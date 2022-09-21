Україна звернулася до Австралії з проханням надати більше бронемашин Bushmaster

Міністр закордонних справ Кулеба зустрівся з австралійською колегою Пенні Вонг.

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ,

"Зустрівся з міністеркою закордонних справ Пенні Вонг у Нью-Йорку, щоб подякувати їй за непохитну підтримку України Австралією. Ми обговорили подальшу військову допомогу Україні. Я просив розглянути питання про постачання нам більшої кількості бронемашин Bushmaster, враховуючи важливу роль, яку вони відіграють у протидії російській агресії"", - написав Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завдяки австралійським Bushmaster ЗСУ вийшли на річку Оскіл, - Резніков. ВIДЕО