УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11940 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
5 858 6
Австралія (260) Україна (5204) Кулеба Дмитро (3170)

Україна звернулася до Австралії з проханням надати більше бронемашин Bushmaster

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

австралія

Міністр закордонних справ Кулеба зустрівся з австралійською колегою Пенні Вонг.

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ

"Зустрівся з міністеркою закордонних справ Пенні Вонг у Нью-Йорку, щоб подякувати їй за непохитну підтримку України Австралією. Ми обговорили подальшу військову допомогу Україні. Я просив розглянути питання про постачання нам більшої кількості бронемашин Bushmaster, враховуючи важливу роль, яку вони відіграють у протидії російській агресії"", - написав Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завдяки австралійським Bushmaster ЗСУ вийшли на річку Оскіл, - Резніков. ВIДЕО

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зараз настав час коли потрібно уже надавати Україні танки,авіацію, далекобійні ракети для хаймерсів, потрібна конкретна допомога, тому,що пуйло своєю мобілізацією дало зрозуміти,що це практично уже ва-банк, залишається ще тільки тільки ядерна зброя
показати весь коментар
21.09.2022 10:08 Відповісти
І це також. Але нашій піхоті треба на чомусь пересуватися, трішки броньованому і захищеному від мін.
показати весь коментар
21.09.2022 10:20 Відповісти
Это ты к кому обращаешся? В первую очередь деньги в асфальтоукладчики надо перестать размещать.
показати весь коментар
21.09.2022 11:21 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2022 10:09 Відповісти
Нам потрібні системи РЕБ терміново і ще попрубувати як в лівії засадити на пікапи некеровані авіаційні ракети, щоб бити прямою наводкою... зняти з старих вертольотів пускові.... досить ефективна х...ня вийшла там... Те що зараз роблять саморобні щоб бити навісом неефективно через неточність і недостатню жосткість конструкції
показати весь коментар
21.09.2022 10:18 Відповісти
Бігає по всьому світу з протягнутою рукою як курва
Зате три роки з 2019 го грабував ЗСУ і нічого туди не закупляв, хоча може це і спеціально.
показати весь коментар
21.09.2022 12:56 Відповісти
 
 