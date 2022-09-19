Окупанти скинули міни із відкладеною детонацію над Дергачами
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
19 вересня російські загарбники скинули міни з відкладеною детонацією над Харківською областю.
Про це повідомляє Дергачівська міська рада в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти обстріляли Дергачі з артилерії та скинули над містом з безпілотника міни з відкладеною детонацією!" - йдеться в повідомленні.
Мешканців закликають бути дуже обережними, пересуваючись містом.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
звірствах над украінцями і мене дивує , що деякі відомі політики зі всього
світу йому телефонують і розмовляють 😡