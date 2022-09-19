Окупанти скинули міни із відкладеною детонацію над Дергачами

19 вересня російські загарбники скинули міни з відкладеною детонацією над Харківською областю.

Про це повідомляє Дергачівська міська рада в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти обстріляли Дергачі з артилерії та скинули над містом з безпілотника міни з відкладеною детонацією!" - йдеться в повідомленні.

Мешканців закликають бути дуже обережними, пересуваючись містом.

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