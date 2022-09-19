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З деокупованої території Харківщини евакуювали 47 пацієнтів психіатричної лікарні, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

На Харківщині з с. Стрілеча, яке нещодавно звільнили від загарбників, евакуювали ще 47 пацієнтів психіатричної лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації.

"У неділю, 18 вересня, евакуація з лікарні в с. Стрілеча продовжилася. Вдалося вивезти ще 47 пацієнтів. Без втрат і постраждалих", - йдеться в повідомленні.

В адміністрації зазначили, що евакуація триватиме, допоки всіх пацієнтів не вивезуть. Вона проводитиметься, коли дозволятиме обстановка, адже село росіяни періодично обстрілюють.

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Автор: Богдан Гуньковський
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