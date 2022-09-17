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Куп’янськ повністю визволено, - спецпідрозділ "KRAKEN". ВIДЕО 18+

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Спецпідрозділ "KRAKEN" повідомив про повне визволення міста Куп’янськ від російських окупантів. Увага! Новина містить кадри не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це йдеться у відео, оприлюдненому спецпідрозділом, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти прибирають за собою російську символіку з символів міста Куп’янськ. ВIДЕО

"Куп'янськ повністю звільнено. Внаслідок злагоджених дій підрозділом KRAKEN було успішно форсовано річку Оскол, що дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини міста. Тепер місто повністю деокуповане та знаходиться під українським прапором. Контрнаступ української армії успішно продовжується на лівому березі Оскола. Рухаємось далі", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+143
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16.09.2022 19:40
+109
Успіхів! тільки бережіться! всі повертайся додому живими! чекаємо на вас!
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16.09.2022 19:39
+104
це ті спінінги що орк в танчику забув ?
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16.09.2022 19:43
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Успіхів! тільки бережіться! всі повертайся додому живими! чекаємо на вас!
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16.09.2022 19:39 Відповісти
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17.09.2022 17:44 Відповісти
Дуже файно.
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16.09.2022 19:39 Відповісти
там на видео один дохлый женский гимнаст судя по позе
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16.09.2022 22:20 Відповісти
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16.09.2022 19:40 Відповісти
це ті спінінги що орк в танчику забув ?
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16.09.2022 19:43 Відповісти
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16.09.2022 19:43 Відповісти
Цимус !!!
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16.09.2022 19:44 Відповісти
думали суки що на крадені ренушці поїдуть додому
А ХУ В ЖО
на добриво підуть
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16.09.2022 19:49 Відповісти
вообще больше на болото похоже. что удить в болоте?
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16.09.2022 19:56 Відповісти
Там караси с тазик размером.
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16.09.2022 20:06 Відповісти
А раков скока будет)))))
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16.09.2022 20:35 Відповісти
Раки любят чистую насыщенную кислородом воду. Если там есть родники и вода проточная, раки там вполне могут быть.
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17.09.2022 09:07 Відповісти
та не придерайтесь... ))))
у нас и не такое бывает )))

https://t.me/dneproperatyv/40669

В Украине появилось новое оружие - пиксельные сомы ))))
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16.09.2022 20:09 Відповісти
Там нині на дні багато орків, то мають бути і вгодовані раки.
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16.09.2022 20:17 Відповісти
караси есть? или там другая фауна..
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16.09.2022 22:21 Відповісти
Второе видео зачет. Смерть российским оккупантам! Ребята молодцы, давите гаденышей!
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16.09.2022 19:41 Відповісти
В голову пузана зап.дячили. лег подкошенным
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17.09.2022 00:12 Відповісти
дивитися на дохлих орків ще той кайф
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16.09.2022 19:42 Відповісти
А то дохлые? Я думал тормоза проверяет один, а второй зарядку делает)
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16.09.2022 19:45 Відповісти
Дохлими прикинулись щоб у полон не взяли.
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16.09.2022 20:18 Відповісти
Какие-то лоховатые кацы Кракену попались. Не тебе стиралки в кузове, ни микроволновки. Бухали, наверное, пока более умные вставали на лыжи.
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16.09.2022 19:43 Відповісти
Там балон з газом у кузові. На Харківщині газу немає у селах, стіралок також, а газ тільки покупний у балонах. От списдили рашисти те що було нацдорожче у домі.
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16.09.2022 19:45 Відповісти
Не триндіть. Харківщина вся газифікована давно...
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16.09.2022 20:21 Відповісти
Ні.
Не у всі села протягнуто (до речі за свій кошт, не олігархічний)
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16.09.2022 20:47 Відповісти
В кузові газовий балон ніби.Може то тилові щурі спокійно їхали в село замародерити свинку у "біндеровца". А тут попали на сарйозних козаків і терміново задвухсотились. Тато розказував( йому тоді ще не було 13 років) що в 44 році прийли на Волинь "освободитєлі", яких у нас ще називали другі совєти. Так в першу чергу освобождалі від домашньої худоби яку німці навіть не забрали.
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16.09.2022 21:22 Відповісти
Та відосі мальчік красіво лежить - у формі звєзди.
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16.09.2022 19:43 Відповісти
Напевно бальнік, така розтяжка.
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16.09.2022 19:47 Відповісти
Мальчік хочєт в тамбов чікі чікі та...Може й поїде в тамбовські ***** в цинку,якщо наші не зариють при дорозі.
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16.09.2022 21:26 Відповісти
Кракени - ви красавці!
не думав, що через річку можна було звільнити

Злава ЗСУ!

Героям Слава!
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16.09.2022 19:44 Відповісти
наши торговые моряки выловили орочье шмотье, оставшееся от известного русского корабля....
https://twitter.com/i/status/1570809607282622469
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16.09.2022 19:44 Відповісти
Молодці, Воїни.
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16.09.2022 19:45 Відповісти
Чергові дохлі кацапські свині...
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16.09.2022 19:47 Відповісти
Це якісь йогі там їхали.
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16.09.2022 19:49 Відповісти
Реванш, про який мовчать
https://www.youtube.com/watch?v=1Y6zQJhW2qo
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16.09.2022 19:50 Відповісти
что ты несешь бот ?
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16.09.2022 22:26 Відповісти
Добра,Бро лихой!)
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16.09.2022 21:01 Відповісти
Добра!))
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16.09.2022 21:53 Відповісти
Это же лучше, чем сеанс успокоительного от Арестовича
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16.09.2022 19:53 Відповісти
особєнно мені нравиться нєпрєодолімоє желаніє наших плєніть дятлов мокшанських...
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16.09.2022 19:55 Відповісти
холодними..
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16.09.2022 20:12 Відповісти
От тепер я розумію визволили. От тепер я спокійний. Вже точно що буде наступ далі на схід.
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16.09.2022 19:58 Відповісти
цікаво, а що, позавчора касапи збрехали, що вони поголовно знищили "Кракен" високоточним ударом по Ізюму?
Ніколи такого не було...
і ось - знову!
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16.09.2022 20:00 Відповісти
толстяк помолится встал??)))
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16.09.2022 20:02 Відповісти
Зайдя в Изюм наши воины моментально все оставленное крысами путлера перевезли в безопасное место...крысы путлера обстрели бывшие свои позиции...но там уже никого не было....
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16.09.2022 20:04 Відповісти
В Ютьюбе видел видос где ********* орет...уничтожено более 1000 Байрактаров... насколько я помню Эрдоган завёз в Украину всего 19 штук...
Чем больше бреше *********🦍,,,тем сильнее Украина ..🤣
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16.09.2022 20:07 Відповісти
хтотебе розумним назовє, таку фуйню дивитись
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16.09.2022 20:15 Відповісти
так больше смотреть нечего - не тупой же ЗЕ марафон смотреть и его гундосые видосики
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16.09.2022 22:29 Відповісти
путінські чудо-богатирі-асвабадітєлі і дохлі лежать,розкинувши по-богатирські руки і ноги,мовляв,зємля ета, тєпєріча нашенская...😕
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16.09.2022 20:10 Відповісти
Друге відео повинні дивитися орки в самій московії , а внизу титри - за Бучу , Ізюм , Маріуполь ... Скоро доберемось до кожного !
Слава Україні !
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16.09.2022 20:19 Відповісти
На другому відео -- ще й газовий балон вкрало, падло москальське.

Молодці, хлопці! Знищуйте нечисть, що прилізла до України!
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16.09.2022 20:25 Відповісти
Слава Кракену! Дякую також за Циркуни, Харківський район!
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16.09.2022 20:46 Відповісти
Кадрами знищених російських вояк задоволений.
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16.09.2022 21:01 Відповісти
Стиралки не успели позакидывать в фургон!
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16.09.2022 21:14 Відповісти
Слава Захисникам України!!!
🇺🇦‼️❤️⚔️🇨🇦🇹🇷🇺🇸🇬🇧🇪🇪🇸🇪🇫🇮🇳🇴🇩🇪🇱🇻🇪🇺🇦🇿👏👍✌️🌻🍒🌶🌞‼️❤️⚔️🇺🇦
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16.09.2022 21:22 Відповісти
желаю только успехов всу и чтобы рашистская гадина была полностью сметена с УКРАИНСКОЙ земли до конца этого года!
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16.09.2022 21:24 Відповісти
на видео разбитая "Газель" и две новые без пробега белые "лады".
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16.09.2022 21:27 Відповісти
Счас Соловьёв раскажет, что ВСУ уничтожили гуманитарный конвой по доставке балонного газа никогда не знавшим такой роскоши, освобождённым от газопровов русскоязычным.
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16.09.2022 21:48 Відповісти
А чого другий так ноги під себе підігнув? Так же незручно лежати.
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16.09.2022 22:10 Відповісти
женский гимнаст он - думал на олимпиаду ехал
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16.09.2022 22:31 Відповісти
Мастер по "Лимбо" ))
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17.09.2022 15:18 Відповісти
Красіво кацапчики лежать, один мабуть Циганочку почав танцювати, та заснув
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16.09.2022 22:55 Відповісти
водія газелі на колінах розстріляли...
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17.09.2022 13:03 Відповісти
Ну що тут можна сказати- Героям слава!
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17.09.2022 15:18 Відповісти
 
 