРЕКП ухвалила на засіданні 29 грудня.

Зокрема, для споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, "зелений" тариф на електроенергію, вироблену сонячними установками, становитиме майже 5,04 грн/кВт-год. (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію у 2019 році. Для генеруючих установок, які були введені після 1 січня 2020 року "зелений" тариф становитиме 3,78 грн/кВт-год (без ПДВ). Такі ж самі тарифи встановлені й на електроенергію, вироблену на комбінованих вітро-сонячних системах.

Тарифи на електроенергію з біомаси для споживачів, чия встановлена потужність не перевищує 150 кВт, становитимуть 3,81 грн/кВт-год. (без ПДВ) незалежно від року введення установок в експлуатацію. Такі ж самі тарифи встановлені на електроенергію, вироблену з біогазу.

Для споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, "зелений" тариф на електроенергію, вироблену вітровими установками, становитиме 3,58 грн/кВт-год. (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію у 2019 році. Для генеруючих установок, які були введені після 1 січня 2020 року "зелений" тариф становитиме 3,22 грн/кВт-год. (без ПДВ).

Тарифи на електроенергію, вироблену гідроенергетичними установками, для споживачів, чия встановлена потужність не перевищує 150 кВт, становитимуть 5,37 грн/кВт-год. (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію у 2019 році, та 4,84 грн/кВт-год. (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію після 1 січня 2020 року.

Для геотермальних установок потужністю не більше 150 кВт встановлено тарифи: 4,62 грн/кВт-год. (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію у 2019 році, та 4,16 грн/кВт-год. (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію після 1 січня 2020 року.

Для установок потужністю понад 150 кВт, які належать компаніям та підприємствам, НКРЕКП встановлює тарифи окремо для кожної компанії. Наступного року "зелені" тарифи для таких генеруючих систем становитимуть від 1,79 грн/кВт-год. до 7,55 грн/кВт-год. (без ПДВ).

Як повідомлялося, у січні-жовтні 2021 року порівняно із аналогічним періодом 2020 року виробництво електроенергії з відновлюваних джерел енергії зросло більш ніж на 10%, до 10,023 млн МВт-год.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3377815-v-ukraini-vstanovili-zeleni-tarifi-na-2022-rik.html
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16.09.2022 22:46 Відповісти
Постачальники універсальних послуг (ПУП) мають купувати електроенергію СЕС на "довоєнних" умовах. Ніяких санкцій за договорами купівлі-продажу електроенергії щодо СЕС не може бути. Вони встановлюють мінімальний гарантований розмір оплати та повинні провести часткову виплату виробникам. Вартість згенерованої СЕС енергії визначатиметься відповідно до звичного тарифу для населення - 1,68 грн/кВт*год, але помножений на відсоток оплати від споживачів у певній області в певний місяць генерації. Наприклад, якщо у березні показник розрахунків споживачів Запорізької області складав 60%, то сума часткової оплати за березень становить: 1,68*0,6 = 1,008 (грн/кВт*год). Постачальники універсальних послуг зобов'язані повідомити власників домогосподарств у паперовому або електронному листі про розмір оплати за придбану електричну енергію, її повну вартість, податки та орієнтовні строки виплат. За заявою НЕК "Укренерго" вони компенсують постачальникам різницю у тарифах для населення та "зеленим" тарифом установок приватних домогосподарств. Балансовий платіж повинні закривати щомісячно рівними частинами після завершення воєнного стану в Україні та ще 60 днів після нього. Розмір виплат буде не менше 19,5% вартості виробленої приватними домогосподарствами електроенергії понад власне споживання, що розраховується за встановленим "зеленим" тарифом. Виплати будуть здійснюватися частково згідно щомісячного акту, але з відстрочкою на 2 місяці. За лютий 2022 року - до 15 травня, а за березень - до кінця травня.
Ще раз і ще раз пишу, що ідеальними умовами для любої країни і робота АЕС і теплова. Але в такий важкий час альтернативна енергетика має допомогти і допомагає відійти від всього російського палива для АЕС, палива для теплових. Ті, що волають і вимагають, щоб "зелений тариф" був на рівні, як у розвинених країнах, то вони мають зменшити вартість обладнання, технічних умов. А то за панелі і інвектори гребуть тисячі доларів, а виплачувати за електронергію на цих установках хочуть на тисячу гривень. Навіть немає бажання занурюватись в ці проблеми, бо самі розвинені країни, багаті країни світу переходять на альтернативні види енергетики і це маємо робити ми. Маємо думати, як зробити краще, а не дурити. Обіцяти одне, підписувати договори і не виконувати. Накопичувати заборгованність. Не подобається такий "зелений тариф"? Зміність в законний спосіб. Але як зменшать, то інвесторів буде нуль, тому і жульнічають. А це авторитет країни, а це втрати на всьому.
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17.09.2022 00:07 Відповісти
При Яникові підписали кабальні тарифи. Значить будемо і далі платити за зеленими тарифами, бо "інвесторів буде нуль", впрочім "какая разніца", якщо і в бюджеті вже "нуль". Війна звісно не може бути форс-мажором по "зобов'язанням" перед "інвесторами", бо зараз "зелена енергія" наше все, а решта байдуже. . В такий важкий час Україна має неодмінно помагати зеленим інвесторам і ні в якому разі не зменшувати їм тарифи. Погоджуюсь повністю)
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17.09.2022 01:17 Відповісти
"Зелені тарифи" після яника переглядалися і неодноразово і послідовником яника -Боневтіком, який, якого обслуговують слуги яника в ОП. Якщо на початку 2022 року встановити домашню СЕС потужністю, яка не перевищує 30 кВт, зелений тариф буде 500,50 коп/кВт·год (без ПДВ) (згідно постанови НКРЕКП №3026 від 30.12.2021).Під час війни 1 грн.68 коп за кіловат. Уважно читали, то там є нормальні пропозиції, щоб привести "тарифи" до реальних цін. Чи Ви працюєте по-іншому, наприклад йдете на ринок,чи магазин, купуєте мясо за 100 грн. кілограм, а потім з нього готуєте отбивні і продаєте по 50 грн. за кілограм? Держава продає модулі, інвектора, технічні умови за величезні кошти і відмовляється їм виплачувати зароблене? Можливо так можливо, але це не правильно. Зниження цін на це обладнання, призведе до зниження цін на тариф. Абьо прийміть новий закон і приведіть його на рівень тароифів, наприклад в Польщі і тема буде закрита. Не накопичуйте борги, бо віддавати прийдеться, правда вже наступній владі.
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17.09.2022 01:32 Відповісти
Да, альтернатива, но по убийственным ценам.
В то время, когда есть атомные станции с дешевой электроэнергией. Даже сейчас Украина ее продает в ЕС.
Кстати, пусть ЕС покупает у нас энергию от "зеленых" электростанций. Всю и по существующим в Украине ценам. Вот и будем развивать "зеленую" энергетику.
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16.09.2022 16:47 Відповісти
Ядерна енергетика це не іграшки. Паливо ще треба закупити, а перероблене захоронити.
Наші атомки працюють на всьому цапському. Ви про це не думали ?
То подумайте, у вас для цього голова є.
Тепер ми лишились без альтернативи. Стрельнуть кацапи і прощавай світло, опалення взимку.
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16.09.2022 16:52 Відповісти
ну незовсім так,останніми роками закуповували американське паливо для АЄС,а так треба розвивати всі види як традіційні так і альтернативні.
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16.09.2022 16:56 Відповісти
Та в нас постійно пишуть, що закриваються енергоблоки на ремонт.
Як можна надіятись на постійність в таких умовах ?
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16.09.2022 17:02 Відповісти
еее - а Ви своє авто на сервісне обслуговування віддаєте?
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16.09.2022 17:07 Відповісти
Ви ж в курсі в яких роках будувались АЄС. Думаєте все там надійно ?
От реально.
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16.09.2022 17:10 Відповісти
Літаками літаєте? вони також можуть бути по 20 років і нічого, літають
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16.09.2022 18:48 Відповісти
плановий ремонт...бл..вивчайте матчастину..

вдома у Вас он немає гарячої води - то є що?? Планові техроботи..
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16.09.2022 17:08 Відповісти
Я вас чемно попросила не задовбувати.
Що іще ви не розумієте ?
Скоро будете добувати енергію з вогнища. Бо вам вітряки не треба.
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16.09.2022 17:11 Відповісти
це не мені Ви писали..і Вас, чемно прошу, ставити вітряки на своєму городі..слухати їх гул - можете споживати у власних цілях, можете продавати..
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16.09.2022 17:44 Відповісти
вперше чую, що вітряки гудуть. А от російські літаки і ракети не тільки гудуть, а знищують міста, села, ТЕС, сонячні і вітрові електростанції. Ці літаки і ракети побудовані за гроші, що росія отримала від нас за вугілля, газ, мазут і ядерне паливо.
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16.09.2022 21:59 Відповісти
Люди не розуміють, що йде прогрес. Це ніби кнопковий телефон і смартфон.
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16.09.2022 22:00 Відповісти
ну так..начасі..ак асфальт замість зброї..теж прогресивно
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16.09.2022 22:05 Відповісти
щоб не бути голословною:

Акустичний шум

Під час роботи вітряки утворюють шум. Для порівняння, шум реактивного літака на відстані 250 м такий самий, як безпосередньо під вітряком (105 і 100 дБ). Шум вітряка на відстані 350 м - 35-45 дБ (як холодильника). Для прикладу, нічний акустичний фон в селі 20-40 дБ.

Інфразвук, низькочастотні вібрації

Низькочастотний шум від турбін стимулює вироблення хибних сигналів в системі внутрішнього вуха, які можуть призвести до запаморочення і нудоти, а також до проблем з пам'яттю, тривожності та паніки. Інфразвук, внаслідок великої довжини хвилі, вільно обходить перешкоди і може поширюватися на великі відстані без значних втрат енергії.

Заледеніння і розліт криги

Взимку на лопатях вітряка може утворюватись крига, яка при старті ротора може розлітатись в радіусі до 267 м, утворюючи небезпеку для життя людей.

Тобто, треба створювати вітрякові ферми у полях, подалі від житла..Крім того, строк експлуатації - 15-25 років, складний ремонт й утилізація
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16.09.2022 22:29 Відповісти
шановна пані Марина. Навіть якщо повірити у написане Вами, то краще мати шум вітряків, які виробляють "зелену енергетику" для мирної України, а ніж шум і вибухи російських ракет в будинки, школи, лікарні, військові об'єкти. Під час війни пропонуєте купувати у ворога атомне паливо, вугілля, мазут і газ? Закликаєте підтримати ворожу армію і ворожу економіку? Якось негарно і не на часі. Весь світ зрозумів, що російський газ і вугілля - це смерть. Навіть Європа, у якої немає війни відмовляється від всього російського, щоб їх послабити і захистити нас за рахунок своїх виборців, які на них за це відаграються. Дишевий сир буває тільки в мишеловці.
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16.09.2022 22:44 Відповісти
Не перекручуйте. Де й до чого я закликала?? То Ваша хвора уява й звичка кидатись на все, що пересувається. В нас навіть мастила для турбін з США..

Це Вас щось на цапії заклинило.
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17.09.2022 13:33 Відповісти
і на кого ж я накинувся? На тих, хто підтримує кацапів? Так на кацапів сьогодні кидається весь світ, бо вони вороги і терористи.
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18.09.2022 15:14 Відповісти
"Издание Bloomberg рассказало, что происходит с ветряными лопастями после окончания срока службы. От деталей, чья длина может превышать 100 метров, пока что избавляются не самым экологичным способом - просто закапывают в землю. Только в США накопится около 8 000 устаревших лопастей в течении следующих 4 лет. В Европе до конца 2022 года придется утилизировать порядка 3 800 деталей. В будущем, ситуация станет еще хуже: турбины, чей срок службы подошел к концу сейчас, составляют менее 1/5 количества нынешних установок."
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16.09.2022 17:17 Відповісти
Наші атомки працюють на всьому цапському.
--------------------------------------------------------------
Сказки венского леса.
Вы даже не в курсе, у кого покупается топливо для АЭС.
А то, что почти все блоки одновременно закрывались на ремонт - это были "фокусы" Ахметова и Ко, через свою ВРИО Министерства энергетики, чтобы создать дефицит энергии и впаривать "зеленую".
Как только эту ВРИО уволили, О ЧУДО!!! так сразу в миг все энергоблоки на АЭС заработали.
Кажется, кроме одного. Который стоял на плановом обслуживании.
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16.09.2022 18:29 Відповісти
А не підкажете чому ж тоді дешевий мирний атом не такий популярний в світі, як ви собі вигадали ?
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16.09.2022 19:11 Відповісти
...чому ж тоді дешевий мирний атом не такий популярний в світі, як ви собі вигадали ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ничего я не придумал. Это всего лишь Ваше не продуманное предположение.
И прежде чем писать о том, что мирный атом не популярный в мире, Вы хотя бы потрудились по-Гуглить.
Читайте: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_АЭС_мира
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16.09.2022 19:54 Відповісти
В мене вікі.сру не відкривається
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16.09.2022 21:59 Відповісти
Все открывается. Не обманывайте.
К тому же, до сих пор у Вас нет сил по-гуглить и найти МАССУ других ссылок?
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16.09.2022 22:30 Відповісти
Открывается даже без VPN
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16.09.2022 22:31 Відповісти
тільки російською й все..такаж стаття є й україською

а там домен не сру, якшо уважно поглянете
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17.09.2022 13:36 Відповісти
Навіщо брехенькати Nikol Kovalenko Через бойові дії на сході України та окупацію Донбасу втрачено понад 75 % вугільного потенціалу. Як наслідок =Україна почала зменшувати частку електроенергії, що виробляється на ТЕС, та збільшила генерацію на АЕС. Атомна енергетика - це наш шанс стати енергонезалежними від Росії? Зараз як ніколи ми відчуваємо нашу залежність від Росії. Проте мало хто говорить, що в атомній енергетиці ми так само практично повністю залежимо від нашого сусіда. Українські АЕС на 98 % працюють на російському паливі.
https://necu.org.ua/**********-aes-na-98-pratsyuyut-na-rosiyskomu-palyvi/
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16.09.2022 22:03 Відповісти
Ты редкий ....
То что ты написал, а точнее переписал с сайта, это данные на апрель 2015 года!!!!!!!
Скопировал ты отсюда:
https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/pro-yadernu-zalezhnist-********
Слово в слово!!!
Чучело, а сейчас 2022 год!!!
Только в 2017 году должно было до 45% станций перешли на топливо американской компании Westinghouse
Открою тебе секрет. Украина подписала соглашение с американской атомной энергетической компанией Westinghouse на поставку топлива для всех ее атомных электростанций, чтобы покончить с зависимостью страны от поставок из России. Это по сообщению украинской государственной атомной компании «Энергоатом».
И насчет угля ты опять попал пальцем в небо. Да, на Донбассе потеряли, но в покупали в других местах. Например, уже сейчас закуплено 2.2 млн. тонн.
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16.09.2022 22:53 Відповісти
Я Вас пане ображати не буду. Але, що в тій статті щось не так? Єнова стаття спеціалістів за 30.01.2022 року в якій повідомлено, що через 2 роки 94% української атомної енергетики перейде на паливо із США. Через два роки. Наразі американська Westinghouse забезпечує паливом 7 із 15 енергоблоків АЕС, що працюють в Україні.У разі необхідності американська компанія Westinghouse зможе протягом двох років забезпечити паливом усі 13 енергоблоків ВВЕР-1000 на українських АЕС. На даний момент сім із них використовують паливо компанії Westinghouse, а шість - паливо з Росії. Про це заявив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін. Продовжую свій аналіз інформацією за 2016 рік, що в рамках програми диверсифікації ядерного палива на АЕС України, розробленої ДП "НАЕК "Енергоатом", на Запорізьку АЕС була поставлена перша партія ядерного палива компанії Westinghouse.https://www.epravda.com.ua/news/2016/02/22/582561/
А наскільки мені відомо там 6 енергоблоків?У ході вторгнення росії в Україну 4 березня 2022 року, атомну та теплова електростанції захопили російські війська. Об'єкт контролюється російською компанією "Росатом" Станцію продовжує обслуговувати український персонал під контролем Росії. То якщо компанія Westinghouse обслуговувала 7 із 13 енергоблоків АЕС і 6 перейшли під контроль, хоч і тимчасово, але росії, то скільки залишилося реально енергоблоків з їх паливом? А попереду зима, а АЕС реально під контролем окупанта і не генерірує електроенергію в нашу систему, то що я не так написав?
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17.09.2022 00:43 Відповісти
Доповню про донбаське вугілля. А де ми закупаємо вугілля і по якій ціні?Україна в січні-серпні 2022 року знизила імпорт кам'яного вугілля та антрациту втричі порівняно з аналогічним періодом 2021 року до 4,38 млн тонн.У ціновому вираженні Україна імпортувала вугілля на $1,05 млрд, що на 20,8% менше, ніж у січні-серпні 2021-го ($1,32 млрд).Найбільшими постачальниками вугілля в Україну стали:Російська Федерація на $420,59 млн (довоєнні поставки, частка в імпорті 40,05%);США на $291,45 млн (27,76%);Австралія на $103,13 млн (9,82%).Постачання з інших країн склали $234,87 млн (22,37%). ( а інші країни, це ті країни через які росія постачає донбаське вугілля, але по документам цих країн.Подивіться, які країни добувають таке вугілля, а які нам продали і все стане зрозуміло.
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17.09.2022 00:53 Відповісти
ну якже можна таке писати пане Nikol Kovalenko ,що "это были "фокусы" Ахметова и Ко, через свою ВРИО Министерства энергетики, чтобы создать дефицит энергии и впаривать "зеленую". А вийшло зовсім не так, а пан арахамія і Ко почали закупляти білоруську електроенергію і російське вугілля, зупиняючи навіть добичу на Ахметовськиї шахтах, де працює тисячі українців.
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18.09.2022 15:18 Відповісти
Вы не понимаете одного что утилизация этих панелей тоже огромная проблема !!! Сейчас эти тарифы просто тупой грабеж Народа Украины
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16.09.2022 19:05 Відповісти
а в чому проблема утилізації панелей? Пікажіть нам будь ласка. Чи вже не приймають "цвітні" метали на лом?
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16.09.2022 22:06 Відповісти
він добре думає і добре знає про що пише. Його мета і ціль знищити тут в нас "зелену енергетику" і купувати на Засрашці вугілля, газ, ядерне паливо.
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16.09.2022 21:55 Відповісти
ми атомну продавали й продаємо на захід..яка нахрін альтернатива при зеленому крадівництві???

крім того, у нас війна, якого чорта знову ця клята зелена енергетика?? вже ні з чого красти?? так он нові транші й гуманітарка.

не вдволікайтесь від війни на всіляку муйню
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16.09.2022 16:47 Відповісти
Чогось вся Польща у вітряках, а вам не треба. Мабуть вони тупі, а ви розумні.
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16.09.2022 16:53 Відповісти
у Польщі може війна??? крім того - вітряки - то допоміжн..електрику в нас купували
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16.09.2022 16:55 Відповісти
Спочатку розберіться що ви хочете, і не задовбуйте людей.
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16.09.2022 17:01 Відповісти
самокритично. Ви самі себе задовбали. несете муйню зелену.
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16.09.2022 17:07 Відповісти
Пані навіщо Ви знову брехенькаєте. Я вже сотню раз писав і напишу ще раз. Під час війни держава користується "зеленою енергетикою", але виробникам виплачують всього 20% виробленної і по ціні 1 гривні 68 копійок. А Ви усвідомили, що 45 тисяч власників міні "сонячних" електростанцій в Україні не використовують електроенергію, вироблену на ТЄС чи АЕС, а свою "по зеленому тарифу" і ще в казну виплачують величезні податки. А це не 45 тисяч, бо у кожного є сім'я і виходить, що в середньому використовують цю енергетику, як мінімум 135 тисяч, на які держава не витрачає грошей із бюджету для закупки російського вугілля. А сьогодні одна тона "антрациту" кощтує дксь в середньому 14-15 тисяч і туди йдуть дотації із бюджету. То "теплова" дорога?
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16.09.2022 22:14 Відповісти
експерт Центру Економічного Відновлення Володимир Бужан -- идет за руцким кораблем !!!! Говорящая жопа рыжего гудка путает зеленную энергетику и вымогательство средств за нее по нереальным тарифам
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16.09.2022 19:02 Відповісти
Так само дибілоїди віжжяли, коли пропонували добувати сланцевий газ. Рашня тепер цим і займається в захопленій акваторії Чорного моря.
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16.09.2022 19:14 Відповісти
Якщо до добудови «зелених» електростанцій долучаться ЗЕлені, то хана цій енергетиці!
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16.09.2022 16:44 Відповісти
Яка альтернатива? Нам цiлком достатньо своеi электрики, тiлькi туди Ахметова не потрiбно було пускати.
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16.09.2022 16:45 Відповісти
Да уже все знают,что половина этого электричества идет на продажу в ЕС за отличные деньги.
И не чешите нам про безопасность и помощь братским народам.
Вэлыке будывныцтво.
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16.09.2022 16:46 Відповісти
Не повірите але Порохові буржуйки подають як допомогу кварталу 95
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16.09.2022 16:49 Відповісти
де 95 і де допомога
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16.09.2022 16:57 Відповісти
бл... вот это уже даже не смешно...
цинизм...уровень 95.... 95-кв)))
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16.09.2022 16:58 Відповісти
цинізм 95 lvl
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16.09.2022 17:02 Відповісти
Министр обороны Кристин Ламбрехт(Германия) заявила о планах поставить Украине 50 бронемашин Dingo
Успешно использовались в Афганистане
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16.09.2022 16:52 Відповісти
Цікаво, а звідки взяти гроші державі, щоб виплатити махінаторам за "зелену енергетику"? Може су@а, яка тут так обгрунтовує доцільність знає. Бо поки що на армію збирає весь народ із заробітчанами, після великого будівництва доріг. І як ділити наші податки будуть між закатуванням в асфальт, сонячними станціями? Всім хватить? На оборону країни вистачить?
Бо війна ще не закінчилася, люди вмирають, будинки не відбудовані, пенсіонери на 3тисячі жиють, а мерзота кожного тижня зелену енергетику продвигає. продвигайте, але коли буде економічно конкурентоздатна.
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17.09.2022 00:02 Відповісти
 
 