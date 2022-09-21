Сприяли вивезенню українського зерна: СБУ повідомила про підозру новопризначеним "міністрам" окупаційної адміністрації Криму

Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність ще двох "керівників" тимчасово окупованого Криму. В результаті слідчих дій повідомлено про підозру так званим "міністру внутрішньої політики, інформації та зв’язку" та "міністру сільського господарства".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Обидва зрадники входять до найближчого оточення Аксьонова і займаються активною підтримкою збройної агресії РФ проти нашої держави. На "міністерські" посади їх призначили після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Встановлено, що зловмисники причетні до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованої території півдня України, а також нав’язування прокремлівської пропаганди місцевим жителям. Крім того, вони закликали людей вступати до лав псевдодержавних утворень та окупаційних угруповань РФ.", - йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, колаборантами є двоє мешканців півострову, які у 2014 році підтримали його захоплення країною-агресором. За це окупанти призначили їх керівниками місцевих "адміністрацій Совєтського і Роздольненського районів".

"Згодом майбутній "головний" аграрій півострова отримав призначення у так званій "Верховній Раді республіки Крим", де очолив один із комітетів.

На підставі зібраної доказової бази слідчі Служби безпеки підозрюють обох зловмисників за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення їх у розшук", - додали у СБУ.