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Favbet передав партію дронів для потреб ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

фавбет

Підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) отримав 23 розвідувальні дрони, закуплені зусиллями співробітників групи компаній Favbet та за сприяння фонду Favbet Foundation.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу фонду.

"Підрозділи ГУР виконують найризикованіші та найвідповідальніші завдання, у тому числі за лінією фронту - у тилу ворога. Компактні квадрокоптери допоможуть нашим військовим розвідникам виявляти та знищувати позиції окупантів та їхню військову інфраструктуру", - повідомили у Favbet Foundation.

Частину коштів на закупівлю обладнання зібрали співробітники групи компаній Favbet з нагоди 23-річчя заснування своєї компанії. Решту коштів було виділено з бюджету групи.

Як повідомлялося, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.
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шекелезависимые...
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16.09.2022 17:37 Відповісти
дякую!
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16.09.2022 17:48 Відповісти
Дякуємо.
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16.09.2022 18:21 Відповісти
та не идинакуй все betы
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16.09.2022 18:57 Відповісти
Дроны передали - а теперь арест с полной конфискацией выдуреных у украинцев денег!
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16.09.2022 21:16 Відповісти
Більше схоже на хабар.
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17.09.2022 10:29 Відповісти
 
 