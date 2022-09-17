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Наші захисники поступово витискають загарбників, але потрібен час і зусилля, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Українські захисники поступово витискають російських загарбників, але ще потрібен час і зусилля.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час відеозвернення наприкінці 206-го дня повномасштабної російсько-української війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ситуація на передовій за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Збройні сили України, підрозділи нашої розвідки, Служба безпеки України, Нацгвардія поступово, крок за кроком витискають окупантів з нашої землі, але ще потрібен час, ще потрібні зусилля, ще потрібно бути повністю зосередженими на обороні і зберігати всю нашу міцність", – сказав Президент.

Зеленський зауважив, що багато російських солдатів вже усвідомили, що в них немає жодних шансів в Україні, що вони будуть розбиті. Він підкреслив, що найбільш розумні серед них здаються в полон. У цьому контексті глава Української держави гарантував російським військовим поводження згідно з усіма конвенціями щодо військовополонених.

"Ми будемо тиснути і надалі, щоб усі окупанти це зрозуміли. Будемо бити їх міцніше, ніж били до цього", – наголосив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У звільнених районах Харківщини знайдено вже понад десять катівень у різних містах і селищах, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
вибачте зелені )))) нічого особистого...))))
///
але Петро Порошенко привіз військовим шість БПЛА «Очі Арти»



Лідер «Європейської солідарності» передав військовим два комплекси ************* БПЛА проекту «Очі Арти». У комплекси входять шість безпілотників і три станції.

Військові у захваті, кажуть - такі безпілотники дуже потрібні на фронті. Пояснюють - один дрон може замінити по функціоналу, по виконанню бойових завдань роту солдат: «це можна робити дистанційно, зберегти людські ресурси, фінансові ресурси і часові. Тому що для того, щоб виконати бойове завдання, наприклад на 5-8-10 кілометрів, треба витратити на підготовку певну кількість днів, а отакий безпілотник зробить вам це за кілька годин без втрати вищезгаданих ресурсів
Проведені вже перші випробування на протидію засобам радіоелектронної боротьби. Вони пройшли блискуче.
«Ці дрони будуть очима всієї артилерії Збройних Сил України», - додав 5 Президент..
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17.09.2022 23:46
+12
Ти ж нахвалявся зупинити війну.
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17.09.2022 23:40
+9
Слід читати: "ЗСУ поступово прибирають за мною, але потрібно більше часу та крові патріотів"
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18.09.2022 00:02
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Ти ж нахвалявся зупинити війну.
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17.09.2022 23:40 Відповісти
нахвалянка цацянка.
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17.09.2022 23:49 Відповісти
"шашлики"
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17.09.2022 23:43 Відповісти
вибачте зелені )))) нічого особистого...))))
///
але Петро Порошенко привіз військовим шість БПЛА «Очі Арти»



Лідер «Європейської солідарності» передав військовим два комплекси ************* БПЛА проекту «Очі Арти». У комплекси входять шість безпілотників і три станції.

Військові у захваті, кажуть - такі безпілотники дуже потрібні на фронті. Пояснюють - один дрон може замінити по функціоналу, по виконанню бойових завдань роту солдат: «це можна робити дистанційно, зберегти людські ресурси, фінансові ресурси і часові. Тому що для того, щоб виконати бойове завдання, наприклад на 5-8-10 кілометрів, треба витратити на підготовку певну кількість днів, а отакий безпілотник зробить вам це за кілька годин без втрати вищезгаданих ресурсів
Проведені вже перші випробування на протидію засобам радіоелектронної боротьби. Вони пройшли блискуче.
«Ці дрони будуть очима всієї артилерії Збройних Сил України», - додав 5 Президент..
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17.09.2022 23:46 Відповісти
потрібні ракети і багато
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17.09.2022 23:58 Відповісти
Слід читати: "ЗСУ поступово прибирають за мною, але потрібно більше часу та крові патріотів"
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18.09.2022 00:02 Відповісти
шо влада України має зробити для захисту України крім звинувачення всіх, крім себе, в цієї війні?
влада України сама себе не питала?
більш ніж півроку іде кривава війна - хоч один снаряд, хоч один автомат, хочь селітру в каструлі влада зварила?
дайте, дайте, дайте...
розумію - вся країна під обстрілом, але жодного станка з України не вивезено і проізводства не налагоджено закордом - навіть спроби нема це зробити...
жодного степу і спроби не зроблено, хоч якось, хоч трохи допомогти самім собі... - нескінченне дайте, дайте, дайте і зелена вонюча футболка.
та дадуть - футболку самі будете прати після цієї війни...
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18.09.2022 00:51 Відповісти
"але жодного станка з України не вивезено і проізводства не налагоджено закордом - навіть спроби нема це зробити..."
Впевнений?
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18.09.2022 01:40 Відповісти
а ти впевнений шо ти стружку на снаряді точиш,
а не в всіх вимагаеш шо б вони це зробили за тебе?
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18.09.2022 06:41 Відповісти
вже звикаю почувати себе відповідальним за цю війну....
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18.09.2022 06:35 Відповісти
відповідальним - це коли щось робити, а не всіх засирати.
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18.09.2022 12:37 Відповісти
ваше зелене "щось" - це піздець всім...
краще б ногті нікому красили, бо у всіх морда залиапана - кухаркі недолугі..
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18.09.2022 12:45 Відповісти
Ти там бухаєш? Пиши так, щоб люди тебе розуміли. Або йди проспись, а потім продовжимо.
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18.09.2022 12:55 Відповісти
люди розуміють ти тільки ні - ти живеш за мій кошт,
ще і ******* контейнерами встигаеш...
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18.09.2022 13:00 Відповісти
***** сходи з такими заявками, зрозумів? Для таких їбалаїв як ти, які вважають, що їм всі все винні пояснюю: я не отримую заробітну плату з бюджету - раз. Бюджет, окрім закордонної фін допомоги, має інші джерела наповнення, в тому числі мої податки - два. Тимчасова закордонна фін допомога не дає тобі, паскудо, жодного морального права мені щось пред'являти, бо якщо ця війна вийде за межі України, платити вам доведеться вдесятеро більше, ще й життями своїх громадян (як мінімум військових). Це три. Тому, давай ще раз подумай хто за чий кошт живе, гнидо.
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18.09.2022 13:17 Відповісти
тільки разом з тобою і ти на *** перший...
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18.09.2022 13:19 Відповісти
і не треба так багато тексту який ніхто не читає - бережи пальці.
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18.09.2022 13:21 Відповісти
Ще очі собі зав'яжи, дебіла кусок.
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18.09.2022 13:38 Відповісти
не тобі, ссикуну на висері, мені дорікати..
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18.09.2022 13:49 Відповісти
Знаєш, з багатьма емігрантами та американцями спілкуюсь, але такий ватний довбойоб мені трапився вперше. Не знаю як ти в тій цивілізації прижився.
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18.09.2022 14:04 Відповісти
брешеш, курва зелена...
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18.09.2022 14:08 Відповісти
Ні, курва волинська, брешеш ти.
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18.09.2022 14:15 Відповісти
наближаемося до мети - я вже не кацапська курва, а волиньська
так так - а ти чия кацапська курва з привязаностю до местності?
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18.09.2022 14:25 Відповісти
Про те, що ти курва саме кацапська говорив, ймовірно, хтось інший. Але я радий, що стосовно курви ми з ним абсолютно солідарні.
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18.09.2022 14:35 Відповісти
твої "емігранти" - дядя льоша сантехнік...
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18.09.2022 14:09 Відповісти
Та ти сам від сантехніка не далеко пішов, раз доводиться тут ботом підробляти. По когнітивним здібностям так точно.
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18.09.2022 14:13 Відповісти
а ти згодився, ботяра зелена
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18.09.2022 14:16 Відповісти
??? Шта? Лопата. Смійся.
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18.09.2022 14:27 Відповісти
что? - шті вилезлі?
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18.09.2022 14:29 Відповісти
не пріґай по ґілках, белка, я не встигаю за тобою
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18.09.2022 14:31 Відповісти
Це тому, що ти тормоз, синок.
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18.09.2022 14:36 Відповісти
так цвяха останього коли забив?
чи ти слова не знаеш? - це така залізяка по який стучать молотком,
як по твої макитрі практично, шо би влізло....
так коли?
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18.09.2022 14:20 Відповісти
Ти далі алегорій про цвяха в розвитку бачу не пішов. Сподіваюсь хоч по жінці не стучиш молотком шо би влізло?
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18.09.2022 14:29 Відповісти
а ти ак і не відповів за цвяха ... - знайомо..
3 долляра дать? чи в кого іншого вимогнеш?
а може і цвяха сам забьеш?
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18.09.2022 14:37 Відповісти
А воно далі про цвяха. Що тут скажеш... Вище себе не пригнеш.
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18.09.2022 14:39 Відповісти
це так - особливо як ти маленьке і зелене...
суши майку, багатур!
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18.09.2022 14:41 Відповісти
Все. Вже пішла словесна діарея. Нудно.
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18.09.2022 14:43 Відповісти
ти стомлюеся швидко... - інвалід?
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18.09.2022 14:45 Відповісти
Різницю між нудно і важко відчуваєш? Дебіл, ти ж навіть читати не вмієш. Інвалід?
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18.09.2022 14:52 Відповісти
о, підар проснувся, а обіцяв спати бо нудно...
- от і славно, давай повчай мене далі за різницю...,
можеш підкукарекувати між словами, але не громко
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18.09.2022 14:57 Відповісти
Хто обіцяв спати? В тебе там поруч ще один підар окрім тебе?
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18.09.2022 15:02 Відповісти
і ок - цвяха сам забью? бо с тебе тільки ниття...
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18.09.2022 15:03 Відповісти
по мозку?
і це помітно...
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18.09.2022 14:48 Відповісти
Аби шо ляпнути.
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18.09.2022 14:55 Відповісти
так і яж про це - $5?
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18.09.2022 15:01 Відповісти
Вислати на лікування?
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18.09.2022 15:04 Відповісти
та ти за копійку горобця в чистому полі заганяеш - зелена брехлива піздота...
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18.09.2022 15:09 Відповісти
"ти стомлюеся швидко... - інвалід?"
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18.09.2022 15:15 Відповісти
павтарюхі капі пейст пішли... - ти по моцку нє?
думав з тобою неділю провести, а ти отак от гнусно?
ну скопіюй і пейстні ще цей текст в лапках....
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18.09.2022 15:28 Відповісти
З підаром своїм неділю проводь.
Це не павтарюхі. Це споглядання того, як ти з'їдаєш насране тобою ж.
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18.09.2022 15:33 Відповісти
ну і гарно як не копі-пейст...
то означає, шо дурі в тебе пoменшало,
але як знову накатить не стримуй себе копіюй мене і мені шлі...
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18.09.2022 15:40 Відповісти
Йди вже, убоге. Там твій підар проснувся.
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18.09.2022 15:43 Відповісти
та бачу шо ти вже да...
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18.09.2022 15:44 Відповісти
з ним і проводжу - ти в мене підарок на неділю..,,
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18.09.2022 15:43 Відповісти
В тебе жопа поперек не трісне?
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18.09.2022 15:50 Відповісти
за свою турбуйся - я ласковий саша...
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18.09.2022 15:53 Відповісти
Що ж, ласковий саша. Не кажи потім що тебе не попереджали.
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18.09.2022 15:57 Відповісти
саня перейшла до погроз - по ай пі, як завжди,?
чи шось новеньке є?
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18.09.2022 15:59 Відповісти
Ласковий саша вже обісрався, а потім згадав що за комп'ютером?
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18.09.2022 16:04 Відповісти
ти не орегeнален - всі по айпі і ти в ту ж лузу..
тобі мій дать, красівая?
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18.09.2022 16:07 Відповісти
Біжи, бо твою лузу вже твій підар зачекався. Плять, яке ж воно убоге...
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18.09.2022 16:10 Відповісти
та я знаю шо ти вже добігла, саня, і від нетерпіння підстрибуеш...
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18.09.2022 16:13 Відповісти
воно ще брикаеться - ти коли останього цвяха забив? - секта-вимагатель?
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18.09.2022 13:05 Відповісти
Особливо біля Бахмута.
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18.09.2022 06:52 Відповісти
95й канцерт в Горвлікі і буба не встоїть - впаде під статю за зраду..
а ви все одно його переізберете, а винуваті будуть США бо не додали...
цю пістню я заїбався слухать ...
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18.09.2022 07:49 Відповісти
3-15! Ціню ваш перехід на українську мову, але і встояти від зауважень не в змозі (перевиберете, виробництво).
Та не робіть собі нерви, бо зелене гуано цього не варте.
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18.09.2022 11:18 Відповісти
шановний Ig Shu - ціную ваше цінування, але україньска в нашій хаті і не переводилася - треба було тільки поштовх за поставити все на своі місця.
ми з Волині - здрастуйте вашій хаті від нашої...
жалкую, що не зробили це раніше та і зараз іноді збиваемося на англійську, бува і кацапську теж, але паровоз вже пішов і не бачу зупинок.
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18.09.2022 11:41 Відповісти
а я вас ні в чому не звинувачував, а зауважив принциповість у написанні українською... На відміну від Васі Шевченка, що почав та втомився...
Моя мама із Волині, а тому, вдвічі приємніше.
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18.09.2022 19:01 Відповісти
я вже іноді не "grandpa", а "діда" - і це гріє моє сиве сердце...
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18.09.2022 11:51 Відповісти
Зараз асфальт і знову будівництов дорог!
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18.09.2022 08:36 Відповісти
 
 