Світовий банк виділив Україні перші кошти для інвестицій з початку війни

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до структури Світового банку, виділила 30 млн доларів для інвестицій в Україну та Молдову. Це перші інвестиції IFC в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомили у Міністерстві економіки, інформує Цензор.НЕТ.

За даними міністерства, кошти будуть спрямовані через цільовий фонд загальним об’ємом у 200 млн доларів, яким керує американсько-українська інвестиційна компанія Horizon Capital. Вона інвестуватиме у швидкозростаючі технології, а також експортно-орієнтовані компанії, що працюють переважно в Україні та Молдові.

Специфіка роботи Horizon Capital така, що компанія зазвичай інвестує приблизно по 10-30 мільйонів доларів в компанії з вартістю приблизно 50-150 млн доларів. Інвестфонд зосереджується на підприємствах сектору інформаційних технологій (ІТ), електронної комерції, інноваційних споживчих товарів і фінтех секторі.

Міністерство сподівається, що після IFC до інвестицій в Україну повернуться й інші кредитори: Європейський банк реконструкції та розвитку, Німецька корпорація з інвестицій та розвитку, Фонд Рокфеллера тощо.

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Нагадаємо, Світовий банк почав надавати підтримку Україні після російського вторгнення 24 лютого і до теперішнього часу виділив близько 10 млрд доларів з 13 млрд доларів допомоги, яку він зобов'язався надати Києву.