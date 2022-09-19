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В Енергодарі війська РФ обстріляли протилежний берег Каховського водосховища та промзону

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

водосховище

Окупанти обстрілюють протилежний берег Каховського водосховища.

Про це повідомив мер Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"В Енергодарі місцеві мешканці повідомляють про провокації рашистських військових, які обстрілюють протилежний берег Каховського водосховища і одночасно з цим запускають снаряди по об’єктах промислової зони міста", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок цих обстрілів в частині мікрорайонів Енергодара знову зникло водопостачання.

Наслідки обстрілів наразі з'ясовують.

Читайте: В Енергодарі мешканці відновили понтонний міст, підірваний ворогом. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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ну, щеплення від руського міру Україна отримала у повному обсязі -

а тепер після обстрілів АЕС це щеплення отримає ще й Європа. потроху, але і до них дойде, що земля кругла але всі зустрічаються за рогом, рано чи пізною

може, тоді вони зрозуміють, що допоки не загасити руський мір будуть і смерті і теракти і обстріли АЕС і шпілі-вілі з новичками...

що не співчувати та будинки підсвічувати треба а патрони подавати вчасно.
і такі, ік нам треба, а не такі, що ЄС гидко з'їсти але шкода викинути
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19.09.2022 13:15 Відповісти
Дерево на фотке пора бы обстрелять. На нём нацбатальйоны переправляются чтобы взять штурмом ЗАЭС.)
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19.09.2022 13:19 Відповісти
Я сьогодні, як побачила про обстріли Південно-Української атомної, "офігєла"!!!Шановний світе!Ви доспостерігаєтеся..
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19.09.2022 13:22 Відповісти
Свинособаки розуміють що вже їм незабаром тікати звідт
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19.09.2022 14:16 Відповісти
Теперь понятно для чего была опять подключена Запорожская АЭС, что бы опять обстреливать одновременно и Энергодар и противоположную сторону Каховского водохранилища и обвинить ЗСУ в подрыве ЗАЭС и как следствие огромной ядерной катастрофе , так они еще начали обстреливать напрямую Южноукраинскую АЭС,это уже не тарроризм а ядерная война что бы полносполностью уничтожить население Украины и территория будет не пригодна к полноценной жизни лет 100 минимум при этом пострадают и их орки и Крым - як мінімум хворі люди, а по простому массові вбивці- вони ж і є хворі.
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19.09.2022 14:18 Відповісти
 
 