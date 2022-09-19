УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4596 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
757 1
війна (56290) викрадення (772) Херсонщина (4240)

Окупанти вдруге викрали голову Станіславської громади на Херсонщині Самойленка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

самойленко,іван

Російські окупанти вже вдруге викрали голову Станіславської громади Херсонської області Івана Самойленка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис у фейсбуці Станіславської сільської територіальної громади.

"15 вересня російські окупанти знову викрали голову Станіславської громади Херсонського району Івана Самойленка.

Його незаконно затримали представники так званої "комендатури" з Широкої Балки", - повідомили зі Станіслава.

Жителі громади і рідні Івана Самойленка просять про допомогу з його звільненням.

Також дивіться: Двох голів громад Херсонщини Бабича і Самойленка звільнено з полону окупантів. ФОТО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чому він не поїхав звідти після першого викрадення?
показати весь коментар
19.09.2022 14:17 Відповісти
 
 