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Куп’янськ повністю визволено, - спецпідрозділ "KRAKEN". ВIДЕО 18+
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Спецпідрозділ "KRAKEN" повідомив про повне визволення міста Куп’янськ від російських окупантів. Увага! Новина містить кадри не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Про це йдеться у відео, оприлюдненому спецпідрозділом, передає Цензор.НЕТ.
"Куп'янськ повністю звільнено. Внаслідок злагоджених дій підрозділом KRAKEN було успішно форсовано річку Оскол, що дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини міста. Тепер місто повністю деокуповане та знаходиться під українським прапором. Контрнаступ української армії успішно продовжується на лівому березі Оскола. Рухаємось далі", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+143 Шимус
показати весь коментар16.09.2022 19:40
+109 Alex Sav 8157c114
показати весь коментар16.09.2022 19:39
+104 Алекс Мышкевич
показати весь коментар16.09.2022 19:43
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Будь ласка, зачекайте...
А ХУ В ЖО
на добриво підуть
у нас и не такое бывает )))
https://t.me/dneproperatyv/40669
В Украине появилось новое оружие - пиксельные сомы ))))
Не у всі села протягнуто (до речі за свій кошт, не олігархічний)
не думав, що через річку можна було звільнити
Злава ЗСУ!
Героям Слава!
https://twitter.com/i/status/1570809607282622469
https://www.youtube.com/watch?v=1Y6zQJhW2qo
Ніколи такого не було...
і ось - знову!
Чем больше бреше *********🦍,,,тем сильнее Украина ..🤣
Слава Україні !
Молодці, хлопці! Знищуйте нечисть, що прилізла до України!
🇺🇦‼️❤️⚔️🇨🇦🇹🇷🇺🇸🇬🇧🇪🇪🇸🇪🇫🇮🇳🇴🇩🇪🇱🇻🇪🇺🇦🇿👏👍✌️🌻🍒🌶🌞‼️❤️⚔️🇺🇦