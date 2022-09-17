Наші захисники поступово витискають загарбників, але потрібен час і зусилля, - Зеленський

Українські захисники поступово витискають російських загарбників, але ще потрібен час і зусилля.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час відеозвернення наприкінці 206-го дня повномасштабної російсько-української війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ситуація на передовій за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Збройні сили України, підрозділи нашої розвідки, Служба безпеки України, Нацгвардія поступово, крок за кроком витискають окупантів з нашої землі, але ще потрібен час, ще потрібні зусилля, ще потрібно бути повністю зосередженими на обороні і зберігати всю нашу міцність", – сказав Президент.

Зеленський зауважив, що багато російських солдатів вже усвідомили, що в них немає жодних шансів в Україні, що вони будуть розбиті. Він підкреслив, що найбільш розумні серед них здаються в полон. У цьому контексті глава Української держави гарантував російським військовим поводження згідно з усіма конвенціями щодо військовополонених.

"Ми будемо тиснути і надалі, щоб усі окупанти це зрозуміли. Будемо бити їх міцніше, ніж били до цього", – наголосив Зеленський.

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