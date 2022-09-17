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Військові РФ намагаються посилити оборону Херсона, - Соболевський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Російські загарбники в окупованому Херсоні збирають бетонні плити, роблять укріплення та підвозять техніку.

Про це повідомив заступник голови Херсонскої обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Так, ми бачимо це, вони це намагаються робити. До Чорнобаївки ще Киселівка, там необхідно ще допрацювати, тому що вона знаходиться у сірій зоні станом на сьогодні. Крім того, вони намагаються робити додаткові рубежі оборони в районі Каланчака, в інших громадах, вони збирають там бетонні плити, роблять там укріплення і підвозять техніку", - розповів він.

Читайте: Через російський обстріл Херсона загинула родина - батьки та двоє дітей. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Кацапи, краще тікайте. Інакше вам *********. Без варіантів.
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17.09.2022 11:40
+7
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17.09.2022 11:57
+5
Мышиная возня, смерть придет за вами в любом случае, не сегодня так завтра.
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17.09.2022 11:35
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Самойленко від 13 вересня -ЗСУ звільнило Киселівку,що знаходиться за 25 км від Херсона
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17.09.2022 11:26 Відповісти
1.Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что село Киселевка в Херсонской области еще не освобождено - за него продолжаются бои.
2,Нет никаких визуальных подтверждений освобождения украинскими войсками села Киселевка вблизи оккупированного Херсона.Об этом говорится в отчете Института изучения войны.Накануне председатель Херсонского облсовета Александр Самойленко заявил о якобы деоккупации Киселевки, и ВСУ от областного центра разделяет "единый населенный пункт - Чернобаевка". Однако военные аналитики не нашли подтверждения этому заявлению, поскольку украинское командование до сих пор хранит оперативное молчание относительно продвижения ВСУ на юге, а рашистские блогеры это отрицали.
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17.09.2022 11:29 Відповісти
Так це дані на 14 число
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17.09.2022 11:42 Відповісти
У нього дивні новини, про Киселівку - не правда, навіть станом на зараз. Бетонні плити - вони збирають і укріплюється з травня. Про фільтраційні заходи - так вони з квітня
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17.09.2022 12:27 Відповісти
За 14 вересня це село так і є деокуповане відносно карти війни і коментарі до неї за 15 число. Уже було раз від Гайдая, що ЗСУ на околицях Лисичанськ, а насправді в районі, але не в місті. Околицях вони рахують за район,а повинні з першої вулиці
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17.09.2022 13:58 Відповісти
Киселівка не деокупована. Якщо хочете, то з натяжною можна сказати «сіра зона»
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17.09.2022 14:01 Відповісти
Знову пройшлася по новинах. Кім не заперечував,що слово деокуповане може мати зміст,що орки вийшли,а ЗСУ не зайшли або в стані оперативного контролю
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17.09.2022 14:14 Відповісти
Бетонные плиты им очень "помогут" от Хаймарсов и 3 сокиры.
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17.09.2022 11:31 Відповісти
нажаль, допоможуть

оборону орків під Хесоном доведеться вигризати
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17.09.2022 11:36 Відповісти
Вся оборона Херсону залежить від постачання, без постачання орки довго не витримають
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17.09.2022 11:55 Відповісти
саме так, тому

1. встановлення вогневого контролю над Дніпром (включно із паромами)
2. інтенсифікація вогневого впливу з метою використання орками БК

отже, дядьку Семе, набої подавай !
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17.09.2022 13:02 Відповісти
Ну, навіть якщо кацапам вишукувати на Антонівському мосту, між дірками від влучань хаймарсів, ланцюг з піхотинців, які передаватимуть один одному цинки з патронами, ящики з гранатами і снаряди 152 калібру, то їх надовго не вистачить.
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17.09.2022 13:02 Відповісти
наступу ЗСУ, такий як був на харківщині не буде...на херсонщині більше відкритої місцевості,що ускладнює наступальні дії..
вже навіть рашисти признають,що на херсонщині буде їх поступове видавлювання ..
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17.09.2022 12:09 Відповісти
Именно об этом я и пишу. Только не выдавливание, а выжигание.
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17.09.2022 12:43 Відповісти
На Херсонщині проблема не стільки у відкритій місцевості, скільки у кучі зрошувальних каналів, через які дуже важко наступати.
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17.09.2022 13:07 Відповісти
Покищо рашисти на півдні наступають на Миколаїв....
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17.09.2022 13:08 Відповісти
Парана, ахраняй, не ахраняй, все равно получишь ...
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17.09.2022 11:31 Відповісти
Мышиная возня, смерть придет за вами в любом случае, не сегодня так завтра.
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17.09.2022 11:35 Відповісти
Кацапи, краще тікайте. Інакше вам *********. Без варіантів.
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17.09.2022 11:40 Відповісти
Суетятся, плиты таскают, покойнички...))
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17.09.2022 11:41 Відповісти
Ну продлят себе жизнь на пару тыжней, а потом трындец же всё равно
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17.09.2022 11:45 Відповісти
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17.09.2022 11:57 Відповісти
Сьогодні зранку Кім вже казав, що бої вже йдуть на околицях Миколаєва...схоже, що рашистам удалось значно просунутись від Херсона на Миколаїв....
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17.09.2022 13:05 Відповісти
Придусмотрительные мальчики!
Готовят себе основательные скотомогильники
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17.09.2022 13:19 Відповісти
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17.09.2022 15:39 Відповісти
Якщо сьогодні немає новин з правобережжя по типу Харківщини, то значить вчорашній бій був невдалим для ЗСУ. Щось явно не те там відбувається.
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17.09.2022 17:01 Відповісти
 
 