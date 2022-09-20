Прага передасть Україні 22 трамваї та автобуси
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прага вирішила подарувати Україні 22 трамваї та автобуси, більшість - для Харкова, щоб замінити втрачені внаслідок обстрілів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Novinky з посиланням на заяву мера мера Зденека Гржиба.
Оператор громадського транспорту Праги (DPP) передасть Україні через громадську організацію People in Need 20 трамваїв та два автобуси, які використовувалися у місті, а зараз списуються.
"Важливо починати відбудову міст, щоб люди могли повертатися додому. Це наша спільна мета", - сказав Зденек Гржиб.
Усі трамваї призначені для Харкова, а автобуси - для Хмельницького. За словами мера, транспорт вирушить в Україну кількома партіями. Темпи будуть залежати від завантаженості логістичного маршруту та безпекової ситуації, може йтися "від днів до тижнів".
Прага й раніше неодноразово робила такі подарунки для України. Зокрема, кілька років тому чеська столиця подарувала трамваї для Маріуполя.
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И тут ездят разные трамваи, но действительно, в основном более новые, а такие как на фото - редкость.
Люди копійчину рахують, а не понтують
хуже точно не будет
Тримайтеся харків'яни!
бізнесменихапуги кукуєвські...
Честно кажучи від коментів в шоці, їздити на маршрутках розбитих то ок
Київським раритетним трамваям вже час до музею, поки вони не розсипались остаточно. Або слідкувати за ними щоб вони не ржавіли бо вони в жахливому стані, і для музею залишаться одні фото