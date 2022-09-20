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На межі Донецької й Харківської областей підняли український прапор

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донеччина

На стелі, яка встановлена на межі Донецької й Харківської областей, підняли український прапор.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграмі у вівторок, 20 вересня, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"На стелі, встановленій на межі Донеччини й Харківщини, підняли український прапор! Завдяки нашим Збройним силам ця ділянка траси Київ – Харків – Довжанський вільна від окупантів", – повідомив Кириленко.

Однак він наголосив, що ця територія залишається вкрай небезпечною, бо "буквально нашпигована смертоносним залізяччям". За його словами, ще нещодавно тут тривали запеклі бої, зараз про них нагадують тільки залишені окупантами техніка та мінні поля.

Кириленко розповів, що зараз спеціалісти ще оцінюють масштаб робіт, які потрібно буде виконати з розмінування.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+31
ЗСУ-справжні воїни та герої...
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20.09.2022 18:43
+27
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20.09.2022 18:44
+19
slava Ukrainje !
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20.09.2022 18:50
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ЗСУ-справжні воїни та герої...
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20.09.2022 18:43 Відповісти
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20.09.2022 18:44 Відповісти
slava Ukrainje !
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20.09.2022 18:50 Відповісти
Героям Слава!
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20.09.2022 18:52 Відповісти
смерть ворогам !!!!
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20.09.2022 19:24 Відповісти
Це знак з боку Ізюма, довгий шпушк до Слов'янська між лісом 🇺🇦
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20.09.2022 18:57 Відповісти
Не паникуй, кацапчик. Штанишки пойди простирни. Дай ЗСУ настроить логистику и все будет в порядке.
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20.09.2022 19:22 Відповісти
Танці з прапорами і шароварами! знов карта схована,краще не заглядать.А щодо Хєрсона..... сьогодні танцюємо вчорашній Харків!
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20.09.2022 19:37 Відповісти
Кацапів налізло в коменти... І лізуть, і лізуть!
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20.09.2022 20:26 Відповісти
 
 