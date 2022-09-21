Україна звернулася до Австралії з проханням надати більше бронемашин Bushmaster
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Міністр закордонних справ Кулеба зустрівся з австралійською колегою Пенні Вонг.
Про це написав у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ,
"Зустрівся з міністеркою закордонних справ Пенні Вонг у Нью-Йорку, щоб подякувати їй за непохитну підтримку України Австралією. Ми обговорили подальшу військову допомогу Україні. Я просив розглянути питання про постачання нам більшої кількості бронемашин Bushmaster, враховуючи важливу роль, яку вони відіграють у протидії російській агресії"", - написав Кулеба.
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Зате три роки з 2019 го грабував ЗСУ і нічого туди не закупляв, хоча може це і спеціально.