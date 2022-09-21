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Два російські безпілотники оперативно-тактичного рівня збито на Херсонщини, - ПК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

орлан

У Херсонській області силами ППО збито два російські безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряне командування "Південь".

"20 вересня, близько 22.00 години, у небі над Херсонщиною, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано ще два російські безпілотники оперативно-тактичного рівня, якими окупанти намагалися проводити повітряну розвідку та наведення вогню", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Володимир Янченко
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я б не недооцінював знищені кацапськи безпілотникі.
кожна така знищена срань - це не зроблений кацапами залп,
а це означає - не загублені життя українців.
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21.09.2022 00:38 Відповісти
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21.09.2022 01:49 Відповісти
 
 