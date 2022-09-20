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РФ використовуватиме будь-який привід, щоб не повертати захисників Маріуполя, - Костін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азов

Російські окупанти використовуватимуть будь-який привід, щоб не повертати захисників Маріуполя з полону.

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв'ю Lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, доля полонених захисників Маріуполя – це "дуже складна історія", над якою працює дуже багато людей.

"Робота над поверненням дуже складна, будь-який привід, який Росія може використати, щоб не повертати полонених, вона використовуватиме", – сказав Костін.

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Також він заявив, що з приводу теракту в Оленівці, де росіяни вбили українських військовополонених, відкрито кримінальне провадження. Щодо Маріуполя, то окупанти роблять все, щоб приховати сліди своїх воєнних злочинів.
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Топ коментарі
+19
Так це і так було зрозуміло, тому зеДебіл їх і здав,
і намагаються про них не згадувати.
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20.09.2022 00:07
+19
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20.09.2022 00:10
+17
Потому шо зерно Боневтику и Дерьмаку не враг.
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20.09.2022 00:22
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Це ж не було очевидно ще тоді, коли вони всі захищали Маріуполь
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20.09.2022 00:07 Відповісти
Так це і так було зрозуміло, тому зеДебіл їх і здав,
і намагаються про них не згадувати.
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20.09.2022 00:07 Відповісти
Костін , коли буде суд над ****** в УКРАІНЕ ?
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20.09.2022 00:08 Відповісти
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20.09.2022 00:10 Відповісти
Тому що зеленим домовляльщикам азовці зайві свідки гівнокомандування їхнього божества.
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20.09.2022 00:15 Відповісти
Потому шо зерно Боневтику и Дерьмаку не враг.
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20.09.2022 00:22 Відповісти
хто домовлявся з Ердоганом, з Гутьєрешем?
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20.09.2022 00:12 Відповісти
Це відомо було азовцям і тому вони тримались як могли, но в нас же є головний "знаток" у воєнних справах.
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20.09.2022 00:18 Відповісти
Це ще один урок: не можна довіряти різним сумнівним організаціям типу Червоний хрест та ООН.
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20.09.2022 00:26 Відповісти
Ни Красный Крест, ни ООН никаких гарантий не давали. Все это брехня Боневтика.
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20.09.2022 00:31 Відповісти
а вони що щось гарантували???
цю мульку придумав моня з єрмаком і він же дав команду Залужному а той не міг непередати команду велічайшого в маріуполь а КХ та ООН не при ділах
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20.09.2022 09:23 Відповісти
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20.09.2022 00:35 Відповісти
Человек сам наделяет вещи своим вниманием свойствами и сам повеливает и придает им свойства и такими свойствами, которыми он наделяет вещи или людей или что угодно своим виденьем, такими они и являются для него - он вселяет жизнь и испытывает по отношению к ним чувство в соответствии с созданной им реальностью. Но бывает так, что вещи сами обладают сознанием и они сами имеют свойства, которыми сами себя наделяют. и когда человек наделивший свойствами вещь обладающую самосознанием и получает не то, чем наделил ее, то он пытается изменить ее и сделать такой, какой он хъочет ее видеть. А вещь не хочет подчиняться и тогда происходит борьба. Путин видит Украину такой, какими свойствами и в его сознании он наделил Украину свойствами и он наделил объект Украину жизнью, а Украина оказывается обладает самосознанием и имеет свойства отличительные от тех, какими Украину наделил Путин в своем сознании. У Путина в сознании происходит борьба, он хочет вне зависимости от самосознания Украины получать те свойства, которыми он наделил Украину, вне зависимости от самосознания Украины. Украине нужно обладать такой силой, которые подавят наделенные свойства Путина, чтобы Путин под давлением ушел и он не уйдет, он будет уничтожать Украину, пока будут его силы сильнее. А когда свойства Украины уничтожат все свойства, которыми наделил Украину Путин, когда самосознание Украины будет сильнее Путина свойств, которыми он наделяет Украину, тогда Путин абстрагируется на другие вещи. Украина должна стать настолько сильной, чтобы все свойства наделенные Путиным - долгое время подавлялись на корню. Тогда Путин будет переключаться на другие вещи. И Путин - это психопат, он может возвращаться, когда ему Украина будет попадаться на глаза и он может опять пробовать и быть намного настойчивее и упертее. Он должен получать отпор огромной мощи на корню. Его войска должны уничтожаться так мощно, чтобы он не хотел этого видеть и уходил от Украины.
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20.09.2022 00:36 Відповісти
И у Украины должно быть свое ядерное оружие и не просто, а за те деньги, которые Украина получит арестованные России за границей - сотни миллиардов долларов и Украина должна вернуть себе 3 ядерный потенциал в мире, это как минимум. Чтобы Путин видя это ядерное оружие не хотел видеть Украину и переключался на другие вещи!
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20.09.2022 00:41 Відповісти
Ніхто активи Раші не заарештовував, вони заморожені. Активи, це не гроші, а облігації, акції... тобто іменні цінні папери, які може використовувати тільки той на кого вони виписані. Я читав роз'яснення міністра фінансів США, вона сказала, що для того, щоб вилучити ці активи, треба міняти Конституцію США. До відома, останній раз Конституцію США змінювали 200 років тому.
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20.09.2022 07:08 Відповісти
Де ви беретеся на нашу голову, неуки?
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20.09.2022 07:58 Відповісти
Що за маячня? Що ти куриш?
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20.09.2022 11:45 Відповісти
Юнга Читал
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20.09.2022 11:56 Відповісти
это про эмпатию. короче, если вы не понимаете, то вы не доросли уровнем до такого.
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20.09.2022 12:01 Відповісти
"он наделил Украину свойствами и он наделил объект Украину жизнью, а Украина оказывается обладает самосознанием и имеет свойства отличительные от тех, какими Украину наделил Путин в своем сознании." - я може не дорос до такого, але на хвору голову розумні мислі теж викликають підозру.
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20.09.2022 13:11 Відповісти
В сентябре 2021 года Михаил Саакашвили вернулся в Грузию, где был задержан.
его вспоминают? или тоже не выгодно.
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20.09.2022 07:39 Відповісти
Азовців можна повернути лише фізично, але це будуть робити, ризикуючи своїми життями точно не ті, хто так легко їх здав в полон, не ті, хто здав Південь заради нікому не важливого Києва!
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20.09.2022 08:07 Відповісти
 
 