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В Енергодарі війська РФ обстріляли протилежний берег Каховського водосховища та промзону
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти обстрілюють протилежний берег Каховського водосховища.
Про це повідомив мер Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.
"В Енергодарі місцеві мешканці повідомляють про провокації рашистських військових, які обстрілюють протилежний берег Каховського водосховища і одночасно з цим запускають снаряди по об’єктах промислової зони міста", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок цих обстрілів в частині мікрорайонів Енергодара знову зникло водопостачання.
Наслідки обстрілів наразі з'ясовують.
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а тепер після обстрілів АЕС це щеплення отримає ще й Європа. потроху, але і до них дойде, що земля кругла але всі зустрічаються за рогом, рано чи пізною
може, тоді вони зрозуміють, що допоки не загасити руський мір будуть і смерті і теракти і обстріли АЕС і шпілі-вілі з новичками...
що не співчувати та будинки підсвічувати треба а патрони подавати вчасно.
і такі, ік нам треба, а не такі, що ЄС гидко з'їсти але шкода викинути