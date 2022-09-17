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Військові РФ намагаються посилити оборону Херсона, - Соболевський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники в окупованому Херсоні збирають бетонні плити, роблять укріплення та підвозять техніку.
Про це повідомив заступник голови Херсонскої обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Так, ми бачимо це, вони це намагаються робити. До Чорнобаївки ще Киселівка, там необхідно ще допрацювати, тому що вона знаходиться у сірій зоні станом на сьогодні. Крім того, вони намагаються робити додаткові рубежі оборони в районі Каланчака, в інших громадах, вони збирають там бетонні плити, роблять там укріплення і підвозять техніку", - розповів він.
Топ коментарі
+8 Welt Schmerz
показати весь коментар17.09.2022 11:40
+7 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар17.09.2022 11:57
+5 Aleksey NotBad
показати весь коментар17.09.2022 11:35
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2,Нет никаких визуальных подтверждений освобождения украинскими войсками села Киселевка вблизи оккупированного Херсона.Об этом говорится в отчете Института изучения войны.Накануне председатель Херсонского облсовета Александр Самойленко заявил о якобы деоккупации Киселевки, и ВСУ от областного центра разделяет "единый населенный пункт - Чернобаевка". Однако военные аналитики не нашли подтверждения этому заявлению, поскольку украинское командование до сих пор хранит оперативное молчание относительно продвижения ВСУ на юге, а рашистские блогеры это отрицали.
оборону орків під Хесоном доведеться вигризати
1. встановлення вогневого контролю над Дніпром (включно із паромами)
2. інтенсифікація вогневого впливу з метою використання орками БК
отже, дядьку Семе, набої подавай !
вже навіть рашисти признають,що на херсонщині буде їх поступове видавлювання ..
Готовят себе основательные скотомогильники