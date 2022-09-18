Між Харковом та Чугуєвом поновили рух електричок
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Укрзалізниця відновила рух електропоїздів за маршрутом Чугуїв - Харків - Чугуїв.
Про це повідомила мер Чугуєва Галина Мінаєва, інформує Цензор.НЕТ.
"Приємна звістка для мешканців Чугуївської громади: відновлено рух електропоїздів за маршрутом Чугуїв - Харків - Чугуїв. Це, безумовно, важливий крок в налагодженні нормального життя, яке було зруйноване російським агресором у лютому цього року", - написала вона.
Як повідомляла пресслужба Південної залізниці, рух поїздів на деяких маршрутах було призупинено через пошкодження інфраструктури внаслідок бойових дій. Однак 14 вересня відновлено сполучення з деокупованими територіями, а 19-го знову починає курсувати рейковий автобус Харків - Дергачі.
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