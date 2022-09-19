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Зрадник Сальдо стверджує, що повернувся до Херсонщини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сальдо

Окупанти твердять, що голова їхньої "адміністрації" на захопленій Херсонщині Володимир Сальдо повернувся в регіон і став до "роботи".

Про це йдеться у повідомленні в телеграм-каналі Сальдо, інформує Цензор.НЕТ.

Окупаційна "адміністрація" запевняє, що Сальдо 19 вересня повернувся в Херсон і готовий до "виконання обов'язків".

"Володимир Сальдо наголошує, що курс Херсонської області на входження до складу Російської Федерації залишається твердим та незмінним", - йдеться у заяві окупантів.

Сальдо стало погано на початку серпня. Спочатку його пресслужба заявляла, що його стан - результат перенапруги на роботі та наслідки коронавірусу. Однак 20 серпня Міноборони РФ заявило, що Сальдо нібито було отруєно бойовою отруйною речовиною.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
Сальдо, сальдо не в твою пользу.
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19.09.2022 16:29
+5
Спочатку збіг, але кацапи його піймали та повернули на місце, бо требо жкомусь збирати бавовну, а цього року вона восени вродила дуже добре.
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19.09.2022 16:32
+4
Надо повторить. Только уже окончательно.
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19.09.2022 16:30
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Сальдо, сальдо не в твою пользу.
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19.09.2022 16:29 Відповісти
Кажуть лікарі - часом перед смертю у людини буває тимчасове "покращення здоров"я"
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19.09.2022 17:15 Відповісти
Як кажуть бухгалтери, "Сальдо невтішне"...
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19.09.2022 16:30 Відповісти
не допил. теперь "на коня".
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19.09.2022 16:30 Відповісти
Надо повторить. Только уже окончательно.
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19.09.2022 16:30 Відповісти
Здихати?
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19.09.2022 16:30 Відповісти
а його вже й похоронити встигли...українські ЗМІ так точно.
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19.09.2022 16:31 Відповісти
Першим його поховали проросійські телеграм-канали, якщо не помиляюся. А наші лише на це посилалися, а не ховали.

Та й повідомлення у такому ж телеграм-каналі - таке собі підтвердження. Ось як з'явиться на публіці і буе видно, що це актуальне відео, тоді можна вірити.
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19.09.2022 17:01 Відповісти
Оно уже давно труп, просто никак понять этого не может.
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19.09.2022 17:25 Відповісти
Спочатку збіг, але кацапи його піймали та повернули на місце, бо требо жкомусь збирати бавовну, а цього року вона восени вродила дуже добре.
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19.09.2022 16:32 Відповісти
🤣
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19.09.2022 16:38 Відповісти
сальдо-кредит=
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19.09.2022 16:34 Відповісти
сальдо в бухгалтерії = залишок
а ще в бухгалтерії є поняття "реформація балансу"
це коли залишки того.... реформуються.
баланс наразі реформації ну просто конче потребує
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19.09.2022 16:37 Відповісти
Залишок(всяка хрєнь) спливає або осідає. Не перемішуючи акуратно злити
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19.09.2022 18:01 Відповісти
Курс "сальда" незмінний ,і прискоренний -в "дерев'яний макінтош"
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19.09.2022 16:47 Відповісти
скоро херой предстанет взорам хозяев или тушкой, или чучелом )
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19.09.2022 16:59 Відповісти
Недобиток
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19.09.2022 17:09 Відповісти
Це він даремно!
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19.09.2022 17:16 Відповісти
Cподіваюся, партизани це чучело доб'ють.
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19.09.2022 17:21 Відповісти
Коли же той Сальдо перетвориться на бульдо?
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19.09.2022 18:34 Відповісти
Там і ляже, в сиру землю.
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19.09.2022 19:00 Відповісти
Странний довбойоб...
Міг би померти собі спокійно у лікарні...
А тепер партизанам робота і збирай кишки по гиллякам...
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19.09.2022 20:50 Відповісти
 
 