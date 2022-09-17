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ЗСУ продовжують маневри в трьох районах Херсонщини, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Збройні сили України у межах контрнаступу на півдні продовжують наземні маневри в трьох районах Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що йдеться про "три зони кінетичної активності":

  • на північний захід від Херсона;
  • поблизу українського плацдарму через річку Інгулець;
  • на південь від кордону Херсонської та Дніпропетровської областей, на захід від Високопілля.

В ISW розповіли, що Генеральний штаб ЗСУ інформував, що росіяни обстріляли українські позиції в Правдиному (на північний захід від Херсона), що вказує на те, що українські сили, ймовірно, принаймні увійшли до міста.

"Зображення, оприлюднені проросійськими Telegram-каналами, підтвердили, що війська РФ відбили штурм української морської піхоти в районі Андріївки (поблизу українського плацдарму через річку Інгулець)", - підкреслили у звіті.

Фахівці додають, що ЗСУ продовжують перекидати сили та техніку в райони Андріївки та Білогірки.

"Генштаб України вказує, що росіяни обстріляли Новопетрівку (на південь від Кривого Рогу), що свідчить про те, що українські війська ввійшли у місто, попри попередні заяви РФ про відбиття атак", - підсумували в Інституті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрнаступ ЗСУ був дуже ефективним, але потрібно бути готовими до довгого шляху, - Столтенберг

Автор: Наталя Джума
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Позавчора хлопці таки дочекались і поїхали на передок. Довго чекали. Тепер ми будемо чекати добрих новин.
Важко буде, звісно. Бо орки окопались в каналах, а їх по фронту у нас дуже занадто багато і там дуже добра бойова позиція виходить. Ще й дотів понабудували там, падли. Ну і снаряди, таки переправляють частинами через Дніпро.
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17.09.2022 07:50 Відповісти
Ось чого коштує Вавина зрада.
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17.09.2022 07:59 Відповісти
Звісно, їм же Зе+За цілих півроку дали щоб укріпитися, окопатися, затаритися, обжитися. І це в стратегічно надважливому регіоні!!! А тепер треба ЗСУ кишки надривати щоб вибити їх звідти.
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17.09.2022 09:10 Відповісти
Як сказав один мудрий чолов'яга; "Зараз вони тут понавибирають, а ти потім бігай з автоматом по буєракам". Ото ж не виключаємо і наших виборців. Бо до сих пір в боневтіка упорото моляться, аж очі вилазять.
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17.09.2022 09:15 Відповісти
Оцих телепнів зелених треба всіх на фронт першою чергою. Бо буде як із Майданом - одні стояли під кулями, а інші потім наобирали ляльок Портнова в Зеленій шкурі
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17.09.2022 09:42 Відповісти
Сьогодні частина хлопів по ротировці повернулись, просто не в собі, хоча в адекваті. Кажуть, суки орківські дуже сильно їм насипають останнього часу. *****, правий берег відрізаний, а снарядів у гнид все є та є.
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17.09.2022 20:25 Відповісти
Новопетрівка була в зоні бойових дій, добре,що селище під контролем ЗСУ. Попри усякі заяви орків ЗСУ притискає оборону ворога.
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17.09.2022 09:14 Відповісти
Одного не розумію- як орки могли зупинити атаку наших морпіхів під Андріївкою, якщо це селище вже давно зайняте ЗСУ найпершим на плацдармі, а плацдарм зараз розширився у всі сторони - це підтверджено навіть самою консервативною картою:
https://deepstatemap.live/#11.75/47.1589/33.0639
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17.09.2022 09:47 Відповісти
 
 