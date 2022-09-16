Добудова "зелених" електростанцій дасть змогу зміцнити енергобезпеку України, - експерт
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Завершення будівництва "зелених" електростанцій дасть можливість Україні зміцнити свою енергетичну безпеку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив експерт Центру Економічного Відновлення Володимир Бужан.
За його словами, для зміцнення енергобезпеки України необхідно розширити пропускну спроможність перетоків електроенергії із країнами ЄС із 0,3 ГВт до 2 ГВт, а також забезпечити добудову вітрових станцій, що були заплановані до запуску у 2022 році, але цьому завадила війна.
Бужан додав, що за оцінкою Центру Економічного Відновлення, з запланованих 600 МВт сьогодні можна добудовати щонайменше 200 МВт, але для цього слід продовжити умови pre-PPA для таких проєктів.
"Вітрова генерація відіграє значну роль та в схожих з українськими погодних умовах видає потужність на рівні літніх періодів, а також може підтримувати покриття попиту в найбільш пікові періоди взимку", - підкреслив він.
Нагадаємо, інвестори у відновлювану енергетику України підтримали розроблений Міністерством енергетики законопроект, який дозволяє за 2 роки добудувати розпочаті проекти зеленої енергетики.
Також 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. Він підкреслив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.
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доречі, я - в своій Польщі!!!!
Так, для порівняння «зелений тариф» для малих дахових сонячних електростанцій (СЕС), які почнуть працювати з липня 2021 року, становить у Німеччині до 7,47 євроцента за кВт.год. Це значно нижче за українську ціну. Вартість для СЕС середнього розміру від 750 кВт до 20 МВт визначається за результатами проведених аукціонів. «Зелений тариф» для СЕС для непромислових виробників у Словаччині - 8,5 євроцентів за кВт.год, а в Угорщині - 10,31 євроцента за кВт.год. Ці ставки також нижчі за український «зелений тариф».
Такі високі ставки в Україні дозволяють щорічно повертати близько 25% інвестицій: в середньому «зелені» електростанції окуповуються за 4-5 років. Через це, з одного боку, пришвидшився розвиток відновлюваної енергетики, а з іншого - з'явилася заборгованість держави перед виробниками електроенергії з ВДЕ. Сонячний тариф у нас найбільший у світі, а 2009 року, коли запровадили «зелені тарифи», він був ще дорожчий.
https://commons.com.ua/ru/zelena-energetika-mizh-energetichnoyu-bidnistyu-ta-klimatichnoyu-krizoyu/
Ці тарифи завищені та надвигідні саме в нас. ринад махмедов (даунецкий бандюк) дуже розбагатів на цьому непотрібу
Ключові речення:
Такі високі ставки в Україні дозволяють щорічно повертати близько 25% інвестицій: в середньому «зелені» електростанції окуповуються за 4-5 років.
Сонячний тариф у нас найбільший у світі, ...
ЄС заміщає газ і нафту рашки на інших постачальників, а не відмовляється взагалі. ЄС купляє просто електроенергію, а не якусь окрему зелену на фоні профіциту в Україні через зруйновану інфраструктуру. До цього зелені покидьки зупиняли АЕС, зменшували виробітку на теплових, щоб купляти в рашці і бульбашів. В зимовий період не факт чи буде далі надлишок електроенергії і можливість продавати в ЄС на фоні їх шалених цін.
Ось ці "жалюгідні" тарифи в розмірі 1.68 грн., за якими держава "обдирає" зелених енергетиків.
В Україні встановили «зелені» тарифи на 2022 рік
30.12.2021 12:50
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановила "зелені" тарифи на електроенергію, вироблену з альтернативних джерел.
Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення НКРЕКП ухвалила на засіданні 29 грудня.
Зокрема, для споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, "зелений" тариф на електроенергію, вироблену сонячними установками, становитиме майже 5,04 грн/кВт-год. (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію у 2019 році. Для генеруючих установок, які були введені після 1 січня 2020 року "зелений" тариф становитиме 3,78 грн/кВт-год (без ПДВ). Такі ж самі тарифи встановлені й на електроенергію, вироблену на комбінованих вітро-сонячних системах.
Тарифи на електроенергію з біомаси для споживачів, чия встановлена потужність не перевищує 150 кВт, становитимуть 3,81 грн/кВт-год. (без ПДВ) незалежно від року введення установок в експлуатацію. Такі ж самі тарифи встановлені на електроенергію, вироблену з біогазу.
Для споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, "зелений" тариф на електроенергію, вироблену вітровими установками, становитиме 3,58 грн/кВт-год. (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію у 2019 році. Для генеруючих установок, які були введені після 1 січня 2020 року "зелений" тариф становитиме 3,22 грн/кВт-год. (без ПДВ).
Тарифи на електроенергію, вироблену гідроенергетичними установками, для споживачів, чия встановлена потужність не перевищує 150 кВт, становитимуть 5,37 грн/кВт-год. (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію у 2019 році, та 4,84 грн/кВт-год. (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію після 1 січня 2020 року.
Для геотермальних установок потужністю не більше 150 кВт встановлено тарифи: 4,62 грн/кВт-год. (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію у 2019 році, та 4,16 грн/кВт-год. (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію після 1 січня 2020 року.
Для установок потужністю понад 150 кВт, які належать компаніям та підприємствам, НКРЕКП встановлює тарифи окремо для кожної компанії. Наступного року "зелені" тарифи для таких генеруючих систем становитимуть від 1,79 грн/кВт-год. до 7,55 грн/кВт-год. (без ПДВ).
Як повідомлялося, у січні-жовтні 2021 року порівняно із аналогічним періодом 2020 року виробництво електроенергії з відновлюваних джерел енергії зросло більш ніж на 10%, до 10,023 млн МВт-год.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3377815-v-ukraini-vstanovili-zeleni-tarifi-na-2022-rik.html
Ще раз і ще раз пишу, що ідеальними умовами для любої країни і робота АЕС і теплова. Але в такий важкий час альтернативна енергетика має допомогти і допомагає відійти від всього російського палива для АЕС, палива для теплових. Ті, що волають і вимагають, щоб "зелений тариф" був на рівні, як у розвинених країнах, то вони мають зменшити вартість обладнання, технічних умов. А то за панелі і інвектори гребуть тисячі доларів, а виплачувати за електронергію на цих установках хочуть на тисячу гривень. Навіть немає бажання занурюватись в ці проблеми, бо самі розвинені країни, багаті країни світу переходять на альтернативні види енергетики і це маємо робити ми. Маємо думати, як зробити краще, а не дурити. Обіцяти одне, підписувати договори і не виконувати. Накопичувати заборгованність. Не подобається такий "зелений тариф"? Зміність в законний спосіб. Але як зменшать, то інвесторів буде нуль, тому і жульнічають. А це авторитет країни, а це втрати на всьому.
В то время, когда есть атомные станции с дешевой электроэнергией. Даже сейчас Украина ее продает в ЕС.
Кстати, пусть ЕС покупает у нас энергию от "зеленых" электростанций. Всю и по существующим в Украине ценам. Вот и будем развивать "зеленую" энергетику.
Наші атомки працюють на всьому цапському. Ви про це не думали ?
То подумайте, у вас для цього голова є.
Тепер ми лишились без альтернативи. Стрельнуть кацапи і прощавай світло, опалення взимку.
Як можна надіятись на постійність в таких умовах ?
От реально.
вдома у Вас он немає гарячої води - то є що?? Планові техроботи..
Що іще ви не розумієте ?
Скоро будете добувати енергію з вогнища. Бо вам вітряки не треба.
Акустичний шум
Під час роботи вітряки утворюють шум. Для порівняння, шум реактивного літака на відстані 250 м такий самий, як безпосередньо під вітряком (105 і 100 дБ). Шум вітряка на відстані 350 м - 35-45 дБ (як холодильника). Для прикладу, нічний акустичний фон в селі 20-40 дБ.
Інфразвук, низькочастотні вібрації
Низькочастотний шум від турбін стимулює вироблення хибних сигналів в системі внутрішнього вуха, які можуть призвести до запаморочення і нудоти, а також до проблем з пам'яттю, тривожності та паніки. Інфразвук, внаслідок великої довжини хвилі, вільно обходить перешкоди і може поширюватися на великі відстані без значних втрат енергії.
Заледеніння і розліт криги
Взимку на лопатях вітряка може утворюватись крига, яка при старті ротора може розлітатись в радіусі до 267 м, утворюючи небезпеку для життя людей.
Тобто, треба створювати вітрякові ферми у полях, подалі від житла..Крім того, строк експлуатації - 15-25 років, складний ремонт й утилізація
Це Вас щось на цапії заклинило.
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Сказки венского леса.
Вы даже не в курсе, у кого покупается топливо для АЭС.
А то, что почти все блоки одновременно закрывались на ремонт - это были "фокусы" Ахметова и Ко, через свою ВРИО Министерства энергетики, чтобы создать дефицит энергии и впаривать "зеленую".
Как только эту ВРИО уволили, О ЧУДО!!! так сразу в миг все энергоблоки на АЭС заработали.
Кажется, кроме одного. Который стоял на плановом обслуживании.
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Ничего я не придумал. Это всего лишь Ваше не продуманное предположение.
И прежде чем писать о том, что мирный атом не популярный в мире, Вы хотя бы потрудились по-Гуглить.
Читайте: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_АЭС_мира
К тому же, до сих пор у Вас нет сил по-гуглить и найти МАССУ других ссылок?
а там домен не сру, якшо уважно поглянете
https://necu.org.ua/**********-aes-na-98-pratsyuyut-na-rosiyskomu-palyvi/
То что ты написал, а точнее переписал с сайта, это данные на апрель 2015 года!!!!!!!
Скопировал ты отсюда:
https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/pro-yadernu-zalezhnist-********
Слово в слово!!!
Чучело, а сейчас 2022 год!!!
Только в 2017 году должно было до 45% станций перешли на топливо американской компании Westinghouse
Открою тебе секрет. Украина подписала соглашение с американской атомной энергетической компанией Westinghouse на поставку топлива для всех ее атомных электростанций, чтобы покончить с зависимостью страны от поставок из России. Это по сообщению украинской государственной атомной компании «Энергоатом».
И насчет угля ты опять попал пальцем в небо. Да, на Донбассе потеряли, но в покупали в других местах. Например, уже сейчас закуплено 2.2 млн. тонн.
А наскільки мені відомо там 6 енергоблоків?У ході вторгнення росії в Україну 4 березня 2022 року, атомну та теплова електростанції захопили російські війська. Об'єкт контролюється російською компанією "Росатом" Станцію продовжує обслуговувати український персонал під контролем Росії. То якщо компанія Westinghouse обслуговувала 7 із 13 енергоблоків АЕС і 6 перейшли під контроль, хоч і тимчасово, але росії, то скільки залишилося реально енергоблоків з їх паливом? А попереду зима, а АЕС реально під контролем окупанта і не генерірує електроенергію в нашу систему, то що я не так написав?
крім того, у нас війна, якого чорта знову ця клята зелена енергетика?? вже ні з чого красти?? так он нові транші й гуманітарка.
не вдволікайтесь від війни на всіляку муйню
И не чешите нам про безопасность и помощь братским народам.
Вэлыке будывныцтво.
цинизм...уровень 95.... 95-кв)))
Успешно использовались в Афганистане
Бо війна ще не закінчилася, люди вмирають, будинки не відбудовані, пенсіонери на 3тисячі жиють, а мерзота кожного тижня зелену енергетику продвигає. продвигайте, але коли буде економічно конкурентоздатна.