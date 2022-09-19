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На окупованих територіях створюють фонд орендного житла, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

луганщина

Замість відновлення загарбники створюють фонд орендного житла так званої "ЛНР".

Про це повідомив у Telegram начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"На відновлення зруйнованої інфраструктури в захоплених містах окупаційна влада відводила собі різні строки – від тижня до двох місяців, але не спромоглася", - зазначив голова ЛОГА.

Зараз на Луганщині більшість населених пунктів залишається без світла та газу. Вода є лише на перших поверхах. 

"Із відбудовою житла ще важче. Якщо у Маріуполі хоча б намагалися звести показову багатоповерхівку, то тепер на порядку денному – фонд орендного житла на Донбасі. Саме таке рішення запропонували в держдумі РФ для розв'язання житлового питання, зокрема, й на Луганщині. Розбила армія РФ житло? Орендуй! Тим більше твоє бажання орендувати закріплять на законодавчому рівні", - написав Гайдай.

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Автор: Марина Макєєва
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А армія "рифи" яка розбила житло не хоче купити-побудувати нове?
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19.09.2022 09:50 Відповісти
 
 