Зрадник Сальдо стверджує, що повернувся до Херсонщини
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Окупанти твердять, що голова їхньої "адміністрації" на захопленій Херсонщині Володимир Сальдо повернувся в регіон і став до "роботи".
Про це йдеться у повідомленні в телеграм-каналі Сальдо, інформує Цензор.НЕТ.
Окупаційна "адміністрація" запевняє, що Сальдо 19 вересня повернувся в Херсон і готовий до "виконання обов'язків".
"Володимир Сальдо наголошує, що курс Херсонської області на входження до складу Російської Федерації залишається твердим та незмінним", - йдеться у заяві окупантів.
Сальдо стало погано на початку серпня. Спочатку його пресслужба заявляла, що його стан - результат перенапруги на роботі та наслідки коронавірусу. Однак 20 серпня Міноборони РФ заявило, що Сальдо нібито було отруєно бойовою отруйною речовиною.
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Та й повідомлення у такому ж телеграм-каналі - таке собі підтвердження. Ось як з'явиться на публіці і буе видно, що це актуальне відео, тоді можна вірити.
а ще в бухгалтерії є поняття "реформація балансу"
це коли залишки того.... реформуються.
баланс наразі реформації ну просто конче потребує
Міг би померти собі спокійно у лікарні...
А тепер партизанам робота і збирай кишки по гиллякам...