1 697 1
Жителям визволених населених пунктів Херсонщини радять виїхати на зиму
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Херсонська обласна військова адміністрація порадила жителям деокупованих населених пунктів Херсонщини виїхати на період зими.
Про це повідомив глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Жителі деокупованих населених пунктів Херсонщини. З огляду на ситуацію, що склалася у звільнених населених пунктах, радимо евакуюватися на зимовий період до Закарпатської, Хмельницької та Житомирської областей. Особливо це стосується родин із дітьми та маломобільних осіб", - розповів він.
Влада наголошує, що після отримання статусу ВПО люди отримають грошову допомогу - 2000 грн для дорослого, 3000 грн для людей з інвалідністю та дітей.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Не лицемерно говорить людям то, чего они сделать никак не могут, а дать в руки ключи от квартиры, где они будут жить следующий год, а также карточку на еду и лекарства, по которым они следующий год будут обеспечены непрерывно. Всем беженцам без исключения. От государства. Жилой фонд давно нужно было обеспечивать временной конфискацией квартир, где никто не живет, вообще запретить сдачу в аренду за деньги как класс, пока есть обстрелы, а они будут еще долго, с-300 ракету сбить очень сложно и недешево, а у них их хватает. При этом можно мобилизовать на бесплатные работы физически и умственно способных беженцев. А свои 2000 засуньте в одно место. Один раз в аптеку зайти или 2 раза в магазин. Квартира и еда нужны круглосуточно целый год. Автоматически всем людям.