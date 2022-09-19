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Харківщина (4259) Дергачі (1)

Окупанти скинули міни із відкладеною детонацію над Дергачами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дергачі

19 вересня російські загарбники скинули міни з відкладеною детонацією над Харківською областю.

Про це повідомляє Дергачівська міська рада в Telegram, інформує Цензор.НЕТ

"Російські окупанти обстріляли Дергачі з артилерії та скинули над містом з безпілотника міни з відкладеною детонацією!" - йдеться в повідомленні.

Мешканців закликають бути  дуже обережними, пересуваючись містом.

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Автор: Марина Макєєва
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Які ж вони креативні на засоби вбивства. Краще використовували б свій інтелект для, наприклад, організації польоту на Марс.
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19.09.2022 11:40 Відповісти
І щоб туди полетіли усі.
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19.09.2022 11:45 Відповісти
Кремлівський шизанутий вилупок вже не може зупинитися в своїх
звірствах над украінцями і мене дивує , що деякі відомі політики зі всього
світу йому телефонують і розмовляють 😡
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19.09.2022 11:45 Відповісти
А мене дивує наший шановний світ!Всі спостерігають, але сцикотість зашкалює.., так можна боротися ще багато років..
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19.09.2022 11:48 Відповісти
лепестки, например.
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20.09.2022 02:30 Відповісти
 
 