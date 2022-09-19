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Жителям визволених населених пунктів Херсонщини радять виїхати на зиму

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

Херсонська обласна військова адміністрація порадила жителям деокупованих населених пунктів Херсонщини виїхати на період зими.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Жителі деокупованих населених пунктів Херсонщини. З огляду на ситуацію, що склалася у звільнених населених пунктах, радимо евакуюватися на зимовий період до Закарпатської, Хмельницької та Житомирської областей. Особливо це стосується родин із дітьми та маломобільних осіб", - розповів він.

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Влада наголошує, що після отримання статусу ВПО люди отримають грошову допомогу - 2000 грн для дорослого, 3000 грн для людей з інвалідністю та дітей.
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Эвакуация - это дело государства, а не человека или семьи. Это одно из его самых важных задач, организовывать эвакуацию при необходимости, так как никто кроме государства это сделать не может.

Не лицемерно говорить людям то, чего они сделать никак не могут, а дать в руки ключи от квартиры, где они будут жить следующий год, а также карточку на еду и лекарства, по которым они следующий год будут обеспечены непрерывно. Всем беженцам без исключения. От государства. Жилой фонд давно нужно было обеспечивать временной конфискацией квартир, где никто не живет, вообще запретить сдачу в аренду за деньги как класс, пока есть обстрелы, а они будут еще долго, с-300 ракету сбить очень сложно и недешево, а у них их хватает. При этом можно мобилизовать на бесплатные работы физически и умственно способных беженцев. А свои 2000 засуньте в одно место. Один раз в аптеку зайти или 2 раза в магазин. Квартира и еда нужны круглосуточно целый год. Автоматически всем людям.
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19.09.2022 19:56 Відповісти
 
 