ЗСУ продовжують маневри в трьох районах Херсонщини, - ISW

Збройні сили України у межах контрнаступу на півдні продовжують наземні маневри в трьох районах Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що йдеться про "три зони кінетичної активності":

на північний захід від Херсона;

поблизу українського плацдарму через річку Інгулець;

на південь від кордону Херсонської та Дніпропетровської областей, на захід від Високопілля.

В ISW розповіли, що Генеральний штаб ЗСУ інформував, що росіяни обстріляли українські позиції в Правдиному (на північний захід від Херсона), що вказує на те, що українські сили, ймовірно, принаймні увійшли до міста.

"Зображення, оприлюднені проросійськими Telegram-каналами, підтвердили, що війська РФ відбили штурм української морської піхоти в районі Андріївки (поблизу українського плацдарму через річку Інгулець)", - підкреслили у звіті.

Фахівці додають, що ЗСУ продовжують перекидати сили та техніку в райони Андріївки та Білогірки.

"Генштаб України вказує, що росіяни обстріляли Новопетрівку (на південь від Кривого Рогу), що свідчить про те, що українські війська ввійшли у місто, попри попередні заяви РФ про відбиття атак", - підсумували в Інституті.

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