Наші захисники поступово витискають загарбників, але потрібен час і зусилля, - Зеленський
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Українські захисники поступово витискають російських загарбників, але ще потрібен час і зусилля.
Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час відеозвернення наприкінці 206-го дня повномасштабної російсько-української війни, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ситуація на передовій за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Збройні сили України, підрозділи нашої розвідки, Служба безпеки України, Нацгвардія поступово, крок за кроком витискають окупантів з нашої землі, але ще потрібен час, ще потрібні зусилля, ще потрібно бути повністю зосередженими на обороні і зберігати всю нашу міцність", – сказав Президент.
Зеленський зауважив, що багато російських солдатів вже усвідомили, що в них немає жодних шансів в Україні, що вони будуть розбиті. Він підкреслив, що найбільш розумні серед них здаються в полон. У цьому контексті глава Української держави гарантував російським військовим поводження згідно з усіма конвенціями щодо військовополонених.
"Ми будемо тиснути і надалі, щоб усі окупанти це зрозуміли. Будемо бити їх міцніше, ніж били до цього", – наголосив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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але Петро Порошенко привіз військовим шість БПЛА «Очі Арти»
Лідер «Європейської солідарності» передав військовим два комплекси ************* БПЛА проекту «Очі Арти». У комплекси входять шість безпілотників і три станції.
Військові у захваті, кажуть - такі безпілотники дуже потрібні на фронті. Пояснюють - один дрон може замінити по функціоналу, по виконанню бойових завдань роту солдат: «це можна робити дистанційно, зберегти людські ресурси, фінансові ресурси і часові. Тому що для того, щоб виконати бойове завдання, наприклад на 5-8-10 кілометрів, треба витратити на підготовку певну кількість днів, а отакий безпілотник зробить вам це за кілька годин без втрати вищезгаданих ресурсів
Проведені вже перші випробування на протидію засобам радіоелектронної боротьби. Вони пройшли блискуче.
«Ці дрони будуть очима всієї артилерії Збройних Сил України», - додав 5 Президент..
влада України сама себе не питала?
більш ніж півроку іде кривава війна - хоч один снаряд, хоч один автомат, хочь селітру в каструлі влада зварила?
дайте, дайте, дайте...
розумію - вся країна під обстрілом, але жодного станка з України не вивезено і проізводства не налагоджено закордом - навіть спроби нема це зробити...
жодного степу і спроби не зроблено, хоч якось, хоч трохи допомогти самім собі... - нескінченне дайте, дайте, дайте і зелена вонюча футболка.
та дадуть - футболку самі будете прати після цієї війни...
Впевнений?
а не в всіх вимагаеш шо б вони це зробили за тебе?
краще б ногті нікому красили, бо у всіх морда залиапана - кухаркі недолугі..
ще і ******* контейнерами встигаеш...
так так - а ти чия кацапська курва з привязаностю до местності?
чи ти слова не знаеш? - це така залізяка по який стучать молотком,
як по твої макитрі практично, шо би влізло....
так коли?
3 долляра дать? чи в кого іншого вимогнеш?
а може і цвяха сам забьеш?
суши майку, багатур!
- от і славно, давай повчай мене далі за різницю...,
можеш підкукарекувати між словами, але не громко
і це помітно...
думав з тобою неділю провести, а ти отак от гнусно?
ну скопіюй і пейстні ще цей текст в лапках....
Це не павтарюхі. Це споглядання того, як ти з'їдаєш насране тобою ж.
то означає, шо дурі в тебе пoменшало,
але як знову накатить не стримуй себе копіюй мене і мені шлі...
чи шось новеньке є?
тобі мій дать, красівая?
а ви все одно його переізберете, а винуваті будуть США бо не додали...
цю пістню я заїбався слухать ...
Та не робіть собі нерви, бо зелене гуано цього не варте.
ми з Волині - здрастуйте вашій хаті від нашої...
жалкую, що не зробили це раніше та і зараз іноді збиваемося на англійську, бува і кацапську теж, але паровоз вже пішов і не бачу зупинок.
Моя мама із Волині, а тому, вдвічі приємніше.