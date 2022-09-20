УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11165 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 157 23
війна (56332) допомога (5042) Прага (78) трамвай (111) Україна (5204) Чехія (998) тролейбус (25)

Прага передасть Україні 22 трамваї та автобуси

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прага,трамваї

Прага вирішила подарувати Україні 22 трамваї та автобуси, більшість - для Харкова, щоб замінити втрачені внаслідок обстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Novinky з посиланням на заяву мера мера Зденека Гржиба.

Оператор громадського транспорту Праги (DPP) передасть Україні через громадську організацію People in Need 20 трамваїв та два автобуси, які використовувалися у місті, а зараз списуються.

"Важливо починати відбудову міст, щоб люди могли повертатися додому. Це наша спільна мета", - сказав Зденек Гржиб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає від Словенії 28 модернізованих танків М-55S. ВІДЕО+ФОТО

Усі трамваї призначені для Харкова, а автобуси - для Хмельницького. За словами мера, транспорт вирушить в Україну кількома партіями. Темпи будуть залежати від завантаженості логістичного маршруту та безпекової ситуації, може йтися "від днів до тижнів".

Прага й раніше неодноразово робила такі подарунки для України. Зокрема, кілька років тому чеська столиця подарувала трамваї для Маріуполя.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Те, що в чехів списане в нас майже за нове зійде. І передають вони, між іншим, після капремонту або хоча б ТО. В нас "списані" тролейбуси Шкода вже два-три наші "нові" пережили. І ще - дарованому коню в зуби не заглядають, ну не та в нас сьогодні ситуація, щоб випендрюватись.
показати весь коментар
20.09.2022 09:23
+11
А може закрив би патякалку і подякував людям за допомогу? Чи бидло даунбаське?
показати весь коментар
20.09.2022 09:25
+10
То есть пражакам не зазорно ездить на таких трамваях. А ничего что к примеру а у боинга 747 в Европе и США средний возраст около 20 лет. Или к боингу тоже такие же претензии будут?
показати весь коментар
20.09.2022 09:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Краще вже без трамваїв чим такі що на фото
показати весь коментар
20.09.2022 09:04 Відповісти
То есть пражакам не зазорно ездить на таких трамваях. А ничего что к примеру а у боинга 747 в Европе и США средний возраст около 20 лет. Или к боингу тоже такие же претензии будут?
показати весь коментар
20.09.2022 09:14 Відповісти
Это броневик или танк трясет гудит ездил на таком, в Праге много с низким полом а эти служат как раритет дань истории скорее,также таких динозавров не увидите в Польши, Германии
показати весь коментар
20.09.2022 09:25 Відповісти
tak topai nogami esli nepodobaetsa. primadonna🤬
показати весь коментар
20.09.2022 09:28 Відповісти
Дарёной кобыле под хвост не заглядывают.
показати весь коментар
20.09.2022 10:27 Відповісти
Немцам бы такие "подарки"
показати весь коментар
20.09.2022 10:41 Відповісти
Я в Польше, из-за рабочей сети IP адрес немецкий.
И тут ездят разные трамваи, но действительно, в основном более новые, а такие как на фото - редкость.
показати весь коментар
20.09.2022 10:45 Відповісти
У Відні трамваї взагалі ще 50-рр, із дерев'яними сидіннями, але чистенькі та ремонтовані, повзають та крутяться по вуличках - там більшого не треба

Люди копійчину рахують, а не понтують
показати весь коментар
20.09.2022 12:18 Відповісти
Те, що в чехів списане в нас майже за нове зійде. І передають вони, між іншим, після капремонту або хоча б ТО. В нас "списані" тролейбуси Шкода вже два-три наші "нові" пережили. І ще - дарованому коню в зуби не заглядають, ну не та в нас сьогодні ситуація, щоб випендрюватись.
показати весь коментар
20.09.2022 09:23 Відповісти
тю, я как харьковчанин скажу что рад как слон
хуже точно не будет
показати весь коментар
20.09.2022 10:46 Відповісти
Дай Бог, щоб обстріли зменшились і ці трамваї доїздили до Перемоги, а потім відбудуємо Першу столицю!

Тримайтеся харків'яни!
показати весь коментар
20.09.2022 12:21 Відповісти
дякую, брате!
показати весь коментар
20.09.2022 15:48 Відповісти
Ти був у Празі? Там у кожному вагоні таблички з датами капітального ремонту. Вагони майже в ідеальному стані.
показати весь коментар
20.09.2022 09:25 Відповісти
А може закрив би патякалку і подякував людям за допомогу? Чи бидло даунбаське?
показати весь коментар
20.09.2022 09:25 Відповісти
В Празі їздить багато таких трамваїв марки Татра, вони модернізовані і в набагато кращому стані ніж ті що в Києві та інших містах України.
показати весь коментар
20.09.2022 09:34 Відповісти
Ну якщо поставити активний бронезахист, 30-мм кулемет і тепловізор, то піде...
показати весь коментар
20.09.2022 09:06 Відповісти
Наша улюблена чеська Татра🤗🤗🤗Як же хочеться відчути відомий харківський дрифт, десь на ХТЗ, на 26-ому маршруті, в холодних вагонах з протягами, замерзлими сидіннями, "братанами" з сємками, бабцями з баулами, бічами із склотарою, потасканими 55-річними кондукторшами з бодуніща😂😂😂
показати весь коментар
20.09.2022 09:13 Відповісти
В Україні вистачає підприємств що виробляють трамваї, тролейбуси і автобуси. Але ж покидьки з кукуєва будуть в бульбофашистів мази купувати
показати весь коментар
20.09.2022 09:24 Відповісти
за "кукуєв"! 👿
показати весь коментар
20.09.2022 12:23 Відповісти
по львову на один електрон(зібраний у львові) їздить 3-5 бальбофашистських мази на київських номерах. це мля шо таке? Документи не зробиш ніякі без києва, все на себе стянули бізнесмени хапуги кукуєвські...
показати весь коментар
20.09.2022 13:53 Відповісти
Хороші трамваї і в доброму стані, я їзжу і все добре)))
Честно кажучи від коментів в шоці, їздити на маршрутках розбитих то ок
показати весь коментар
20.09.2022 09:39 Відповісти
В Братиславі бачив на постаменті біля старого депо стоїть трамвай такий самий як по Києву їздять))
Київським раритетним трамваям вже час до музею, поки вони не розсипались остаточно. Або слідкувати за ними щоб вони не ржавіли бо вони в жахливому стані, і для музею залишаться одні фото
показати весь коментар
20.09.2022 10:06 Відповісти
у татры 45000 слоев краски равно 45 брони т 34 и собака сверху))
показати весь коментар
20.09.2022 10:25 Відповісти
 
 