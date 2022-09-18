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Між Харковом та Чугуєвом поновили рух електричок

Новини Цензор.НЕТ Події

електричка

Укрзалізниця відновила рух електропоїздів за маршрутом Чугуїв - Харків - Чугуїв.

Про це повідомила мер Чугуєва Галина Мінаєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Приємна звістка для мешканців Чугуївської громади: відновлено рух електропоїздів за маршрутом Чугуїв - Харків - Чугуїв. Це, безумовно, важливий крок в налагодженні нормального життя, яке було зруйноване російським агресором у лютому цього року", - написала вона.

Як повідомляла пресслужба Південної залізниці, рух поїздів на деяких маршрутах було призупинено через пошкодження інфраструктури внаслідок бойових дій. Однак 14 вересня відновлено сполучення з деокупованими територіями, а 19-го знову починає курсувати рейковий автобус Харків - Дергачі.

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Автор: Ольга Лузан
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18.09.2022 09:36 Відповісти
Вони фото нової пасії кадирова показали- вівця після салону краси . Я ще подумала чи вони уже встигли вибачитися і скільки разів
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18.09.2022 09:41 Відповісти
Ще один є .
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18.09.2022 10:00 Відповісти
Та да. Як взнають,за що нагородили,то можна і на ліхтарі повиснути. До речі ввімкнув телек за довгий час-сидять дві свині, типу гуморески розповідають на "марафоні". Весело дуже. Зеленопузим на все та всіх похрен. Виродки.
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18.09.2022 09:44 Відповісти
''Два дебіла ето сіла"! Все.
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18.09.2022 09:49 Відповісти
Подвійний агенти...
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18.09.2022 10:21 Відповісти
Бажаю спокійного і мирного життя Слобожанщині та всій Україні.
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18.09.2022 09:42 Відповісти
 
 